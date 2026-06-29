Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    కన్యా రాశి వారఫలాలు: ఊహించని ధనలాభం.. ఆ ఒక్క తప్పు చేయకండి

    జూన్ 28 నుంచి జూలై 4 వరకు కన్యా రాశి వారఫలాలు. ఈ వారం ఆర్థికంగా అద్భుతంగా కలిసిరానుంది. అకస్మాత్తుగా ధనలాభం పొందే అవకాశం ఉంది. కెరీర్, ఆరోగ్యంపై నిపుణుల ప్రత్యేక విశ్లేషణ మీకోసం.

    Published on: Jun 29, 2026 8:47 AM IST
    By HT Telugu Desk
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    కన్యా రాశి వారికి ఈ వారం ఎంతో ప్రశాంతంగా, ఉత్సాహంగా ప్రారంభం కానుంది. ఇంటి వాతావరణం మునుపటి కంటే ఎంతో అనుకూలంగా మారుతుంది. జీవితభాగస్వామి, కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు మీకు కొండంత అండగా నిలుస్తుంది. కొత్త ఇల్లు కొనుగోలు, ఆస్తుల వ్యవహారాలు, ఇళ్లను చక్కదిద్దడం లేదా రిపేర్లు చేయడం వంటి పనులు ఈ వారం ఊపందుకుంటాయి. బుధ గ్రహ ప్రభావం వల్ల మీ ఆలోచనలు ఎంతో ఆచరణాత్మకంగా మారుతాయి.

    కన్యా రాశి వారఫలాలు: ఊహించని ధనలాభం.. ఆ ఒక్క తప్పు చేయకండి
    కన్యా రాశి వారఫలాలు: ఊహించని ధనలాభం.. ఆ ఒక్క తప్పు చేయకండి

    ఊహించని విధంగా డబ్బు చేతికందడం లేదా కుటుంబం నుంచి పెద్ద ఎత్తున ఆర్థిక సహాయం లభించే అవకాశం ఉంది. వారం మధ్యలో బంధుమిత్రులతో గడిపే సమయం పెరుగుతుంది. చుట్టాల రాక, స్నేహితులతో కలిసి విందులు, చిన్నపాటి ప్రయాణాలు మీ మనస్సుకు సరికొత్త ఉత్తేజాన్ని ఇస్తాయి. ఇంటికి అవసరమైన వస్తువులు, ఫర్నిచర్ కొనుగోలు కోసం ఖర్చులు చేసే అవకాశం కనిపిస్తోంది. గురు, శుక్రవారాల్లో మీ పనితీరు మెరుగవుతుంది, ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. వారాంతం పిల్లల విజయాలు, ప్రేమ వ్యవహారాలకు ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. నెమ్మదిగా సాగే ప్రగతిని చూసి నిరాశ పడకుండా ముందడుగు వేయడం మంచిది.

    ప్రేమ, దాంపత్య జీవితం

    ఈ వారం మీ బంధాలు మరింత బలోపేతం అవుతాయి. కుటుంబ బాధ్యతల్లో మీ జీవితభాగస్వామి ఇచ్చే మద్దతు మీకు ఎంతో ఊరటనిస్తుంది. ఇది మీ ప్రేమకు ఒక నిశ్శబ్ద రూపంలా పనిచేస్తుంది. ఆస్తుల కొనుగోలు, భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు, ఖర్చుల గురించి భాగస్వామితో కలిసి తీసుకునే నిర్ణయాలు సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తాయి. వారం మధ్యలో తల్లి, ఇంట్లోని పెద్దల నుంచి లభించే మానసిక సపోర్ట్ మీలో ధైర్యాన్ని నింపుతుంది. భాగస్వామితో కలిసి డిన్నర్‌కు వెళ్లడం లేదా సినిమా చూసేందుకు ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. పెళ్లికాని వారికి తెలిసిన వారి సర్కిల్ నుంచే మంచి సంబంధాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. శుక్ర, శనివారాలు రొమాంటిక్ గా సాగుతాయి. అయితే, డబ్బు గురించిన చర్చలను మరీ పెద్దవి చేసి, మీ మధ్య ఉన్న ఆప్యాయతను దెబ్బతీసుకోకండి.

