Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    మఖ నక్షత్రంలోకి కేతువు - మేషం, మిథునం సహా ఐదు రాశులకు ధనలాభం, అదృష్టం!

    Ketu Magha Nakshatra Transit 2026 : జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో నీడ గ్రహంగా, అంతుచిక్కని శక్తుల కారకుడిగా భావించే కేతువు మే 29 నుంచి మఖ నక్షత్రం మూడో పాదంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఆగస్టు 1 వరకు కొనసాగే ఈ సంచారం వల్ల మేషం, మిథునం సహా ఐదు రాశుల వారికి ఆకస్మిక ధనలాభాలు, కెరీర్‌లో భారీ మార్పులు రానున్నాయి.

    Published on: May 26, 2026 1:33 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link
    ketu magha nakshatra transit may 2026 effects on five zodiac signs (pinterest)
    ketu magha nakshatra transit may 2026 effects on five zodiac signs (pinterest)

    Ketu Magha Nakshatra Transit 2026 : నవగ్రహాలలో కేతు గ్రహానికి ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో కేతువును చాలా ప్రభావవంతమైన…. అంతుచిక్కని గ్రహంగా పండితులు పరిగణిస్తారు. మానవుడి హృదయం, అంతరాత్మ, మనస్సాక్షితో పాటు జీవితంలో జరిగే ఆకస్మిక పరిణామాలకు కేతువే ప్రధాన కారకుడు.

    సాధారణంగా కేతువును పాపగ్రహంగా భావించినప్పటికీ, ఈ గ్రహం ఎల్లప్పుడూ చెడు ఫలితాలనే ఇవ్వదు. జాతకంలో కేతువు అనుకూల స్థానంలో ఉంటే రాత్రికి రాత్రే కోటీశ్వరులను చేయగలడని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. ప్రస్తుతం కేతువు మఖ నక్షత్రంలో రవాణా చేస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే 2026 మే 29వ తేదీన కేతువు మఖ నక్షత్రం యొక్క మూడవ పాదంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు.

    ఈ స్థితిలో కేతువు రాబోయే ఆగస్టు 1వ తేదీ వరకు తిష్ట వేయనున్నాడు. ఈ నక్షత్ర పాద సంచారం కారణంగా పలు రాశిచక్రాల జీవితాల్లో ఊహించని, విప్లవాత్మక మార్పులు రాబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థిక సమస్యలతో సతమతమవుతున్న వారికి ఈ సమయం అమృతంలా మారనుంది. పనుల్లో ఉన్న ఆటంకాలు తొలగిపోయి ఏయే రాశుల వారికి ఈ కేతు సంచారం అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెట్టబోతుందో ఇక్కడ తెలుసుకోండి….

    మేష రాశి :

    మేష రాశి జాతకులకు కేతువు యొక్క ఈ మఖ నక్షత్ర సంచారం అత్యంత శుభప్రదమైన ఫలితాలను ఇవ్వబోతోంది. వ్యాపార రంగంలో ఉన్న వారికి తమ వ్యాపారాన్ని సరికొత్తగా విస్తరించడానికి అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీలో సానుకూల శక్తి ప్రసారం పెరుగుతుంది. మీ ప్రసంగం, వాక్చాతుర్యం ఇతరులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటుంది. ఉద్యోగ రంగంలో ఉన్న వారికి హఠాత్తుగా పెద్ద బాధ్యతలు లేదా పదవులు దక్కే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఈ శుభ సమయంలో మీరు మీ అనవసరపు ఖర్చులను నియంత్రించుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

    మిథున రాశి :

    కేతువు నక్షత్ర మార్పు మిథున రాశి వారికి అఖండమైన అదృష్టాన్ని మోసుకురానుంది. ముఖ్యంగా ఆరోగ్య పరంగా మీకు మునుపటి కంటే చాలా మెరుగైన వాతావరణం ఉంటుంది. దీర్ఘకాలికంగా వేధిస్తున్న వ్యాధుల నుండి మీకు విముక్తి లభిస్తుంది. ఊహించని విధంగా ఆకస్మిక ధనలాభం కలగడం వల్ల మీ ఆర్థిక పరిస్థితి ఒక్కసారిగా కుదుటపడుతుంది. పనిప్రాంతంలో సానుకూల మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. కుటుంబంలో మరియు సమాజంలో బంధుమిత్రులతో సంబంధాలు మరింత బలపడతాయి.

