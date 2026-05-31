Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    సింహ రాశి వారఫలం: ఈ వారం వీరికి ఆస్తి యోగం.. కానీ ఆ విషయంలో రిస్క్

    సింహ రాశి వారఫలం: మే 31 నుంచి జూన్ 6 వరకు సింహ రాశి వారికి ఆర్థికంగా లాభాలున్నా, వ్యక్తిగత జీవితంలో సవాళ్లు తప్పవు. కెరీర్, లవ్ లైఫ్, ఆరోగ్యం పూర్తి వారఫలాలు ఇక్కడ చూడండి.

    Published on: May 31, 2026 10:29 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    రాశి చక్రంలో ఐదవ రాశి సింహ రాశి. జన్మసమయంలో చంద్రుడు సింహ రాశిలో సంచరిస్తున్నప్పుడు జన్మించిన వారిని సింహ రాశి వారుగా పరిగణిస్తారు. మే 31 నుంచి జూన్ 6 వరకు ఉన్న ఈ రోజుల్లో సింహ రాశి వారికి సమయం అనుకూలంగానే ఉన్నప్పటికీ కొన్ని విషయాల్లో ఆచితూచి అడుగు వేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితం సాధారణంగానే సాగుతుంది. అయితే కొన్ని విషయాల్లో భాగస్వామితో విభేదాలు వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ వారం పనులు మీరు అనుకున్నంత సులభంగా పూర్తి కాకపోవచ్చు, కాబట్టి ప్రతి అడుగు ఆలోచించి వేయాలి. మీ భావోద్వేగాలను అదుపులో ఉంచుకుంటూ సహనంతో ముందడుగు వేయడం చాలా ముఖ్యం.

    సింహ రాశి వారఫలం: ఈ వారం వీరికి ఆస్తి యోగం.. కానీ ఆ విషయంలో రిస్క్
    సింహ రాశి వారఫలం: ఈ వారం వీరికి ఆస్తి యోగం.. కానీ ఆ విషయంలో రిస్క్

    ప్రేమ బంధంలో ఒడుదొడుకులు.. మౌనమే మేలు!

    ప్రేమ వ్యవహారాల పరంగా సింహ రాశి వారికి గ్రహాల అనుకూలత బాగున్నా, ఈ వారం మాత్రం కొద్దిగా సామాన్యంగానే సాగుతుంది. వారం ప్రారంభంలో భాగస్వామితో చిన్నపాటి మనస్పర్థలు, గొడవలు జరిగే వాతావరణం కనిపిస్తోంది. అందుకే ఈ రోజుల్లో పరస్పర వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం ఎంతో ముఖ్యం. మీ బంధానికి నష్టం కలిగించేలా ప్రవర్తించకండి. వివాదాలు తలెత్తినప్పుడు కొద్దిసేపు మౌనంగా ఉంటే పరిస్థితులు త్వరగా చక్కబడతాయి. వారం మధ్యలో మీ భావోద్వేగాలను అదుపులో ఉంచుకోకపోతే అనवసరమైన ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు. వారం చివరి రోజుల్లో భాగస్వామితో సత్సంబంధాలు కొనసాగించడానికి ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి.

    కెరీర్: ఆఫీస్ ఒత్తిడి.. ప్రత్యర్థులపై నిఘా

    వృత్తి, ఉద్యోగ రంగాల్లో ఉన్న వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలను ఇస్తుంది. పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల మీ వ్యక్తిగత జీవితానికి సమయం కేటాయించడం కష్టంగా మారుతుంది. ప్రొఫెషనల్ లైఫ్‌ను, పర్సనల్ లైఫ్‌ను వేర్వేరుగా ఉంచడం చాలా ముఖ్యం. ఆఫీస్ ఒత్తిడిని ఇంటికి తీసుకురావడం వల్ల కుటుంబంలో ఇబ్బందులు రావచ్చు. కార్యాలయంలో మీ శత్రువులు, ప్రత్యర్థులు చురుగ్గా పనిచేస్తున్నారు. మీపై నిఘా ఉంచే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మీ పనులను చాలా అప్రమత్తంగా పూర్తి చేయాలి. నిర్లక్ష్యంగా ఉంటే ఇబ్బందులు తప్పవు.

    ఆర్థిక స్థితి: ఆస్తి కొనుగోలు యోగం

    పెట్టుబడులు పెట్టడానికి సింహ రాశి వారికి ఈ వారం ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ రోజుల్లో భూమి, ఇల్లు లేదా వాహనం కొనుగోలు చేయడానికి ధనాన్ని పెట్టుబడిగా పెట్టవచ్చు. మీ వ్యాపార స్థితి బలంగానే ఉంటుంది, వ్యాపారంలో ఎటువంటి పెద్ద ఆటంకాలు ఎదురుకావు. వారం ప్రారంభంలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి సమయం చాలా బాగుంది. అయితే మీ ఆర్థిక సామర్థ్యాన్ని బట్టి మాత్రమే ఖర్చులు, పెట్టుబడులు ఉండేలా చూసుకోవాలి. అవసరానికి మించి అప్పులు చేయడం మంచిది కాదు. వారం మధ్యలో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు ప్రాక్టికల్‌గా ఆలోచించాలి. కేవలం ఇతరుల మాటలను నమ్మి బ్లైండ్‌గా డబ్బులు పెడితే నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది. వారం చివరి రోజుల్లో ఎలాంటి కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టకపోవడమే శ్రేయస్కరం. ఈ సమయంలో పెట్టే పెట్టుబడులు ఆశించిన ఫలితాలను ఇవ్వవు.

    ఆరోగ్యంపై గ్రహాల ప్రభావం

    సింహ రాశి వారి ఆరోగ్యం ఈ వారం సాధారణంగానే ఉంటుంది. అయితే లగ్నంలో కేతువు, సప్తమ స్థానంలో రాహువు సంచరిస్తుండటం వల్ల చిన్నపాటి శారీరక అసౌకర్యాలు, అలర్జీలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. దశమ స్థానంలో సూర్యుని సంచారం అనుకూలంగా ఉండటం వల్ల పెద్దగా ఇబ్బందులు రాకుండా రక్షణ లభిస్తుంది. అయినప్పటికీ ఆరోగ్యంపై కాస్త నిఘా ఉంచాలి. వారం ప్రారంభంలో గుండె దడ, ఛాతిలో కొద్దిగా బరువుగా అనిపించడం వంటి లక్షణాలు ఉండవచ్చు. వారం మధ్యలో మానసిక ప్రశాంతత లోపిస్తుంది. చిరాకు, ఆందోళన, అలసట ఎక్కువగా ఉంటాయి. వారం చివరి రోజుల్లో కూడా చిన్నపాటి శారీరక ఇబ్బందులు ఎదురైనా, జాగ్రత్తలు పాటిస్తే అంతా సజావుగా సాగుతుంది.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

    recommendedIcon
    Home/Rasi Phalalu/సింహ రాశి వారఫలం: ఈ వారం వీరికి ఆస్తి యోగం.. కానీ ఆ విషయంలో రిస్క్
    Home/Rasi Phalalu/సింహ రాశి వారఫలం: ఈ వారం వీరికి ఆస్తి యోగం.. కానీ ఆ విషయంలో రిస్క్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes