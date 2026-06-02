    త్వరలోనే కర్కాటకంలోకి శుక్రుడు - 3 రాశులపై లక్ష్మీ దేవి కటాక్షం, శుభ ఫలితాలు

    జూన్ 8న శుక్రుడు మిథున రాశి నుంచి కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. జూలై 4 వరకు సాగే ఈ గోచారం వల్ల కర్కాటక, తులా, వృషభ రాశుల వారికి ఆకస్మిక ధనలాభాలు, కెరీర్‌లో అద్భుతమైన పురోగతి లభిస్తాయి.

    Published on: Jun 02, 2026 12:43 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, नई दिल्ली
    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్రుడిని సంపద, వైభవం, విలాసాలు, ఆకర్షణకు కారకుడిగా పరిగణిస్తారు. జాతకంలో శుక్రుడి అనుగ్రహం ఉంటే జీవితంలో భోగభాగ్యాలకు కొదవ ఉండదు. అటువంటి సంపద ప్రదాత అయిన శుక్ర గ్రహం త్వరలోనే తన రాశిని మార్చుకోబోతున్నాడు.

    శుక్ర గోచారం 2026: జూన్ 8 నుంచి కర్కాటకంలో శుక్రుడు
    ప్రస్తుతం మిథున రాశిలో ఉన్న శుక్రుడు… హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం జూన్ 8, 2026 నాడు సాయంత్రం 5:47 గంటలకు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కర్కాటక రాశికి అధిపతి చంద్ర దేవుడు. చంద్రుడి ఇంట్లో శుక్రుడి ఈ సంచారం జూలై 4వ తేదీ వరకు కొనసాగుతుంది.

    ఈ ఆరు రోజుల్లో జరగబోయే శుక్రుడి రాశి మార్పు కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో ఊహించని మలుపులు తీసుకురాబోతోంది. ముఖ్యంగా మూడు రాశుల వారిపై లక్ష్మీ దేవి కృపతో డబ్బు వర్షం కురువనుంది. ఆ అదృష్ట రాశుల వివరాలు, వాటికి కలిగే శుభ ఫలితాలు ఇవే…

    1. కర్కాటక రాశి : చంద్రుడి సొంత రాశి అయిన కర్కాటకంలోనే శుక్రుడి సంచారం జరుగుతుండటం వల్ల ఈ రాశి వారికి అత్యంత సువర్ణ కాలం ప్రారంభం కానుంది. చాలా కాలంగా వేధిస్తున్న ఆర్థిక సమస్యలన్నీ పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. విద్యార్థులకు ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది, పోటీ పరీక్షల్లో రాణిస్తారు. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో ఎదురవుతున్న ఆటంకాలు తొలగిపోయి కెరీర్ ఊపందుకుంటుంది. అకస్మాత్తుగా పెద్ద మొత్తంలో ధనలాభం కలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది. కుటుంబంతో కలిసి ఆనందంగా ప్రయాణాలు చేస్తారు. మనస్సుకు ప్రశాంతత లభిస్తుంది, జీవిత భాగస్వామితో శృంగార జీవితం మధురంగా సాగుతుంది.
    2. తులా రాశి : శుక్రుడి గోచారం వల్ల తులా రాశి జాతకులకు విపరీతమైన ధనలాభం కలుగుతుంది. మీ ఆదాయ మార్గాలు పెరిగి, ఆర్థిక స్థితి బలోపేతం అవుతుంది. కొత్తగా పెట్టుబడులు పెట్టడానికి లేదా కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి డబ్బు అందుతుంది. అయితే, కెరీర్ పరంగా ఎలాంటి నిర్ణయాలైనా కాస్త ఆలోచనాత్మకంగా తీసుకోవడం మంచిది. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. సమాజంలో పేరున్న కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. జీవితంలో దీర్ఘకాలంగా సాగుతున్న సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. వైవాహిక జీవితంలో అన్యోన్యత, మాధుర్యం పెరుగుతాయి.
    3. వృషభ రాశి : వృషభ రాశి వారికి కర్కాటకంలో శుక్రుడి ప్రవేశం అనేక శుభవార్తలను తీసుకువస్తుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి భారీ లాభాలు చేకూరే డీల్స్ కుదురుతాయి. వ్యాపార విస్తరణకు సంబంధించిన సానుకూల వార్తలు వింటారు. ప్రేమ జీవితంలో ఉన్నవారికి భాగస్వామితో బంధం మరింత బలపడుతుంది. కెరీర్‌లో మీ ప్రతిభను నిరూపించుకోవడానికి పెద్ద ప్రాజెక్టులు లేదా ముఖ్యమైన బాధ్యతలు మీకు దక్కుతాయి. శారీరక ఆరోగ్యంతో పాటు మానసిక ఆరోగ్యం కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇల్లు, కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.
      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

