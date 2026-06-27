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    జూలైలో అదృష్టాన్ని పెంచే మహాలక్ష్మి రాజయోగం.. ఆ 5 రాశుల వారికి మంచి రోజులు!

    జూలైలో మహాలక్ష్మి రాజయోగం ఏర్పడనుంది. దీనితో వృశ్చిక రాశితో సహా ఈ 5 రాశుల వారికి అన్ని సౌకర్యాలు, సదుపాయాలు లభిస్తాయి.

    Published on: Jun 27, 2026 9:40 AM IST
    By Anand Sai
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    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, కుజుడిని బలం, ధైర్యం, శౌర్యానికి అధిపతిగా పరిగణిస్తారు. కుజుడు ఒక రాశిలో సుమారు 45 రోజులు ఉంటాడు. కుజుడు ఒక చక్రాన్ని పూర్తి చేయడానికి సుమారు 22 నెలలు పడుతుంది. కానీ చంద్రుడు తన రాశిని చాలా త్వరగా మారుస్తాడు. చంద్రుడు ఒక రాశిలో కేవలం రెండున్నర రోజులు మాత్రమే ఉంటాడు. చంద్రుడిని సంకల్ప శక్తి, సృజనాత్మకత, కళలకు అధిపతిగా పరిగణిస్తారు. జూలై 10న చంద్రుడు, కుజుడు వృషభ రాశిలో సంయోగంలో ఉంటారు. ఈ రెండు గ్రహాల సంయోగం మహాలక్ష్మి యోగాన్ని సృష్టిస్తుంది. ఇది కొన్ని రాశుల వారికి ఆత్మవిశ్వాసం, సంపద, పనిలో సౌకర్యాన్ని పెంచుతుంది. ఈ యోగం వల్ల ఏ రాశుల వారు ప్రయోజనం పొందుతారో తెలుసుకుందాం.

    మహాలక్ష్మి రాజయోగం
    మహాలక్ష్మి రాజయోగం

    వృశ్చిక రాశి

    వృశ్చిక రాశిలోని ఏడో ఇంట్లో మహాలక్ష్మి యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ కాలం మీకు చాలా అనుకూలమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఆర్థికంగా, మీరు లక్ష్మీదేవి పూర్తి ఆశీస్సులను పొందుతారు. మీకు ఉద్యోగంలో పదోన్నతి లభించవచ్చు. మీరు కార్యాలయంలో ఉన్నత పదవులను ఆశించవచ్చు. ఉమ్మడి వ్యాపారంలో ఉన్న వ్యాపారవేత్తలకు చాలా ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. పూర్వీకుల ఆస్తి ద్వారా లాభం పొందే అవకాశం కూడా ఉంది. మీ వ్యక్తిగత, వృత్తి జీవితంలో పురోగతి సాధించడానికి మీ ఆరోగ్యం సురక్షితంగా ఉంటుంది. మీరు చేయాలనుకున్నది సాధిస్తారు. విదేశాల నుండి మీకు ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది.

    వృషభ రాశి

    ఈ మహాలక్ష్మి యోగం వృషభ రాశి లగ్నంలో ఏర్పడుతుంది. ఇది మీకు అనేక ప్రయోజనాలను అందించే సమయం. ఈ కాలంలో మీకు ఊహించని ఆర్థిక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. మీ వృత్తి రంగంలో మీరు చేసే కృషికి తగినట్లుగా ఆర్థిక ప్రయోజనాలు మీకు దక్కుతాయి. మీ కొత్త ప్రయత్నాలకు మీ పై అధికారులు మద్దతు ఇస్తారు. వ్యాపారవేత్తలు వివిధ కాంట్రాక్టుల నుండి అధిక లాభాలను పొందవచ్చు. ఈ కాలంలో మీ కోరికలన్నీ నెరవేరుతాయి. మీరు మీ భాగస్వామితో సంతోషకరమైన క్షణాలను గడుపుతారు.

