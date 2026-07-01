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    మిథున రాశిలో బుధుడి సంచారం: 'భద్ర రాజయోగం'తో వీరికి పట్టిందల్లా బంగారమే!

    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, జూలై 7 నుంచి 23 వరకు బుధుడు తన స్వరాశి అయిన మిథునంలో సంచరించడం వల్ల భద్ర రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం బుద్ధి, కమ్యూనికేషన్, వ్యాపారం, సృజనాత్మకతకు అనుకూల ఫలితాలను అందిస్తుందని విశ్వసిస్తారు. 

    Published on: Jul 01, 2026 9:30 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మిథున రాశిలో బుధుడి సంచారం అత్యంత శుభప్రదమైన 'భద్ర రాజయోగం'ను సృష్టిస్తోంది. జూలై 7 నుండి జూలై 23 వరకు కొనసాగే ఈ గ్రహ గమనం వల్ల వృత్తి, వ్యాపారాల్లో ఎటువంటి మార్పులు రానున్నాయో, ఏయే రాశుల వారు లాభపడతారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    మిథున రాశిలో బుధుడి సంచారం: 'భద్ర రాజయోగం'తో వీరికి పట్టిందల్లా బంగారమే! (pinterest)
    మిథున రాశిలో బుధుడి సంచారం: 'భద్ర రాజయోగం'తో వీరికి పట్టిందల్లా బంగారమే! (pinterest)

    జూలై 7 నుండి 'భద్ర రాజయోగం' ప్రభావం

    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో బుధుడిని బుద్ధికి, వాక్చాతుర్యానికి, వ్యాపారానికి మరియు కమ్యూనికేషన్‌కు కారకుడిగా భావిస్తారు. జూలై 7 నుండి జూలై 23 వరకు బుధుడు తన సొంత రాశి అయిన మిథునంలో సంచరించనున్నాడు. దీనివల్ల 'భద్ర రాజయోగం' ఏర్పడుతోంది. ఈ యోగం వల్ల గ్రహ శక్తి రెట్టింపు అవుతుంది. ముఖ్యంగా మీడియా, రైటింగ్, క్రియేటివ్ రంగాల్లో ఉన్న వారికి, వ్యాపారవేత్తలకు ఇది స్వర్ణయుగం వంటి సమయం. మీ విశ్లేషణాత్మక సామర్థ్యం మెరుగుపడటమే కాకుండా, నిర్ణయాలు తీసుకునే విషయంలో స్పష్టత లభిస్తుంది.

    ఆర్థిక స్థితిగతుల్లో సానుకూల మార్పులు

    మిథున రాశికి అధిపతి స్వయంగా బుధుడే కావడంతో, ఈ రాశిలో ఆయన ప్రవేశం ఆర్థికంగా ఎంతో బలాన్ని చేకూరుస్తుంది. జూన్ 29న మిథునంలోకి అడుగుపెట్టిన బుధుడు, జూలై 7 నుండి పూర్తిస్థాయిలో రాజయోగాన్ని ప్రసాదిస్తాడు. దీనివల్ల ఆర్థిక లావాదేవీలు మెరుగుపడటమే కాకుండా, చిక్కుముడి పడిన పాత సమస్యలు కూడా పరిష్కారమవుతాయి.

    ఏయే రాశులకు ఎలా ఉంటుంది?

    ఈ రాజయోగం ప్రభావం ప్రధానంగా కొన్ని రాశులపై ప్రత్యేకంగా ఉండనుంది:

    కర్కాటక రాశి: కార్యాలయంలో మీ మాటలకు విలువ పెరుగుతుంది. తోటి ఉద్యోగులతో కమ్యూనికేషన్ మెరుగుపడటం వల్ల క్లిష్టమైన నిర్ణయాలను సులభంగా తీసుకుంటారు. ఇది మీ వృత్తిపరమైన ఎదుగుదలకు తోడ్పడుతుంది.

    ధనుస్సు రాశి: ఈ కాలం మీకు అత్యంత అనుకూలం. వ్యాపారస్తులకు కొత్త ఒప్పందాల ద్వారా ఆశించిన లాభాలు అందుతాయి. మీడియా, మార్కెటింగ్ రంగాల్లో ఉండేవారికి గుర్తింపు లభిస్తుంది.

    మీన రాశి: కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఆస్తిపాస్తులు, వాహనాల కొనుగోలుకు ఇది సరైన సమయం. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతులు లభించే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.

    కెరీర్‌పై బుధుడి ప్రభావం

    వ్యాపారాలు చేసేవారికి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేవి ఆయుధాలు వంటివి. బుధుడు మిథునంలో ఉన్నప్పుడు, మీ ఆలోచనా విధానం మరింత వేగవంతం అవుతుంది. క్రియేటివ్ పనులు చేసేవారికి కొత్త ప్రాజెక్టులు దక్కడం, అనుకున్న సమయంలో పని పూర్తి చేయడం వంటివి జరుగుతాయి. మీ తెలివితేటలతో పోటీదారులను అధిగమిస్తారు.

    నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/మిథున రాశిలో బుధుడి సంచారం: 'భద్ర రాజయోగం'తో వీరికి పట్టిందల్లా బంగారమే!
    Home/Rasi Phalalu/మిథున రాశిలో బుధుడి సంచారం: 'భద్ర రాజయోగం'తో వీరికి పట్టిందల్లా బంగారమే!
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