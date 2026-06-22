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    ఆచార్య చాణక్యుడి సూత్రాలతో మీ ఇల్లు ‘మహాలక్ష్మి’ నిలయంగా మారాలంటే..

    అపారమైన సంపద, భారీ భవంతులు ఉన్నంత మాత్రాన సుఖశాంతులు లభించవు. ఇంట్లో ఉండే వాతావరణం, మనం పాటించే చిన్న చిన్న అలవాట్లే మనకు నిజమైన ప్రశాంతతను, సిరిసంపదలను ప్రసాదిస్తాయి. ఆచార్య చాణక్యుడు చెప్పిన ఈ మూడు సూత్రాలను పాటిస్తే, మీ ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి కొలువై ఉంటుంది.

    Published on: Jun 22, 2026 8:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    ప్రాచీన భారతదేశపు గొప్ప రాజనీతిజ్ఞుడు, అర్థశాస్త్రవేత్త ఆచార్య చాణక్యుడు కేవలం యుద్ధ తంత్రాలకే పరిమితం కాలేదు. గృహస్థ జీవితంలో సుఖసంతోషాలు ఎలా పొందాలో, ఆర్థిక స్థిరత్వం ఎలా సాధించాలో ఆయన ఎంతో స్పష్టంగా వివరించారు. నేటి ఆధునిక కాలంలో కూడా ఆయన చెప్పిన మాటలు కుటుంబ వ్యవస్థకు దిక్సూచిగా పనిచేస్తున్నాయి. లక్ష్మీదేవి కటాక్షం కలగాలంటే కేవలం పూజలు సరిపోవు, మన జీవనశైలిని కూడా మార్చుకోవాలని ఆయన హితవు పలికారు.

    ఆచార్య చాణక్యుడి సూత్రాలతో మీ ఇల్లు ‘మహాలక్ష్మి’ నిలయంగా మారాలంటే..
    ఆచార్య చాణక్యుడి సూత్రాలతో మీ ఇల్లు ‘మహాలక్ష్మి’ నిలయంగా మారాలంటే..

    1. అన్నాన్ని దైవంగా భావించండి

    చాణక్య నీతి ప్రకారం, మనం తినే ఆహారం కేవలం ఆకలి తీర్చేది మాత్రమే కాదు, అది సాక్షాత్తు లక్ష్మీ స్వరూపం. ఏ ఇంట్లో అయితే అన్నాన్ని వృథా చేయరో, వంటగదిని శుభ్రంగా ఉంచుకుంటారో ఆ ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి ఎప్పటికీ నిలిచి ఉంటుంది.

    ఏం చేయాలి?

    రాత్రిపూట గిన్నెలు కడగకుండా ఉంచడం, వంటగదిలో చెత్తాచెదారం వదలడం వంటివి చేయకండి. తిన్న తర్వాత ప్లేట్లను శుభ్రంగా కడగడం ఒక మంచి అలవాటు. మిగిలిన ఆహారాన్ని పారేయకుండా, పశుపక్షాదులకు పెట్టడం వల్ల పుణ్యంతో పాటు ఆర్థిక పురోగతి కూడా చేకూరుతుంది.

    2. భార్యాభర్తల మధ్య అనుబంధం

    "భార్యాభర్తలు అన్యోన్యంగా ఉండే ఇల్లే భూలోక స్వర్గం" అని చాణక్యుడు పేర్కొన్నారు. కుటుంబంలో కలహాలు ఉంటే ఎంతటి ధనవంతులైనా ప్రశాంతంగా ఉండలేరు. పరస్పర గౌరవం, ప్రేమ ఉన్న ఇంట్లో పిల్లలు కూడా సంస్కారవంతులుగా ఎదుగుతారు.

    ఏం చేయాలి?

    చిన్న చిన్న విషయాలకు గొడవపడటం వల్ల ఇంట్లో నెగటివ్ ఎనర్జీ పెరుగుతుంది. ఒకరి భావాలను మరొకరు గౌరవించుకోవడం వల్ల ఆ ఇల్లు సానుకూల దృక్పథంతో ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. దీని వల్ల లక్ష్మీదేవి ఆ ఇల్లు విడిచి వెళ్లదని శాస్త్రం చెబుతోంది.

    3. జ్ఞానులకు, పుస్తకాలకు గౌరవం

    ఏ ఇంట్లో అయితే విద్యావంతులను, పండితులను, గ్రంథాలను గౌరవిస్తారో అక్కడ సరస్వతీ దేవి అనుగ్రహంతో పాటు లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు ఉంటాయి. విజ్ఞానం మనిషిని ఉత్తమ మార్గంలో నడిపిస్తుంది.

    ఏం చేయాలి?

    ఇంట్లో మంచి పుస్తకాలు ఉంచడం, పెద్దల సలహాలు తీసుకోవడం వల్ల కుటుంబ సభ్యుల్లో వివేకం పెరుగుతుంది. ఇది కెరీర్‌లో, జీవితంలో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి తోడ్పడుతుంది. జ్ఞానాన్ని గౌరవించే వ్యక్తికి విజయం త్వరగా లభిస్తుంది.

    జీవన మార్పులు - ఆచరణ

    చాణక్యుడు చెప్పిన ఈ విషయాలను ఆచరించడానికి భారీ ప్రణాళికలేమీ అవసరం లేదు. ప్రతిరోజూ ఆహారాన్ని వృథా చేయకుండా చూడటం, జీవిత భాగస్వామితో కాస్త సమయం గడపడం, రోజుకు కొంతసేపైనా పుస్తకాలు చదవడం అలవాటు చేసుకుంటే చాలు. ఇవే మీ ఇంటిని సంపన్నవంతంగా, ఆనందమయంగా మారుస్తాయి. బాహ్య ప్రపంచంలో సుఖాన్ని వెతకడం కంటే, మన ఇంట్లోని సంస్కారాలలోనే అసలైన సంతోషం ఉందని గ్రహించాలి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/ఆచార్య చాణక్యుడి సూత్రాలతో మీ ఇల్లు ‘మహాలక్ష్మి’ నిలయంగా మారాలంటే..
    Home/Rasi Phalalu/ఆచార్య చాణక్యుడి సూత్రాలతో మీ ఇల్లు ‘మహాలక్ష్మి’ నిలయంగా మారాలంటే..
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