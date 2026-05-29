    జూన్ 8న శుక్రుడి రాశి మార్పు... ఈ 4 రాశుల వారు జరభద్రం..! పరిహారాలివే

    గ్రహాల కదలికల్లో జూన్ నెలలో కీలక మార్పు చోటుచేసుకోబోతోంది. జూన్ 8న శుక్ర గ్రహం కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించనుండటంతో మిథునం, తుల, ధనుస్సు, మకర రాశుల వారు ఆర్థిక, కుటుంబ విషయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి.

    Published on: May 29, 2026 12:29 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో గ్రహాల మార్పులకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. జూన్ నెలలో జరగబోయే గ్రహాలు, నక్షత్ర రాశుల మార్పులు అనేక రాశిచక్రాలను ప్రత్యక్షంగా ప్రభావితం చేయనున్నాయి. ముఖ్యంగా నవగ్రహాలలో ఆకర్షణీయమైన గ్రహంగా భావించే శుక్రుడు మరికొద్ది రోజుల్లో తన రాశిని మార్చుకోబోతున్నాడు.

    జూన్ 8న శుక్రుడి రాశి మార్పు

    జూన్ 8వ తేదీ సాయంత్రం 5.43 గంటలకు శుక్ర గ్రహం చంద్రుని రాశి అయిన కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించనుంది. ఈ సంచారం కొన్ని రాశులపై సానుకూల ప్రభావం చూపినప్పటికీ, మిథునం, తుల, ధనుస్సు, మకర రాశుల వారు మాత్రం రాబోయే రోజుల్లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని జ్యోతిష్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. లేనిపక్షంలో భారీగా నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది.

    శుక్ర గ్రహం ప్రాముఖ్యత ఏంటి..?

    జ్యోతిష్యశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం…. శుక్రుడిని ప్రేమ, సంపద, శృంగారం, ఆకర్షణ, విలాసవంతమైన జీవితానికి కారకుడిగా పరిగణిస్తారు. ఒకరి జాతకంలో శుక్రుడి స్థానం గనుక బలంగా, అనుకూలంగా ఉంటే వారి ప్రేమ జీవితం అద్భుతంగా ఉంటుంది. వివాహ బంధం కూడా ఎంతో సంతోషంగా సాగుతుంది. అంతేకాకుండా జీవితంలో ఎలాంటి భోగభాగ్యాలకు, సౌకర్యాలకు కొరత ఉండదు. వారి వ్యక్తిత్వం కూడా ఎంతో ఆకర్షణీయంగా, అయస్కాంతంలా ఇతరులను ఆకట్టుకునేలా ఉంటుంది.

    ఒకవేళ జాతకంలో శుక్రుడి స్థానం బలహీనపడినా లేదా చెడుగా మారినా.. ఈ సుఖసంతోషాలను పొందడంలో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. ప్రస్తుతం శుక్ర గ్రహం మిథున రాశిలో కొనసాగుతున్నాడు. గత మే 14న ఈ రాశిలోకి ప్రవేశించిన శుక్రుడు.. జూన్ 8న కర్కాటక రాశిలోకి మారి, అక్కడ జూలై 4, 2026 వరకు ఉంటాడు. ఆ తర్వాత సింహ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.

    తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు:

    • మిథున రాశి : శుక్రుడి రాశి మార్పు వల్ల మిథున రాశి వారు ఆర్థిక విషయాల్లో చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఈ సమయంలో ఖర్చులు అనూహ్యంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. దాంతో పొదుపు చేయడం కష్టమవుతుంది. పరిస్థితులు చేయిదాటిపోకుండా ముందే జాగ్రత్తపడటం మంచిది. కుటుంబంలో ఏదైనా విషయంలో అనవసరమైన వాదనలు, విభేదాలు రావచ్చు. కాబట్టి ఓపికగా ఉండండి, కఠినమైన పదాలను ఉపయోగించవద్దు. ముఖ్యంగా ఈ కాలంలో డబ్బు లావాదేవీలకు, అప్పులు ఇవ్వడానికి లేదా తీసుకోవడానికి దూరంగా ఉండటం శ్రేయస్కరం.
    • తులారాశి : జూన్ 8 నుండి తులా రాశి వారికి మానసిక ఉద్రిక్తతలు, ఒత్తిడి పెరుగుతాయి. ఉద్యోగ రంగంలో కొన్ని కొత్త సవాళ్లు ఎదురవుతాయి. ఆఫీసులో పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లోపిస్తుంది. నిర్దేశిత లక్ష్యాలను (Targets) సాధించడానికి మీరు సాధారణం కంటే రెట్టింపు కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. ఈ సమయంలో ఎలాంటి నిర్ణయమైనా తొందరపాటుతో తీసుకోకూడదని గుర్తుంచుకోండి. అలాగే విలాసాలకు పోయి మీ ఖర్చులను మీరే పెంచుకోవద్దు.
    • ధనుస్సు రాశి : శుక్రుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించిన వెంటనే ధనుస్సు రాశి వారికి ఆరోగ్యం, ఆర్థిక సమస్యలు ఎదురవుతాయి. అకస్మాత్తుగా వచ్చే కొన్ని ఖర్చులు మిమ్మల్ని ఉలిక్కిపడేలా చేస్తాయి. కాబట్టి ఖర్చుల విషయంలో నియంత్రణ చాలా అవసరం. ఆరోగ్య విషయంలో ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం వహించవద్దు. మీకు అత్యంత సన్నిహితులైన వారితో విభేదాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి, దీనివల్ల మనస్సు కలత చెందుతుంది. అనవసర విషయాల గురించి అతిగా ఆలోచించడం తగ్గిస్తే చాలా వరకు సమస్యలు అదుపులోకి వస్తాయి.
    • మకర రాశి : జూన్ 8 నాటి శుక్ర సంచార ప్రభావం మకర రాశి వారిపై కూడా గట్టిగానే ఉంటుంది. ముఖ్యంగా బంధాల విషయంలో సంతోషం తగ్గుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో లేదా స్నేహితులతో అనవసరమైన వాదనలు జరిగే ప్రమాదం ఉంది. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారు భాగస్వామ్య వ్యవహారాల్లో (Partnership) చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. స్వల్ప అపార్థాల వల్ల గందరగోళం ఏర్పడి వివాదాలకు దారితీయవచ్చు. ఏ పరిస్థితిలోనైనా మిమ్మల్ని మీరు ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి.

    చేయాల్సిన పరిహారాలు

    • జూన్ 8 నుంచి జూలై 4 వరకు ఈ రాశుల వారు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనవసరంగా ఎవరితోనూ వాదోపవాదాలకు దిగకూడదు.
    • శుక్రుడి ప్రతికూల ప్రభావాన్ని తగ్గించుకోవడానికి శుక్రవారం రోజున పాలు, పెరుగు, పంచదార వంటి తెల్లని వస్తువులను దానం చేయడం మంచిది.
    • ఇంటిని ఎల్లప్పుడూ శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి.
    • ప్రతి శుక్రవారం లక్ష్మీదేవిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించడం వల్ల శుక్ర దోషాల తీవ్రత తగ్గి, సానుకూల ఫలితాలు వస్తాయి.
      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