    ఉద్యోగం, వ్యాపారం, చదువు

    విద్యార్థులకు వారం ప్రారంభంలో ఏకాగ్రత కాస్త తగ్గవచ్చు. ఇంటి వాతావరణం, ఫోన్ వాడకం, విలాసాల వల్ల చదువుపై దృష్టి పెట్టడం కష్టంగా మారవచ్చు. కానీ దీని గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. వారం మొదటి భాగంలో మీ నోట్స్, పుస్తకాలను ఒక క్రమపద్ధతిలో సర్దుకుని చదువుకు సిద్ధం అవ్వండి. గురువారం నుంచి మీ ఏకాగ్రత అద్భుతంగా పెరుగుతుంది, కఠినమైన సబ్జెక్టులు కూడా సులువుగా అర్థమవుతాయి. ఉద్యోగులకు గురువారం తర్వాత పనిలో వేగం పెరుగుతుంది. పాత మీటింగులు, ఈమెయిల్స్, నిలిచిపోయిన రిపోర్టులు ప్రశాంతమైన మనసుతో పూర్తి చేస్తారు. మీ బాధ్యతాయుతమైన పనితీరును పైఅధికారులు గుర్తిస్తారు. వ్యాపారస్తులకు వారం ద్వితీయార్ధం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. వ్యాపార విస్తరణ, ప్రయాణాలు, క్లయింట్లతో సమావేశాలకు ఈ సమయం అనుకూలం. సుఖ సంతోషాల్లో మునిగిపోయి పనులను నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు.

    ఆర్థిక పరిస్థితి

    డబ్బు విషయంలో ఈ వారం కన్యా రాశి వారికి ఎంతో ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుంది. కుటుంబ ఆస్తులు, పాత బాకీలు వసూలు కావడం లేదా ఏదైనా రహస్య వనరుల ద్వారా అకస్మాత్తుగా ధనలాభం కలిగే యోగం ఉంది. కొత్త ఇల్లు, ప్లాట్ కొనుగోలు లేదా దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడుల గురించి ఆలోచించడానికి ఇది సరైన సమయం. ఏదేమైనా ఆస్తి వ్యవహారాల్లో కాగితాలు, ఒప్పందాలు స్పష్టంగా లిఖితపూర్వకంగా ఉంచుకోవడం ముఖ్యం. మంగళ, బుధవారాల్లో వాహనాలు, గృహోపకరణాలు, ఇంటి అలంకరణ వస్తువులపై ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అవసరమైన వస్తువులనే కొనండి, కేవలం షోరూమ్ ఆకర్షణలను చూసి అనవసరమైన వాటిని ఇంటికి తెచ్చుకోవద్దు. వారాంతంలో ధన ప్రవాహం సానుకూలంగా ఉంటుంది. తెలివిగా చేసే పెట్టుబడులు, వ్యాపార నిర్ణయాలు మంచి లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి. ఆదాయం వచ్చిన వెంటనే ముందుగా కొంత పొదుపు చేసి, ఆ తర్వాతే ఖర్చులకు ప్రాధాнииం ఇవ్వండి.

    ఆరోగ్యం

    మీ ఆరోగ్యం క్రమంగా మెరుగుపడుతుంది. ఇంటి ప్రశాంత వాతావరణం మీ శరీరానికి మంచి విశ్రాంతిని ఇస్తుంది. మీ దినచర్యను క్రమపద్ధతిలో ఉంచుకుంటే నిద్రలేమి, ఎసిడిటీ, మెడ లేదా భుజాల నొప్పుల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. సకాలంలో భోజనం చేయడం, తగినంత నీరు తాగడం, పడుకునే ముందు మొబైల్ స్క్రీన్ సమయాన్ని తగ్గించుకోవడం ఎంతో మేలు చేస్తుంది. వారం మధ్యలో షాపింగ్, ప్రయాణాలు, ఇంటి పనుల వల్ల కాస్త అలసట కలగవచ్చు. అన్ని పనులను ఒకే రోజు పూర్తి చేయాలని చూడకండి. గురువారం నుంచి మీలో కొత్త శక్తి వస్తుంది. వ్యాయామం, వాకింగ్ చేయడం సులువవుతుంది. పిల్లలు లేదా మీ ప్రేమ భాగస్వామి ద్వారా లభించే సంతోషం మీ మనసును తేలికపరుస్తుంది. వారాంతంలో భారీ భోజనం, అర్ధరాత్రి దాకా మేల్కొనడం వంటివి మానుకోండి. సంతోషాన్ని అలసటగా మార్చుకోవద్దు.

    ఈ వారానికి ముఖ్య సూచన

    ఇంటి సౌకర్యాలు పెరిగినా, మీ పనులు, బడ్జెట్ పై నియంత్రణ కోల్పోకండి. ఆలోచించి సరైన వాటిపైనే ఖర్చు చేయడం ఈ వారం మీకు శ్రీరామరక్ష.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

    recommendedIcon
    Home/Rasi Phalalu/కన్యా రాశి వారఫలాలు: ఊహించని ధనలాభం.. ఆ ఒక్క తప్పు చేయకండి
    Home/Rasi Phalalu/కన్యా రాశి వారఫలాలు: ఊహించని ధనలాభం.. ఆ ఒక్క తప్పు చేయకండి
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes