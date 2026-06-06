సింహ రాశి వారఫలాలు (జూన్ 7 - 13) : ఈ వారం వ్యాపారంలో లాభాలు - సాఫీగా ప్రేమ జీవితం...!
సింహ రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఇస్తుంది. వ్యాపారంలో విజయం, కెరీర్లో ఒత్తిడి పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. ప్రేమ జీవితం సాఫీగా సాగుతుంది. శనిదేవుడి ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం సింహ రాశి వారికి ఈ వారం కొన్ని హెచ్చుతగ్గులతో కూడి ఉంటుంది. వారం ప్రారంభంలో మానసికంగా కొంత ఆందోళన, టెన్షన్ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలకు భంగం కలుగుతుందేమోననే అనవసర భయం వేధిస్తుంది. కాబట్టి… నలుగురిలో మాట్లాడేటప్పుడు, వ్యవహరించేటప్పుడు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది.
వారం గడిచేకొద్దీ పరిస్థితుల్లో సానుకూల మార్పులు వస్తాయి. సవాళ్లను అధిగమించి వ్యాపార రంగంలో అద్భుత విజయాన్ని అందుకుంటారు. మొత్తం మీద ఈ వారం మీకు శుభప్రదమైన ఫలితాలనే అందిస్తుంది. శనిదేవుడికి నమస్కరించడం, పూజించడం వల్ల ఈ వారం మరిన్ని మంచి ఫలితాలు సాధించవచ్చు.
వ్యాపారంలో లాభాలు.. ఖర్చులు కూడా!
వ్యాపార కోణంలో చూస్తే….. సింహ రాశి వారికి ఈ వారం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంది. మీరు కొత్తగా చేపట్టిన ప్రాజెక్టులు విజయవంతం అవుతాయి. మార్కెట్లో మీ స్థానం మరింత బలపడుతుంది. అయితే, వ్యాపార విస్తరణ లేదా కొన్ని శుభకార్యాల నిమిత్తం భారీగా ఖర్చులు చేసే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల మీ సంపాదన పెరిగినప్పటికీ, చేతిలో డబ్బు నిలవడం కష్టంగా మారుతుంది. ఆర్థిక నష్టాలు రాకుండా ఉండాలంటే ముందస్తు ప్రణాళికలతో బడ్జెట్ను రూపొందించుకోవాలి. ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే మీ పొదుపు మొత్తాన్ని పెంచుకోవచ్చు.
కెరీర్లో మిశ్రమ ఫలితాలు…
ఉద్యోగస్తులకు ఈ వారం పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆఫీసులో అనుకున్న లక్ష్యాలను పూర్తి చేయడానికి సాధారణ సమయం కంటే అదనంగా (ఓవర్ టైమ్) శ్రమించాల్సి వస్తుంది. వృత్తిపరమైన జీవితంలో కొన్ని హెచ్చుతగ్గులు ఎదురైనప్పటికీ, మీ ప్రతిభతో వాటిని అధిగమిస్తారు. ఈ వారం మీ పైఅధికారులతో (బాస్) బంధం బలోపేతం అవుతుంది. మీ పనితీరుపై వారు సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తారు. అయితే, ఆఫీసు పనులలో చిన్న తప్పులకు కూడా అవకాశం ఇవ్వకుండా ప్రతి విషయాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించుకుంటూ ముందుకు సాగాలి.
ప్రేమ, కుటుంబ జీవితం…
ప్రేమ, వివాహ జీవితం విషయానికి వస్తే ఈ వారం ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేవు. మీ జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యం, అవసరాల పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపడం అవసరం. వారితో కలిసి తగినంత సమయం గడపడం ద్వారా మీ ఇద్దరి మధ్య పరస్పర నమ్మకం, బంధం మరింత బలపడతాయి. కుటుంబ సభ్యుల పూర్తి మద్దతు మీకు లభిస్తుంది. కొత్తగా ప్రేమలో పడిన వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది, అయితే తొందరపడి ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు. ఇంట్లో పెద్దల ఆమోదం లభించిన తర్వాత, కొందరికి పెళ్లి తేదీలు ఖరారయ్యే బలమైన సూచనలు ఉన్నాయి.
ఈ వారం మీ ఆరోగ్యంతో పాటు మీ జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యంపై కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి. వారం ప్రారంభంలో కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా మారుతున్న వాతావరణం వల్ల వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లు, జ్వరాల బారిన పడే ప్రమాదం ఉంది. వీటితో పాటు ఒంటి నొప్పులు, కీళ్ల నొప్పుల వంటి సమస్యలు వేధించవచ్చు. మానసిక ఒత్తిడి కారణంగా స్వల్ప అసహనానికి గురవుతారు. కాబట్టి, సమయానికి ఆహారం తీసుకోవడం, తగినంత విశ్రాంతి పొందడం ద్వారా ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More