ప్రతి 3 సంవత్సరాలకు ఒకసారి వచ్చే పరమ ఏకాదశి.. ఇంట్లో ప్రశాంతత కోసం 2 పరిహారాలు
శాస్త్రాల ప్రకారం అధికమాసంలో వచ్చే ఏకాదశి చాలా పవిత్రమైనది. అయితే ఈ మాసంలోని పరమ ఏకాదశి రోజు రెండు పనులు చేస్తే ఇంట్లో ప్రశాంతత నెలకొంటుంది.
హిందూ మతంలో ఏకాదశి వ్రతానికి చాలా ఉన్నత స్థానం ఉంది. జ్యోతిష్యం, మత గ్రంథాలలో అధిక మాసంలో వచ్చే ఏకాదశులు ప్రత్యేకంగా శుభప్రదమైనవని, విశేష ఫలాలను ఇస్తాయని పేర్కొనబడింది. ప్రతి మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి వచ్చే ఈ అధిక మాసం విష్ణుమూర్తికి అంకితం అయింది. ఈ పవిత్ర మాసంలో వచ్చే కృష్ణ పక్ష ఏకాదశిని 'పరమ ఏకాదశి' లేదా 'కమల ఏకాదశి' అని పిలుస్తారు.
జ్యోతిష్య క్యాలెండర్ ప్రకారం జూన్ 11, గురువారం నాడు పరమ ఏకాదశి వ్రతం ఆచరిస్తున్నారు. ఈ రోజున ఏకాదశి అర్ధరాత్రికి ప్రారంభమవుతుంది. ఈ ఏకాదశి నాడు నియమాల ప్రకారం వ్రతం ఆచరించి, పూజ చేయడం ద్వారా వంద యజ్ఞాలు చేసిన పుణ్యం లభిస్తుందని, జీవితంలోని కష్టాలన్నీ తొలగిపోయి మోక్షం లభిస్తుందని నమ్ముతారు. కుటుంబంలో ఆనందం, శాంతి, సౌభాగ్యం నెలకొనడానికి ఈ పవిత్రమైన రోజున రెండు ప్రధాన పరిహారాలు చేయాలని జ్యోతిష్యం సూచిస్తుంది. ఆ రెండు ముఖ్యమైన పరిహారాల వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
చతుర్ముఖి దీపం
పరమ ఏకాదశి రోజున తెల్లవారుజామున, సాయంకాలం తులసి మొక్క దగ్గర దీపం వెలిగించడం చాలా శుభప్రదం. ముఖ్యంగా సాయంకాలపు సంధ్యా సమయంలో తులసి మొక్క దగ్గర చతుర్ముఖి దీపాన్ని (చౌముఖి దీపం) వెలిగించాలి. ఈ దీపంలో చిటికెడు పసుపు, కుంకుమపువ్వు కలపడం ఉత్తమం. దీపం వెలిగించిన తర్వాత, తులసి మొక్కను తాకకుండా అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో దాని చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేయాలి. ఈ సమయంలో సంపద దేవత అయిన లక్ష్మీదేవిని ప్రార్థించడం వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి.
వెండి నాణెం
ఈ పవిత్రమైన రోజున, విష్ణుమూర్తిని మరియు లక్ష్మీదేవిని క్రతువుల ప్రకారం పూజించాలి. పూజ సమయంలో, ఒక శుభ్రమైన పసుపు రంగు వస్త్రాన్ని పరిచి, దానిపై ఒక వెండి నాణెం, కొంత పసుపు పొడిని ఉంచండి. మీ వద్ద వెండి నాణెం లేకపోతే, దానికి బదులుగా 11 గోమతి చక్రాలను కూడా ఉపయోగించవచ్చు. పూజ పూర్తయ్యాక, అదే పసుపు వస్త్రంలో నాణెం, పసుపును ముడి వేసి, దానిని మీ ఇంట్లోని ఒక సేఫ్ ప్లేసులో లేదా పెట్టెలో భద్రపరచండి.
శాస్త్రాల ప్రకారం ఈ సాధారణ పరిహారాలను భక్తిశ్రద్ధలతో పాటించడం వల్ల మీ కుటుంబానికి లక్ష్మీనారాయణుల సంపూర్ణ ఆశీస్సులు లభిస్తాయి. దీనివల్ల ఇంట్లో ధన ప్రవాహం పెరిగి ఎల్లప్పుడూ సంతోషం, శాంతి, సంపద కలుగుతాయి. అనుకున్న పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More