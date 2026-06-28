ధనుస్సు రాశి వారఫలాలు: వృథా ఖర్చులు వద్దు.. ఈ వారం మీ జాతకం ఇదే
జూన్ 28 నుంచి జూలై 4 వరకు ధనుస్సు రాశి వారికి మిశ్రమంగా ఉంటుంది. గురుడి అనుగ్రహంతో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. హంగుల కోసం ఖర్చులు తగ్గించుకోవాలి. శ్రమతోనే అనుకున్న పనులు పూర్తవుతాయి.
ఈ వారం ధనుస్సు రాశి వారికి మానసిక సంతోషం, సమాజంలో మంచి గుర్తింపుతో ప్రారంభమవుతుంది. మీ శ్రమను, ప్రయత్నాలను ఇతరులు గమనిస్తారు. ఇంటి లోపల, బయట మీ మాట తీరు అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. బృహస్పతి అనుగ్రహం వల్ల మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. కుటుంబంలో చిన్నపాటి శుభకార్యాలు, బంధువుల కలయికలు మనసుకు ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తాయి. වారం మధ్యలో మీలో ధైర్యం పెరిగినప్పటికీ, తొందరపాటు వల్ల కాస్త అలసట వచ్చే అవకాశం ఉంది. చిన్నపాటి ప్రయాణాలు లేదా హఠాత్తుగా కొన్ని పనులు పూర్తి కావడం జరుగుతుంది. వారం ద్వితీయార్థంలో ఫలితాలు పూర్తిగా మీ కష్టం మీదే ఆధారపడి ఉంటాయి. తోబుట్టువులు లేదా కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు లభిస్తుంది. వారాంతానికి మీ శ్రమకు తగ్గ ప్రతిఫలం కనిపిస్తుంది. నెమ్మదిగా సాగుతున్న పనులు కూడా సరైన దిశలో సాగుతాయి.
ప్రేమ, కుటుంబ జీవితం
ప్రేమ, వైవాహిక జీవితంలో ఈ వారం పరస్పర సహకారంతో మొదలవుతుంది. వివాహితులకు తమ జీవితభాగస్వామి నుంచి ఆచరణాత్మకమైన సహాయం అందుతుంది. ఇంటి ప్రణాళికలు, బంధువులతో సృష్టించుకునే సద్భావన, చిన్న చిన్న బాధ్యతలను కలిసి పంచుకోవడం వల్ల ఇరువరి మధ్య సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది. అవివాహితులకు తెలిసిన వారి సర్కిల్ నుంచి వివాహ ప్రతిపాదనలు లేదా ప్రేమ సంకేతాలు రావచ్చు. అయితే, ఇప్పుడే దేనినీ ఖరారు చేసుకోవద్దు. వారం మధ్యలో వాతావరణం పైన పైన ఎంతో సంతోషంగా కనిపించినా, గురువారం నాటికి జరిగే ఒక చిన్న ఘాటైన సంభాషణ మీ మూడ్ను పాడు చేయవచ్చు. మీ అహాన్ని మధ్యలోకి రానివ్వకండి. శుక్ర, శనివారాలు బంధాలకు ఎంతో అనుకూలంగా ఉన్నాయి. పిల్లలు, యువకుల వల్ల సంతోషం కలుగుతుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో మళ్లీ సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది. మీ మాటల్లో సున్నితత్వం పాటిస్తే వారాంతంలో గొడవలు రాకుండా ప్రశాంతత మిగులుతుంది.
ఉద్యోగం, వ్యాపారం
విద్యార్థులకు, ఉద్యోగం చేసే వారికి వారం ప్రారంభం ఎంతో బలంగా ఉంది. చదువుపై ఏకాగ్రత బాగుంటుంది, పునర్విమర్శ చేయడం వల్ల మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. ఆఫీసులో మీ శ్రమను పైఅధికారులు గుర్తిస్తారు. వ్యాపారస్తులకు కొత్త ఆర్డర్లు, నమ్మకమైన వ్యక్తుల పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. వారం ద్వితీయార్థంలో పని ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. నిర్ణయాలు తీసుకునే సమయంలో కొంత గందరగోళం తలెత్తవచ్చు. మీ నిర్ణయాధికారాన్ని పూర్తిగా ఇతరుల చేతుల్లో పెట్టకండి, అలాగని తొందరపాటు నిర్ణయాలు వద్దు. మీ పని స్థలాన్ని శుభ్రంగా ఉంచుకోండి, సమాచారాన్ని సమయానికి చేరవేయండి. ఒక పని పూర్తయిన తర్వాతే మరో పనిని చేతిలోకి తీసుకోండి. శనివారం మీ శ్రమకు తగ్గ ఫలితం లభిస్తుంది. కొత్త ప్రయోగాలు చేయడం కంటే, పాత వ్యాపారాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకోవడం మేలు.
ఆర్థిక పరిస్థితి
ఆర్థికంగా ఈ వారం సంతృప్తికరంగా ప్రారంభమవుతుంది. అదనపు పనులు, వ్యాపార లాభాలు లేదా కమీషన్ రూపంలో కొత్త ఆదాయ మార్గాలు కనిపిస్తాయి. రిస్క్తో కూడిన పెట్టుబడులపై ఆసక్తి పెరిగినప్పటికీ, గ్రహాల సంకేతాలు మిశ్రమంగా ఉన్నాయి. షేర్ మార్కెట్ లేదా ట్రేడింగ్ నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు రెండుసార్లు ఆలోచించండి. వారం మధ్యలో అనవసరపు షాపింగ్లు వద్దు. గురువారం నాడు కొత్త వాహనాలు కొనడం లేదా హంగుల కోసం ఖరీదైన వస్తువులు కొనడం వంటివి వాయిదా వేయండి. శుక్ర, శనివారాల్లో మీ సంపాదన కేవలం మీ కష్టం, నిరంతర ఫాలోఅప్ల మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది. కొత్త వ్యాపారాల్లో డబ్బు పెట్టవద్దు. పొదుపు చేయడం, పాత బాకీల వసూళ్లపై దృష్టి పెట్టండి. ధైర్యానికి కాస్త జాగ్రత్తను జోడిస్తేనే చేతిలో డబ్బు నిలుస్తుంది.
ఆరోగ్యం
ఈ వారం మీ శరీరంలో శక్తి బాగుంటుంది, కానీ అది హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతుంది. ప్రారంభంలో మనసు స్థిరంగా ఉంటుంది, కుటుంబ సభ్యుల సాన్నిహిత్యం మనశ్శాంతిని ఇస్తుంది. ప్రశాంతమైన సాయంత్రాలు, మితమైన ఆహారం, ఆత్మీయులతో మాట్లాడటం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత దక్కుతుంది. వారం మధ్య నుంచి కంటి ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ముఖ్యంగా కుడి కన్ను లేదా నిరంతరం స్క్రీన్ చూడటం వల్ల వచ్చే ఒత్తిడి ఇబ్బంది పెడితే విశ్రాంతి తీసుకోండి. గురువారం నాడు అలసట, ఆందోళన పెరగవచ్చు. అర్ధరాత్రి వరకు ఫోన్లు చూడటం, దుమ్ము ధూళి ఉన్న ప్రదేశాలకు వెళ్లడం, నిరంతర ప్రయాణాలు వంటి వాటికి దూరంగా ఉండండి. శుక్రవారం అధిక పని భారం వల్ల నిద్ర, మానసిక స్థితి దెబ్బతినవచ్చు. తేలికపాటి ఆహారం, తగినంత నీరు మిమ్మల్ని కాపాడతాయి.
ఈ వారానికి ముఖ్య సూచన
మీకు మంచి గుర్తింపు లభించినప్పటికీ, అహంకారానికి పోకుండా కాళ్లు నేలపైనే ఉంచండి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు, కొత్త రిస్క్లు తగ్గించుకుని, శ్రమను నమ్ముకుని ఫాలోఅప్లను పెంచుకోండి.
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