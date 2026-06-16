రక్షా బంధన్ 2026: ఈ ఏడాది రక్షా బంధన్ ఎప్పుడు? ఆ రోజు ఈ 4 పొరపాట్లు చెయ్యద్దు!
శ్రావణ పౌర్ణమి వేళ సోదర సోదరీమణుల మధ్య చిగురించే ప్రేమానుబంధమే రక్షాబంధన్. ఈ ఏడాది ఆగస్టు 28న రాఖీ పండుగను జరుపుకోనుండగా, సోదరీమణులు తమ సోదరులకు రాఖీ కట్టడానికి ఉన్న శుభముహూర్తాలు, పాటించాల్సిన నియమాలపై పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
రక్షాబంధన్ 2026: శ్రావణ పౌర్ణమి అంటేనే గుర్తుకు వచ్చేది అక్కాచెల్లెళ్లు, అన్నదమ్ముల ప్రేమానుబంధానికి నిదర్శనమైన రక్షాబంధన్. ఈ ఏడాది రక్షాబంధన్ వేడుక ఎప్పుడు, శుభముహూర్తాలు ఏంటి, ఈ రోజున పాటించాల్సిన నియమ నిబంధనలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
రక్షాబంధన్ 2026 ఎప్పుడంటే?
హిందూ పంచాంగం ప్రకారం, ప్రతి సంవత్సరం శ్రావణ మాసంలో వచ్చే పౌర్ణమి తిథినాడు రక్షాబంధన్ వేడుకలను జరుపుకుంటాం. ఈ ఏడాది ఆగస్టు 28, 2026, శుక్రవారం రోజున ఈ పర్వదినం వచ్చింది. శ్రావణ పౌర్ణమి తిథి ఆగస్టు 27, 2026 ఉదయం 09:08 గంటలకు ప్రారంభమై, ఆగస్టు 28, 2026 ఉదయం 09:48 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఉదయ తిథి ప్రకారం ఆగస్టు 28న రక్షాబంధన్ నిర్వహించుకోవడం శాస్త్రసమ్మతం.
రాఖీ కట్టేందుకు శుభ ముహూర్తం
ఈ ఏడాది రక్షాబంధన్ రోజున రాఖీ కట్టడానికి ఉదయం పూట మాత్రమే అనుకూలమైన సమయం ఉంది. ఆగస్టు 28న తెల్లవారుజామున 05:44 గంటలకు ముహూర్తం ప్రారంభమవుతుంది. ఉదయం 09:48 గంటల వరకు రాఖీ కట్టడానికి అత్యంత శుభప్రదమైన సమయం. ఈ లోపు సోదరీమణులు తమ సోదరుల మణికట్టుపై ప్రేమానుబంధాన్ని, రక్షణ కవచాన్ని కట్టవచ్చు.
ఈ పర్వదినాన ఏం చేయకూడదు?
రక్షా బంధన్ రోజున కొన్ని పనులకు దూరంగా ఉండటం మంచిదని పండితులు చెబుతుంటారు:
భద్ర కాలం: రాఖీ కట్టేటప్పుడు భద్ర కాలం లేకుండా చూసుకోవడం ముఖ్యం. భద్ర కాలంలో రాఖీ కట్టడం శుభప్రదం కాదు.
రాఖీ ఎంపిక: విరిగి పోయిన, పాడైన రాఖీలను సోదరులకు కట్టకండి.
దుస్తుల రంగు: రాఖీ పండుగ నాడు నల్లటి దుస్తులను ధరించడం నిషిద్ధం. పండుగకు శుభప్రదమైన రంగులను ఎంచుకోవడం ఉత్తమం.
బహుమతులు: సోదరీమణులకు బహుమతులు ఇచ్చేటప్పుడు కత్తులు, కత్తెరలు వంటి పదునైన వస్తువులను లేదా ఇనుముతో తయారైన వస్తువులను బహుకరించడం మంచిది కాదు.
సోదర ప్రేమకు నిదర్శనం
రక్షాబంధన్ అంటే కేవలం దారం కట్టడం మాత్రమే కాదు. సోదరుడు తన సోదరిని జీవితాంతం కాపాడుతానని ఇచ్చే ప్రమాణం. ఈ రోజున సోదరులు తమ శక్తి మేరకు సోదరీమణులకు బహుమతులను అందించి, వారిని ఆశీర్వదించడం ఆనవాయితీ. ఈ పర్వదినాన్ని ఎలాంటి అపశ్రుతులు లేకుండా, ఆనందోత్సాహాలతో కుటుంబ సభ్యుల మధ్య జరుపుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం.
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- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More