    సింహ రాశి :

    సింహ రాశి వారికి ఈ కేతు సంచారం ఆనందానికి, ఐశ్వర్యానికి మూలస్తంభంగా నిలవబోతోంది. కేతువు యొక్క విశేష ప్రభావం వల్ల ఈ కాలంలో మీరు కొత్త భూమి, ఇల్లు లేదా వాహనాన్ని కొనుగోలు చేసే యోగం పడుతుంది. అదృష్టం మీ వెంటే ఉంటుంది. దీనివల్ల గతంలో ఎక్కడో ఇరుక్కుపోయిన మీ పనులన్నీ ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా సులువుగా పూర్తవుతాయి. స్నేహితుల నుండి ఆశించిన మద్దతు లభిస్తుంది. సుదూర ప్రయాణాలు లేదా విదేశీ యాత్రలు చేసే అవకాశాలు బలంగా కనిపిస్తున్నాయి.

    తులా రాశి :

    తులా రాశి ప్రజలకు కేతువు యొక్క ఈ నక్షత్ర మార్పు వారు వేసుకున్న ఆర్థిక ప్రణాళికలలో అద్భుతమైన విజయాన్ని అందిస్తుంది. పాత పెట్టుబడుల నుండి ఊహించని రీతిలో భారీ లాభాలు లేదా రాబడి మీ చేతికి అందుతుంది. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. కుటుంబ బాధ్యతలను మీరు చాలా సమర్థవంతంగా నిర్వర్తిస్తారు. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్లు (పదోన్నతులు) రావడంతో పాటు ఆదాయం కూడా గణనీయంగా పెరుగుతుంది. అయితే, ఈ సమయంలో మీరు మీ ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక నిఘా ఉంచడం మంచిది.

    ధనుస్సు రాశి :

    ధనుస్సు రాశి జాతకులకు కేతు సంచార కాలం చాలా ఆహ్లాదకరంగా, ప్రశాంతంగా సాగనుంది. మీ దైనందిన పనుల్లో ఎదురవుతున్న అడ్డంకులన్నీ పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. ఉద్యోగస్తులకు ఆఫీసులో సరికొత్త బాధ్యతలు దక్కుతాయి, ఇది మీ కెరీర్ ఎదుగుదలకు తోడ్పడుతుంది. గతంలో నిలిచిపోయిన లేదా ఎవరికైనా ఇచ్చి రాని బాకీలు, నిధులు తిరిగి మీ వద్దకు చేరుకుంటాయి. దీనివల్ల ఆర్థిక స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆనందంగా గడుపుతారు. మీకు నచ్చిన ఆధ్యాత్మిక లేదా వినోద యాత్రలకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది.

    (Disclaimer): ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం కేవలం జ్యోతిష్య నిపుణుల అంచనాలు, నమ్మకాలపై ఆధారపడి రూపొందించబడింది. దీనిని పూర్తిగా ఖచ్చితమైనదని మేము ధృవీకరించడం లేదు. మరింత సమాచారం మరియు వ్యక్తిగత జాతక విశ్లేషణ కొరకు సంబంధిత రంగంలోని ప్రముఖ జ్యోతిష్య పండితులను సంప్రదించటం ఉత్తమం.

    • Maheshwaram Mahendra Chary
      ABOUT THE AUTHOR
      Maheshwaram Mahendra Chary

      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/Rasi Phalalu/మఖ నక్షత్రంలోకి కేతువు - మేషం, మిథునం సహా ఐదు రాశులకు ధనలాభం, అదృష్టం!
    Home/Rasi Phalalu/మఖ నక్షత్రంలోకి కేతువు - మేషం, మిథునం సహా ఐదు రాశులకు ధనలాభం, అదృష్టం!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes