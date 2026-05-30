    గురు గోచార ఫలితాలు: జూన్ 2 నుంచి సింహ రాశి వారికి ఎలా ఉండబోతుందంటే?

    జూన్ 2వ తేదీన గురు గ్రహం కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించబోతోంది. అక్టోబర్ 31 వరకు కొనసాగే ఈ గురు గోచారం వల్ల సింహ రాశి వారి ఆర్థిక, కెరీర్, ఆరోగ్య జీవితాల్లో ఎలాంటి మార్పులు రానున్నాయో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    Published on: May 30, 2026 5:11 PM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో ధర్మం, భాగ్యం, సంతాన కారకుడైన గురు గ్రహ మార్పు అత్యంత కీలకమైనదిగా పరిగణిస్తారు. జూన్ నెలలో గురుడి గమనంలో పెద్ద మార్పు చోటుచేసుకోబోతోంది. హిందూ పంచాంగం ప్రకారం, జూన్ 2వ తేదీ రాత్రి 02 గంటల 25 నిమిషాలకు గురు దేవుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నారు. ఈ రాశి మార్పు ప్రభావం మొత్తం 12 రాశుల వారిపై ఉంటుంది. కొంతమందికి శుభ ఫలితాలు ఇస్తే, మరికొందరికి కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. గురువు అక్టోబర్ 31 మధ్యాహ్నం వరకు కర్కాటక రాశిలోనే ఉంటారు. ఈ నేపథ్యంలో సింహ రాశి వారి ప్రేమ, ధనం, ఆరోగ్యం, కెరీర్ విషయాల్లో ఎలాంటి పరిణామాలు ఎదురవుతాయో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.

    ఆర్థిక జీవితం ఎలా ఉండబోతోంది?

    సింహ రాశి వారికి గురుడు 12వ స్థానంలోకి రావడం వల్ల ఖర్చులు విపరీతంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. అయితే, మంచి విషయం ఏంటంటే ఈ ఖర్చులన్నీ శుభకార్యాల కోసమే జరుగుతాయి. ఈ గోచార కాలంలో ఎవరికైనా అప్పులు ఇచ్చేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, వీలైనంత వరకు అప్పు ఇవ్వకపోవడమే మంచిది. షార్ట్‌కట్ పద్ధతుల్లో డబ్బు సంపాదించాలని చూస్తే నష్టపోతారు. సురక్షితమైన పెట్టుబడులపైనే దృష్టి పెట్టండి. డబ్బు రాక ఎంత ఉంటుందో, పోక కూడా అంతే ఉంటుంది. కానీ, ఈ గోచారం మిమ్మల్ని మానసికంగా మరింత పరిణతి చెందిన వ్యక్తిగా, బలంగా మారుస్తుంది.

    ప్రేమ, కుటుంబ జీవితం ఎలా ఉంటుంది?

    ప్రేమ, కుటుంబ విషయాలలో సింహ రాశి వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. గురుడి దృష్టి మీ నాలుగు, ఆరు, ఎనిమిదవ స్థానాలపై ఉంటుంది. దీనివల్ల కుటుంబ జీవితంలో చిన్నపాటి సర్దుబాట్లు చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇంట్లోని పెద్దల లేదా తల్లిగారి ఆరోగ్యం కోసం డబ్బు ఖర్చు చేయాల్సి రావచ్చు. అయితే, గురుడి శుభ దృష్టి కారణంగా కుటుంబంలో ఉన్న పాత అపార్థాలన్నీ తొలగిపోతాయి. మీకున్న తెలివితేటలతో ఎలాంటి సమస్యనైనా సులువుగా పరిష్కరించుకుంటారు.

    కెరీర్,ఉద్యోగం

    ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాలలో ఉన్న వారికి ఈ సమయం విదేశాల నుండి మంచి లాభాలను తెచ్చిపెడుతుంది. మీరు ఏదైనా విదేశీ కంపెనీలో లేదా మల్టీనేషనల్ సంస్థల్లో పనిచేస్తుంటే, లేదంటే విదేశాలతో ముడిపడి ఉన్న వ్యాపారాలు చేస్తుంటే ఈ కాలంలో భారీ లాభాలను పొందుతారు. విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే వారికి లేదా అక్కడే స్థిరపడాలనుకునే వారికి ఈ గురు గోచారం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది.

    ఆరోగ్య పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది?

    గురు గోచార కాలంలో సింహ రాశి వారు తమ దినచర్యను మార్చుకోవాలి. ముఖ్యంగా ఖాన్-పాన్ (ఆహారపు అలవాట్లు) విషయంలో నియంత్రణ అవసరం. బద్ధకాన్ని వదిలిపెట్టి చురుగ్గా ఉండాలి. మీ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడానికి ప్రతిరోజూ యోగా చేయడం, ఉదయాన్నే నడవడం వంటివి మీ జీవనశైలిలో భాగం చేసుకోవడం చాలా మంచిది.

    (గమనిక: ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం కేవలం జ్యోతిష్య నిపుణుల అభిప్రాయాలు, లభ్యమైన వివరాల ఆధారంగా ఇచ్చింది. పూర్తి వివరాల కోసం సంబంధిత నిపుణులను సంప్రదించగలరు.)

      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

