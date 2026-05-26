మఖ నక్షత్రంలోకి కేతువు - మేషం, మిథునం సహా ఐదు రాశులకు ధనలాభం, అదృష్టం!
Ketu Magha Nakshatra Transit 2026 : జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో నీడ గ్రహంగా, అంతుచిక్కని శక్తుల కారకుడిగా భావించే కేతువు మే 29 నుంచి మఖ నక్షత్రం మూడో పాదంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఆగస్టు 1 వరకు కొనసాగే ఈ సంచారం వల్ల మేషం, మిథునం సహా ఐదు రాశుల వారికి ఆకస్మిక ధనలాభాలు, కెరీర్లో భారీ మార్పులు రానున్నాయి.
Ketu Magha Nakshatra Transit 2026 : నవగ్రహాలలో కేతు గ్రహానికి ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో కేతువును చాలా ప్రభావవంతమైన…. అంతుచిక్కని గ్రహంగా పండితులు పరిగణిస్తారు. మానవుడి హృదయం, అంతరాత్మ, మనస్సాక్షితో పాటు జీవితంలో జరిగే ఆకస్మిక పరిణామాలకు కేతువే ప్రధాన కారకుడు.
సాధారణంగా కేతువును పాపగ్రహంగా భావించినప్పటికీ, ఈ గ్రహం ఎల్లప్పుడూ చెడు ఫలితాలనే ఇవ్వదు. జాతకంలో కేతువు అనుకూల స్థానంలో ఉంటే రాత్రికి రాత్రే కోటీశ్వరులను చేయగలడని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. ప్రస్తుతం కేతువు మఖ నక్షత్రంలో రవాణా చేస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే 2026 మే 29వ తేదీన కేతువు మఖ నక్షత్రం యొక్క మూడవ పాదంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు.
ఈ స్థితిలో కేతువు రాబోయే ఆగస్టు 1వ తేదీ వరకు తిష్ట వేయనున్నాడు. ఈ నక్షత్ర పాద సంచారం కారణంగా పలు రాశిచక్రాల జీవితాల్లో ఊహించని, విప్లవాత్మక మార్పులు రాబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థిక సమస్యలతో సతమతమవుతున్న వారికి ఈ సమయం అమృతంలా మారనుంది. పనుల్లో ఉన్న ఆటంకాలు తొలగిపోయి ఏయే రాశుల వారికి ఈ కేతు సంచారం అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెట్టబోతుందో ఇక్కడ తెలుసుకోండి….
మేష రాశి :
మేష రాశి జాతకులకు కేతువు యొక్క ఈ మఖ నక్షత్ర సంచారం అత్యంత శుభప్రదమైన ఫలితాలను ఇవ్వబోతోంది. వ్యాపార రంగంలో ఉన్న వారికి తమ వ్యాపారాన్ని సరికొత్తగా విస్తరించడానికి అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీలో సానుకూల శక్తి ప్రసారం పెరుగుతుంది. మీ ప్రసంగం, వాక్చాతుర్యం ఇతరులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటుంది. ఉద్యోగ రంగంలో ఉన్న వారికి హఠాత్తుగా పెద్ద బాధ్యతలు లేదా పదవులు దక్కే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఈ శుభ సమయంలో మీరు మీ అనవసరపు ఖర్చులను నియంత్రించుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
మిథున రాశి :
కేతువు నక్షత్ర మార్పు మిథున రాశి వారికి అఖండమైన అదృష్టాన్ని మోసుకురానుంది. ముఖ్యంగా ఆరోగ్య పరంగా మీకు మునుపటి కంటే చాలా మెరుగైన వాతావరణం ఉంటుంది. దీర్ఘకాలికంగా వేధిస్తున్న వ్యాధుల నుండి మీకు విముక్తి లభిస్తుంది. ఊహించని విధంగా ఆకస్మిక ధనలాభం కలగడం వల్ల మీ ఆర్థిక పరిస్థితి ఒక్కసారిగా కుదుటపడుతుంది. పనిప్రాంతంలో సానుకూల మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. కుటుంబంలో మరియు సమాజంలో బంధుమిత్రులతో సంబంధాలు మరింత బలపడతాయి.
సింహ రాశి :
సింహ రాశి వారికి ఈ కేతు సంచారం ఆనందానికి, ఐశ్వర్యానికి మూలస్తంభంగా నిలవబోతోంది. కేతువు యొక్క విశేష ప్రభావం వల్ల ఈ కాలంలో మీరు కొత్త భూమి, ఇల్లు లేదా వాహనాన్ని కొనుగోలు చేసే యోగం పడుతుంది. అదృష్టం మీ వెంటే ఉంటుంది. దీనివల్ల గతంలో ఎక్కడో ఇరుక్కుపోయిన మీ పనులన్నీ ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా సులువుగా పూర్తవుతాయి. స్నేహితుల నుండి ఆశించిన మద్దతు లభిస్తుంది. సుదూర ప్రయాణాలు లేదా విదేశీ యాత్రలు చేసే అవకాశాలు బలంగా కనిపిస్తున్నాయి.
తులా రాశి :
తులా రాశి ప్రజలకు కేతువు యొక్క ఈ నక్షత్ర మార్పు వారు వేసుకున్న ఆర్థిక ప్రణాళికలలో అద్భుతమైన విజయాన్ని అందిస్తుంది. పాత పెట్టుబడుల నుండి ఊహించని రీతిలో భారీ లాభాలు లేదా రాబడి మీ చేతికి అందుతుంది. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. కుటుంబ బాధ్యతలను మీరు చాలా సమర్థవంతంగా నిర్వర్తిస్తారు. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్లు (పదోన్నతులు) రావడంతో పాటు ఆదాయం కూడా గణనీయంగా పెరుగుతుంది. అయితే, ఈ సమయంలో మీరు మీ ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక నిఘా ఉంచడం మంచిది.
ధనుస్సు రాశి :
ధనుస్సు రాశి జాతకులకు కేతు సంచార కాలం చాలా ఆహ్లాదకరంగా, ప్రశాంతంగా సాగనుంది. మీ దైనందిన పనుల్లో ఎదురవుతున్న అడ్డంకులన్నీ పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. ఉద్యోగస్తులకు ఆఫీసులో సరికొత్త బాధ్యతలు దక్కుతాయి, ఇది మీ కెరీర్ ఎదుగుదలకు తోడ్పడుతుంది. గతంలో నిలిచిపోయిన లేదా ఎవరికైనా ఇచ్చి రాని బాకీలు, నిధులు తిరిగి మీ వద్దకు చేరుకుంటాయి. దీనివల్ల ఆర్థిక స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆనందంగా గడుపుతారు. మీకు నచ్చిన ఆధ్యాత్మిక లేదా వినోద యాత్రలకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది.
(Disclaimer): ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం కేవలం జ్యోతిష్య నిపుణుల అంచనాలు, నమ్మకాలపై ఆధారపడి రూపొందించబడింది. దీనిని పూర్తిగా ఖచ్చితమైనదని మేము ధృవీకరించడం లేదు. మరింత సమాచారం మరియు వ్యక్తిగత జాతక విశ్లేషణ కొరకు సంబంధిత రంగంలోని ప్రముఖ జ్యోతిష్య పండితులను సంప్రదించటం ఉత్తమం.
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.