కారు కొనాలనుకుంటున్నారా? మీ ఆర్థిక భరోసా కోసం ఈ 20/4/10 రూల్ పాటించండి
షోరూమ్లో మెరిసిపోయే కారును చూడగానే ముచ్చటగా అనిపిస్తుంది. కానీ, సరైన ప్రణాళిక లేకుండా తీసుకునే కారు లోన్.. మీ కంటి నిండా నిద్ర లేకుండా చేసే ఆర్థిక ఒత్తిడిగా మారవచ్చు. అందుకే, ఆర్థిక నిపుణులు సూచించే ఈ సరళమైన 20/4/10 ఫార్ములా గురించి తెలుసుకోండి.
చాలా మంది కారు కొనేటప్పుడు కేవలం నెలవారీ ఈఎంఐ (EMI) ఎంత వస్తుంది అనే దానిపైనే దృష్టి పెడతారు. తక్కువ డౌన్ పేమెంట్ కట్టి, లోన్ గడువును 7 లేదా 8 ఏళ్లకు పెంచుకుంటే ఈఎంఐ తగ్గుతుంది కాబట్టి కారు 'చౌక'గా వస్తుందని భ్రమపడతారు. కానీ, దీనివల్ల మీరు కట్టే వడ్డీ భారం తడిసి మోపెడవుతుంది. ఇలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ఉండాలంటే 20/4/10 రూల్ ఒక దిక్సూచిలా పనిచేస్తుంది.
అసలేమిటీ 20/4/10 రూల్?
ఈ ఫార్ములా మూడు ప్రధానాంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
20% డౌన్ పేమెంట్ (ముందస్తు చెల్లింపు): కారు ఆన్-రోడ్ ధరలో కనీసం 20 శాతం సొమ్మును ముందే చెల్లించాలి. దీనివల్ల లోన్ మొత్తం తగ్గి, వడ్డీ భారం తక్కువగా ఉంటుంది.
4 ఏళ్ల లోన్ గడువు: కారు లోన్ను కేవలం 4 ఏళ్ల (48 నెలల) లోపే చెల్లించి ముగించాలి. కారు అనేది విలువ తగ్గిపోయే ఆస్తి (Depreciating Asset). దీని కోసం ఎక్కువ కాలం లోన్ కట్టడం ఆర్థికంగా తెలివైన పని కాదు.
10% ఖర్చు పరిమితి: కారుకు సంబంధించి నెలకు అయ్యే మొత్తం ఖర్చు (ఈఎంఐ + ఇంధనం + ఇన్సూరెన్స్ + మెయింటెనెన్స్) మీ నెలవారీ ఆదాయంలో 10 శాతం కంటే మించకూడదు.
ఉదాహరణకు: మీ బడ్జెట్ను ఇలా లెక్కించుకోండి
మీరు ఒక కారు కొనాలనుకుంటే, ఈ రూల్ ప్రకారం లెక్కలు ఎలా ఉంటాయో ఈ కింది పట్టికలో చూడండి.
|కారు ధర (ఆన్-రోడ్)
|ముందస్తు చెల్లింపు (20%)
|లోన్ గడువు
|కారు కోసం నెలవారీ అంచనా ఖర్చు*
|అవసరమైన కనీస నెలవారీ ఆదాయం
|₹5 లక్షలు
|₹1,00,000
|4 ఏళ్లు
|~ ₹10,000
|₹1,00,000 +
|₹10 లక్షలు
|₹2,00,000
|4 ఏళ్లు
|~ ₹20,000
|₹2,00,000 +
|₹15 లక్షలు
|₹3,00,000
|4 ఏళ్లు
|~ ₹30,000
|₹3,00,000 +
గమనిక: పైన పేర్కొన్న నెలవారీ ఖర్చులో ఈఎంఐతో పాటు పెట్రోల్/డీజిల్ మరియు సర్వీసింగ్ ఖర్చులు కూడా కలిపి ఉన్నాయి. మీ ఆదాయంలో కేవలం 10 శాతం మాత్రమే వీటికి కేటాయించడం వల్ల మీ ఇతర పొదుపులు (Savings) దెబ్బతినవు.
ఈ రూల్ ఎందుకు అంత ముఖ్యం?
ఈ సూత్రాన్ని పాటించడం వల్ల మీకు కలిగే ప్రధాన ప్రయోజనాలు ఇవే:
తక్కువ వడ్డీ: తక్కువ కాలం లోన్ ఉండటం వల్ల బ్యాంకులకు మీరు చెల్లించే వడ్డీ భారీగా తగ్గుతుంది.
అత్యవసర నిధికి భరోసా: జీతంలో ఎక్కువ భాగం ఈఎంఐలకే పోతే, రేపు ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ వస్తే ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది. ఈ రూల్ వల్ల మీ చేతిలో తగినంత నగదు ఉంటుంది.
సరైన నిర్ణయం: మీరు ఏ కారు కొనాలి? అది మీ స్థాయికి తగినదేనా? లేదా కేవలం ఆకర్షణకు లోనై కొంటున్నారా? అనే విషయంలో మీకు స్పష్టత వస్తుంది.
రుణ చక్రం నుంచి విముక్తి: 4 ఏళ్లలో లోన్ క్లియర్ అయిపోతే, ఆ తర్వాత కారు మీకు పూర్తి ఆస్తిగా మారుతుంది.
20/4/10 అనేది ఒక కఠినమైన చట్టం కాదు, కానీ ఒక ఆరోగ్యకరమైన ప్రమాణం. కారు షోరూమ్ ధర మాత్రమే కాకుండా, అది లాంగ్ టర్మ్లో మీ ఆర్థిక స్థితిపై చూపే ప్రభావాన్ని ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి. కారు కొనేముందు మీ వద్ద ఉన్న పొదుపు మొత్తాన్ని, ఇప్పటికే ఉన్న ఇతర అప్పులను ఒకసారి బేరీజు వేసుకోవడం ఉత్తమం.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.