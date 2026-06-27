July Planets Transit: జులైలో శుక్రుడు, సూర్యుడు, శని గ్రహాల గమనం.. మీ రాశిపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉండబోతోంది?
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల కదలికలు మనిషి జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. రానున్న జులై నెలలో మూడు కీలకమైన గ్రహాల మార్పులు జరగనున్నాయి. ఈ మార్పులు 12 రాశుల వారిపై ఎటువంటి ప్రభావం చూపుతాయో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ప్రతి నెలా గ్రహాల గమనం మారడం సహజం, కానీ జులై నెల మాత్రం చాలా ప్రత్యేకమైనది. శుక్రుడు, సూర్యుడు, శని వంటి ప్రధాన గ్రహాలు తమ రాశులను మారుస్తూ, వక్రీకరిస్తూ జాతకచక్రంలో కీలక మార్పులకు దారితీస్తున్నాయి. ఈ మార్పులు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, వ్యక్తిగత జీవితంపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతాయో, ఏ రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలో ఈ కథనంలో వివరంగా చూద్దాం.
జులైలో గ్రహాల గోచార వివరాలు
జ్యోతిష్య నిపుణుల లెక్కల ప్రకారం, జులై నెలలో మూడు ముఖ్యమైన గ్రహాలు తమ స్థానాలను మార్చుకుంటున్నాయి. ఆ తేదీలు ఇవే:
జులై 4: శుక్రుడు సింహరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.
జులై 16: సూర్యుడు కర్కాటక రాశిలోకి గోచారం చేస్తాడు.
జులై 27: శని దేవుడు మీన రాశిలో వక్రీకరిస్తాడు.
ఈ గ్రహ గతులు ప్రతి వ్యక్తి జాతకంలోని గ్రహ స్థితులను బట్టి భిన్నమైన ఫలితాలను ఇస్తాయి. కాబట్టి సామాన్య ఫలితాలు ఎలా ఉన్నా, మీ వ్యక్తిగత జాతకం కూడా ముఖ్యం.
శుక్రుడి సంచారం - సుఖ సంతోషాలు
శుక్రుడు అంటేనే భౌతిక సుఖాలు, ప్రేమ, వివాహ బంధం. శుక్రుడు సింహరాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల చాలా మంది జీవితాల్లో సానుకూల మార్పులు మొదలవుతాయి. ముఖ్యంగా కొత్త బంధాలు ఏర్పడటం, వైవాహిక జీవితంలో మాధుర్యం పెరగడం వంటివి కనిపిస్తాయి. వృత్తిపరంగా చూస్తే, అదనపు ఆదాయ మార్గాలు మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది. అయితే ఖర్చుల విషయంలో నియంత్రణ అవసరం.
సూర్యుడి మార్పు.. పదోన్నతులు, బాధ్యతలు
జులై 16న సూర్యుడు కర్కాటక రాశిలోకి అడుగుపెడతాడు. సూర్యుడు నాయకత్వ లక్షణాలకు, ఆత్మవిశ్వాసానికి ప్రతీక. ఈ సమయంలో ఉద్యోగులకు కొత్త బాధ్యతలు దక్కవచ్చు. ప్రభుత్వ సంబంధిత పనులు మందకొడిగా సాగుతుంటే, అవి వేగం పుంజుకుంటాయి. కెరీర్లో మార్పు కోరుకునే వారికి ఇది ఒక మంచి అవకాశం.
శని వక్రగమనం.. కర్మకు ప్రతిఫలం
జులై 27న శని దేవుడు వక్రీకరించడం అత్యంత ముఖ్యమైన ఘట్టం. శని వక్రగమనంలో ఉన్నప్పుడు మనం గతంలో చేసిన పనుల ఫలితాలు మన ముందుకు వస్తాయి. నిజాయితీగా కష్టపడిన వారికి ఆశించిన ఫలితాలు దక్కే సమయం ఇది. ఏదైనా పనిని నిర్లక్ష్యం చేసినా, పొరపాట్లు చేసినా, వాటిని సరిదిద్దుకోవడానికి ఈ కాలం ఒక అవకాశం ఇస్తుంది.
ఏ రాశుల వారికి శుభప్రదం?
జ్యోతిష్య గమనాన్ని బట్టి వృషభం, మిథునం, కన్య, తుల మరియు మకర రాశుల వారికి ఈ జులై నెల చాలా బాగుందని చెప్పవచ్చు. కెరీర్, వ్యాపార రంగాల్లో వీరికి కొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. ఆగిపోయిన పనులు పూర్తి కావడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తగ్గుముఖం పడతాయి.
మిగిలిన మేషం, కర్కాటకం, సింహం, వృశ్చికం, ధనుస్సు, కుంభం, మీన రాశుల వారు భయపడాల్సిన పనిలేదు. కేవలం ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా తొందరపడకుండా, ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్తగా ఉంటే చాలు. ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా, నిదానంగా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More