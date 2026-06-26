Detail Horoscope: జూన్ 26న మీ అదృష్టం ఎలా ఉంది? ఈ రాశుల వారికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు తప్పవా?
శుక్రవారం లక్ష్మీదేవికి ప్రీతికరమైన రోజు. గ్రహగతుల ఆధారంగా ఈ రోజు ఏ రాశి వారికి కలిసొస్తుంది? ఎవరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి? పూర్తి రాశిఫలాలు ఇక్కడ చూడండి.
జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల సంచారం ప్రతి ఒక్కరి జీవితంపై ప్రభావం చూపుతుంది. 2026, జూన్ 26, శుక్రవారం రోజున కొన్ని రాశుల వారికి అనుకూల ఫలితాలు రానుండగా, మరికొందరు ఆచితూచి అడుగు వేయాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగం, వ్యాపారం మరియు ఆర్థిక అంశాల్లో ఏయే రాశుల వారు ఎలా వ్యవహరించాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈరోజు రాశి ఫలాలు
మేష రాశి: వ్యాపారవేత్తలు ఖర్చుల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. మీ కష్టానికి తగిన ఫలితం లభిస్తుంది, త్వరలోనే పదోన్నతి పొందే అవకాశం ఉంది. విహారయాత్రలకు ప్లాన్ చేస్తారు. పై అధికారులతో వ్యవహరించేటప్పుడు జాగ్రత్త అవసరం.
వృషభ రాశి: ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం కోసం ధ్యానం చేయండి. ఆర్థికంగా ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. కొత్త నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవడానికి పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఇది సరైన సమయం.
మిథున రాశి: పనిలో ఆశించినంత సంతృప్తి ఉండకపోవచ్చు. లక్ష్యాలను చేరుకోవడంలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. ఖర్చులు పెరిగి బడ్జెట్ తలకిందులు కావచ్చు. వ్యాపారులకు ఈ రోజు శ్రమ అధికంగా ఉంటుంది.
కర్కాటక రాశి: ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది, కానీ ఆత్మవిశ్వాసం తగ్గే అవకాశం ఉంది. జీవిత భాగస్వామితో సమయం గడపడం వల్ల బంధం బలపడుతుంది. ఆఫీసులో సీనియర్ల నుంచి ఒత్తిడి ఉండవచ్చు.
సింహ రాశి: నేడు సింహ రాశి వారి పని వేగం మందగిస్తుంది, ఇది మీలో అసహనాన్ని పెంచుతుంది. ఊహించని సమస్యల వల్ల ప్రణాళికలు వాయిదా పడవచ్చు. వ్యాపారస్తులు అడుగు ముందుకు వేసేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించాలి.
కన్యా రాశి: మీరు వేసుకున్న కొన్ని పథకాలు విఫలమయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి. అన్నీ ఆలోచించి మాత్రమే బాధ్యతలను స్వీకరించండి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు వద్దు.
తులా రాశి: వ్యాపారంలో మార్పులు చేయాలని ఆలోచిస్తారు. మానసిక ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు అధైర్యపడకుండా సానుకూలంగా ఉండండి.
వృశ్చిక రాశి: వ్యాపారం లాభదాయకంగా సాగుతుంది. ఆర్థికంగా ఈ రోజు మీకు కలిసొస్తుంది. అయితే, కెరీర్ పరంగా కొన్ని చిన్నపాటి ఆటంకాలు ఎదురుకావచ్చు.
ధనుస్సు రాశి: ఆదాయం ఆశించిన స్థాయిలో ఉండకపోవచ్చు. కెరీర్ విషయంలో రోజు ప్రారంభంలో ఒత్తిడి ఎదురవుతుంది. ఉద్యోగ మార్పుకు అవకాశం ఉంది.
మకర రాశి: సహోద్యోగులతో మాట్లాడేటప్పుడు సంయమనం పాటించండి. కఠినమైన మాటలు వాడకండి. వ్యాపారులకు సిబ్బంది కొరత వేధించవచ్చు.
కుంభ రాశి: రోజు ప్రారంభంలో చిన్నపాటి ఇబ్బందులు ఉన్నా, గడిచే కొద్దీ పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయి. ఆఫీసులో గట్టి పోటీని ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. సహోద్యోగుల నుంచి సహకారం తక్కువగా ఉండవచ్చు.
మీన రాశి: కెరీర్లో కొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. విదేశీ ప్రయాణాలకు యోగం ఉంది. ఆఫీసులో మీ పనికి గుర్తింపు లభిస్తుంది. పదోన్నతి కోసం మరింత అంకితభావంతో పనిచేయండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More