    రేపటి నుంచే అదృష్ట యోగం: పునర్వసులోకి శుక్రుడు.. ఈ రాశుల వారికి ఇక రాజభోగాలే!

    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం రేపు శుక్ర గ్రహం నక్షత్ర మార్పు చేయబోతోంది. గురుడి నక్షత్రమైన పునర్వసులోకి శుక్రుడి ప్రవేశం వల్ల తులా, సింహ, కన్య రాశుల వారికి ఆర్థికంగా, వ్యక్తిగతంగా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి.

    Published on: May 30, 2026 4:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్రుడిని సంపద, విలాసం, ప్రేమ మరియు ఆకర్షణకు కారకుడిగా భావిస్తారు. జాతకంలో శుక్రుడు శుభస్థానంలో ఉంటే ఆ వ్యక్తి జీవితం సకల సుఖసంతోషాలతో విరాజిల్లుతుంది. ప్రస్తుతం మిథున రాశిలోని ఆరుద్ర నక్షత్రంలో సంచరిస్తున్న శుక్రుడు, రేపు అంటే ఆదివారం (మే 31) నాడు తన నక్షత్రాన్ని మార్చుకోబోతున్నాడు. హిందూ పంచాంగం ప్రకారం, ఆదివారం తెల్లవారుజామున సుమారు 05:52 గంటలకు శుక్రుడు పునర్వసు నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు.

    పునర్వసు నక్షత్రానికి అధిపతి దేవగురువు బృహస్పతి. అంటే రాక్షస గురువైన శుక్రుడు, దేవగురువు నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం ఒక అరుదైన మరియు శుభప్రదమైన పరిణామం. జూన్ 11 వరకు శుక్రుడు ఇదే నక్షత్రంలో కొనసాగుతాడు. ఈ పది రోజుల కాలంలో గురు-శుక్రుల ప్రభావం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం పట్టబోతోంది. ఆ రాశుల వివరాలు మరియు వారికి కలిగే ప్రయోజనాలను ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం.

    శుక్ర నక్షత్ర సంచారం.. ఈ రాశులకు లాభాలు

    1.తులా రాశి

    తులా రాశి వారికి ఈ నక్షత్ర మార్పు అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. మీ రాశి అధిపతి శుక్రుడు కావడం వల్ల ఈ మార్పు మీకు మరింత సానుకూలంగా ఉంటుంది. వివాహిత దంపతుల మధ్య ఉన్న మనస్పర్థలు తొలగిపోయి, కుటుంబంలో శాంతి నెలకొంటుంది. మీ జీవిత భాగస్వామి నుంచి మీకు పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి భారీ లాభాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. కెరీర్ పరంగా కొత్త మెట్లు ఎక్కుతారు. ఒంటరిగా ఉన్న వారికి ఈ సమయంలో తమకు నచ్చిన జీవిత భాగస్వామి లభించే అవకాశం ఉంది.

    2.సింహ రాశి

    సింహ రాశి జాతకులకు శుక్రుడి సంచారం ధన యోగాన్ని కలిగిస్తుంది. ప్రేమ జీవితంలో ఉన్నవారికి ఈ సమయం చాలా శృంగారభరితంగా ఉంటుంది. భాగస్వామితో ఉన్న పాత గొడవలు సర్దుమణిగి, బంధం మరింత బలపడుతుంది. సంతానం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి శుభవార్తలు అందుతాయి. నిరుద్యోగులకు కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. ఆర్థికంగా ఈ కాలం మీకు చాలా కలిసొస్తుంది. వివిధ మార్గాల ద్వారా ధన రాక పెరుగుతుంది. మీరు చేసే ప్రతి పనిలోనూ ఆత్మవిశ్వాసం ఉట్టిపడుతుంది.

    3.కన్య రాశి

    కన్యా రాశి వారికి గురు నక్షత్రంలో శుక్రుడి ప్రయాణం విదేశీ లాభాలను తెచ్చిపెడుతుంది. ముఖ్యంగా విదేశీ వ్యాపారాలు లేదా ఒప్పందాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలం. మీ ఆర్థిక స్థితి గతంలో కంటే మెరుగ్గా, స్థిరంగా మారుతుంది. కుటుంబ సభ్యులు మరియు స్నేహితులతో మీ సంబంధాలు మరింత ధృడపడతాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉండవు. సమాజంలో మీ గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. పెట్టుబడుల నుంచి ఆశించిన దానికంటే ఎక్కువ ప్రతిఫలం పొందుతారు.

    పునర్వసు నక్షత్ర సంచార విశిష్టత

    జ్యోతిష్య పరిభాషలో 'పునర్వసు' అంటే మళ్లీ సంపదను పొందే వరం అని అర్థం. శుక్రుడు ఈ నక్షత్రంలో ఉన్నప్పుడు విలాస వస్తువుల కొనుగోలు, కొత్త ఆస్తుల సేకరణకు మార్గం సుగమం అవుతుంది. లక్ష్మీ కటాక్షం కోసం ఎదురుచూసే వారికి ఈ 11 రోజుల కాలం అత్యంత కీలకమైనది. ఈ సమయంలో ప్రతిరోజూ మహాలక్ష్మిని పూజించడం వల్ల శుక్రుడి అనుగ్రహం రెట్టింపు అవుతుంది.

    గమనిక: ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితుల అభిప్రాయాలు మరియు నక్షత్ర గమనం ఆధారంగా రూపొందించినది. ఖచ్చితమైన వివరాల కోసం నిపుణులైన జ్యోతిష్యులను సంప్రదించగలరు.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

