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    Today Horoscope: ఈ రాశుల శని త్రయోదశి వేళ వారికి శుభారంభం, ఆర్థిక లాభాల సూచనలు!

    Today Horoscope: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శనివారం శనిదేవుడికి, ఆంజనేయ స్వామికి అత్యంత ప్రీతికరమైన రోజు. గ్రహాల గమనాన్ని బట్టి 2026 జూన్ 27, శనివారం నాటి మీ రాశిఫలాలు ఇవే. 

    Published on: Jun 27, 2026 4:01 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శనివారం శనిదేవుడికి, ఆంజనేయ స్వామికి అత్యంత ప్రీతికరమైన రోజు. గ్రహాల గమనాన్ని బట్టి 2026 జూన్ 27, శనివారం నాటి మీ రాశిఫలాలు ఇవే.

    Today Horoscope: ఈ రాశుల శని త్రయోదశి వేళ వారికి శుభారంభం, ఆర్థిక లాభాల సూచనలు!
    Today Horoscope: ఈ రాశుల శని త్రయోదశి వేళ వారికి శుభారంభం, ఆర్థిక లాభాల సూచనలు!

    ఈరోజు రాశి ఫలాలు

    మేష రాశి:

    గత కొన్ని రోజులుగా మిమ్మల్ని వేధిస్తున్న సమస్యల నుంచి ఈరోజు ఉపశమనం లభిస్తుంది. కార్యాలయంలో పనిభారం ఉన్నప్పటికీ, సమయానికి పూర్తి చేసేందుకు ప్రయత్నించండి. ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు తొందరపాటు వద్దు. కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడపడం వల్ల మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.

    వృషభ రాశి:

    కుటుంబంలో ఎవరి నుంచైనా శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగులకు ఈరోజు సాధారణంగా ఉంటుంది. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి చిన్నపాటి లాభాలు కూడా మానసిక ఆనందాన్ని ఇస్తాయి. వాతావరణ మార్పుల దృష్ట్యా ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టండి.

    మిథున రాశి:

    మీ ఆలోచనలను ఇతరులతో పంచుకోవడం వల్ల కొత్త అవకాశాలు దక్కుతాయి. కొత్త పనులు ప్రారంభించేందుకు ఇది సరైన సమయం. ఆదాయం, ఖర్చుల మధ్య సమతుల్యత పాటించడం అవసరం. సాయంత్రానికి ఏదైనా శుభవార్త మీలో ఉత్సాహాన్ని నింపుతుంది.

    కర్కాటక రాశి:

    పని ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది, కానీ ఆందోళన చెందకండి. ఓపికగా పనులను ఒక్కొక్కటిగా పూర్తి చేయండి. కుటుంబీకుల మద్దతు మీకు కొండంత అండగా ఉంటుంది. ఎంతో కాలంగా కలవని స్నేహితులతో మాట్లాడే అవకాశం ఉంది.

    సింహ రాశి:

    నేడు సింహ రాశి వారి కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ఆఫీసులో మీ సలహాలకు, సూచనలకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారులకు కొత్త ప్రాజెక్టులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇంట్లో ఉత్సాహపూరితమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.

    కన్యా రాశి:

    బాధ్యతలు పెరిగినా వాటిని సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు తగిన ప్రశంసలు దక్కుతాయి. ఇంట్లో ఏదైనా శుభకార్యానికి సంబంధించి చర్చలు జరగవచ్చు. ఆరోగ్యం పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండండి.

    తులా రాశి:

    నేడు తులా రాశి వారు ముఖ్యమైన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఎక్కడో ఆగిపోయిన డబ్బు తిరిగి వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తోంది. కుటుంబంతో ఆనందంగా గడుపుతారు. పనికిరాని విషయాల కోసం సమయాన్ని వృథా చేయకండి.

    వృశ్చిక రాశి:

    కొత్త ఉత్సాహంతో రోజును ప్రారంభిస్తారు. పాత పనుల వల్ల మంచి ఫలితాలు అందుతాయి. స్నేహితులతో సమయం గడపడం వల్ల మీలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. మనసు ఉల్లాసంగా ఉంటుంది.

    ధనుస్సు రాశి:

    ఈ రోజు మీకు అనుకూలంగా ఉంది. వృత్తిపరంగా మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. సన్నిహితుల నుంచి సహకారం లభిస్తుంది. అనవసర ఖర్చులను నియంత్రించుకోవడం మంచిది. సాయంత్రం వేళ కుటుంబంతో గడపడం వల్ల మనశ్శాంతి కలుగుతుంది.

    మకర రాశి:

    ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ పట్టాలెక్కుతాయి. ఉద్యోగం, వ్యాపారం సాఫీగా సాగుతాయి. అయితే, కోపంలో ఏ నిర్ణయం తీసుకోవద్దు. ప్రశాంతంగా ఆలోచించి ముందుకు సాగండి.

    కుంభ రాశి:

    నేడు అదృష్టం మీ వెంటే ఉంది. కొత్త పనులు మొదలుపెట్టడానికి ఇది మంచి సమయం. కుటుంబ సభ్యుల పూర్తి సహకారం లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరమైన లావాదేవీలు మీకు కలిసి వస్తాయి.

    మీన రాశి:

    ఈ రోజు మీకు ఎంతో ఊరటనిస్తుంది. చాలా రోజులుగా మిమ్మల్ని బాధిస్తున్న ఆందోళనలు తగ్గుముఖం పడతాయి. పనిలో క్రమంగా విజయం సాధిస్తారు. విశ్రాంతి కోసం కొంత సమయం కేటాయించడం మంచిది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/Today Horoscope: ఈ రాశుల శని త్రయోదశి వేళ వారికి శుభారంభం, ఆర్థిక లాభాల సూచనలు!
    Home/Rasi Phalalu/Today Horoscope: ఈ రాశుల శని త్రయోదశి వేళ వారికి శుభారంభం, ఆర్థిక లాభాల సూచనలు!
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