    మకర రాశి

    మహాలక్ష్మి యోగం మకర రాశి వారికి చాలా ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ఈ యోగం మకర రాశి ఐదో ఇంట్లో ఏర్పడుతుంది. దీని కారణంగా మీకు ఆకస్మిక ఆర్థిక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ఈ సమయంలో మీరు మీ స్నేహితులతో, విలాసవంతమైన సౌకర్యాలతో ఆనందిస్తారు. మీ జీవితంలో మీరు ఊహించని విజయాన్ని చూస్తారు. కార్యాలయంలో మీరు అనేక విజయాలను ఆశించవచ్చు. కొన్ని ఉన్నత పదవులను పొందుతారు. వ్యాపారవేత్తలు వివిధ కాంట్రాక్టుల ద్వారా ప్రయోజనం పొందుతారని సూచనలు ఉన్నాయి. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. పూర్వీకుల ఆస్తి నుండి ప్రయోజనాలు పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇల్లు, వాహనం కొనడం వంటి మీ చిరకాల కోరికలు నెరవేరవచ్చు. మకర రాశి వారి ప్రేమ జీవితం బాగుంటుంది మరియు వారు తమ భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపగలుగుతారు.

    కుంభ రాశి

    మహాలక్ష్మి యోగం కుంభ రాశిలో జన్మించిన వారికి ఆనందాన్ని, సంపదను అందిస్తుంది. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహంతో ఆదాయం అనేక రెట్లు పెరుగుతుంది. డబ్బు ఆదా చేసుకునే అవకాశాలు మీకు లభిస్తాయి. తల్లిదండ్రులు, గురువులు, పై అధికారుల నుండి లభించే బలమైన మద్దతు విజయానికి మార్గం సుగమం చేస్తుంది. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహంతో మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆనందం, సామరస్యం పెరుగుతాయి. ఈ శుభ కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడం మీ భవిష్యత్తును మెరుగుపరుస్తుంది. మీరు వివిధ రంగాలలో విజయం సాధిస్తారు. పనిచేసే వారికి ముఖ్యమైన బాధ్యతలను అప్పగించవచ్చు. ఇది మీకు మంచి ఫలితాలను తెచ్చిపెట్టే సమయం. వ్యాపారంలో ముఖ్యంగా జాయింట్ వెంచర్లు లేదా దిగుమతి-ఎగుమతి కార్యకలాపాలపై ఆసక్తి ఉన్నవారు గణనీయమైన ఆదాయాన్ని సంపాదించే అవకాశం ఉంది.

    మేష రాశి

    మేష రాశిలో జన్మించిన వారికి మహాలక్ష్మి యోగం అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. మీరు మీ వృత్తిలో గొప్ప విజయాన్ని సాధించగలరు. ఈ సమయంలో ఉద్యోగం మారడం మీకు ఉజ్వల భవిష్యత్తును తెస్తుంది. వ్యాపారంలో ఉన్నవారికి ఈ నెల ఊహించని లాభాలను తెస్తుంది. ఎందుకంటే మీ ప్రణాళికలు మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి. మనశ్శాంతి పెరుగుతుంది. మీరు చేసే అన్ని పనులలో విజయం సాధిస్తారు. లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు మీ జీవితంలో సంపదను, అదృష్టాన్ని తీసుకువస్తాయి. వ్యక్తిగత జీవితం విషయానికి వస్తే, మీ ప్రేమ జీవితం వికసిస్తుంది. మీరు మీ భాగస్వామితో సంతోషకరమైన సమయాలను గడుపుతారు. సంబంధాలు బలపడటానికి ఇది సరైన సమయం.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/జూలైలో అదృష్టాన్ని పెంచే మహాలక్ష్మి రాజయోగం.. ఆ 5 రాశుల వారికి మంచి రోజులు!
    Home/Rasi Phalalu/జూలైలో అదృష్టాన్ని పెంచే మహాలక్ష్మి రాజయోగం.. ఆ 5 రాశుల వారికి మంచి రోజులు!
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