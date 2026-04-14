పునర్వసు నక్షత్రంలోకి గురువు: ఏప్రిల్ 20 నుంచి ఈ 5 రాశుల వారికి అదృష్టం పట్టబోతోంది!
2026 ఏప్రిల్ 20న బృహస్పతి తన స్వంత నక్షత్రమైన పునర్వసులోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం అత్యంత శుభప్రదంగా భావించే ఈ మార్పు వల్ల మేషం, మిథునం సహా ఐదు రాశుల వారికి ఆర్థిక లాభాలతో పాటు కెరీర్లో ఊహించని విజయాలు దక్కే అవకాశం ఉంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల గమనం మారినప్పుడల్లా మానవ జీవితంలో అనూహ్య మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. ముఖ్యంగా జ్ఞానానికి, సంపదకు, సంతాన సౌఖ్యానికి కారకుడైన గురువు (Jupiter) తన గమనాన్ని మార్చుకోవడం ఎప్పుడూ ఆసక్తికరమే. రాబోయే 2026 ఏప్రిల్ 20న సాయంత్రం సుమారు 4 గంటల 43 నిమిషాలకు గురు గ్రహం పునర్వసు నక్షత్రంలోకి అడుగుపెడుతున్నాడు.
పునర్వసు నక్షత్రానికి గురువు అధిపతి. అంటే, తన స్వంత నక్షత్రంలోకి గురుడు రావడం అనేది ఆ గ్రహానికి మరింత బలాన్ని ఇస్తుంది. సాధారణంగా గురువు బలంగా ఉంటే జాతకంలో అదృష్టం వెన్నంటి ఉంటుంది. అపరిష్కృతంగా ఉన్న సమస్యలు తీరడమే కాకుండా, ధన ప్రవాహం పెరిగే సూచనలు కనిపిస్తాయి. ఈ నక్షత్ర మార్పు వల్ల ఏయే రాశుల వారికి 'రాజయోగం' పట్టబోతుందో క్షుణ్ణంగా పరిశీలిద్దాం.
ఈ ఐదు రాశుల వారికి సువర్ణావకాశం, గురువు సంచారంతో విశేష ఫలితాలు
1. మేష రాశి:
గత కొంతకాలంగా మానసిక ఒత్తిడి, ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమవుతున్న మేష రాశి వారికి ఈ సమయం గొప్ప ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది. చిక్కుముడులు వీడతాయి. ఆగిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగం పుంజుకుంటాయి. అప్పుల బాధ నుంచి క్రమంగా విముక్తి లభిస్తుంది. కొత్త బాధ్యతలు పెరిగినప్పటికీ, అవి మీ భవిష్యత్తుకు పునాదిలా మారుతాయి.
2. మిథున రాశి:
మిథున రాశి వారు ఈ కాలంలో అత్యంత చురుగ్గా వ్యవహరిస్తారు. పెండింగ్లో ఉన్న ఫైళ్లు కదులుతాయి. విద్యార్థులకు మేలు: పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వారికి లేదా ఉన్నత చదువులు చదువుతున్న వారికి గురుడి అనుగ్రహం మెండుగా ఉంటుంది. అదనపు ఆదాయ మార్గాలు కనిపిస్తాయి. సమాజంలో పేరు ప్రఖ్యాతులు పెరుగుతాయి.
3. కర్కాటక రాశి:
కర్కాటక రాశి వారికి అదృష్టం తలుపు తట్టబోతోంది. మీరు పడ్డ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభించే సమయం ఆసన్నమైంది. ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్లు లేదా జీతాల పెంపు ఉండవచ్చు. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సఖ్యత పెరుగుతుంది.
4. తుల రాశి:
తుల రాశి వారికి ఈ సంచారం ఒక స్థిరత్వాన్ని ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థిక క్రమశిక్షణ అలవడుతుంది. ఎవరికైనా ఇచ్చిన డబ్బు తిరిగి రాక ఇబ్బంది పడుతుంటే, ఈ కాలంలో ఆ డబ్బు మీ చేతికి అందుతుంది. వ్యాపారస్తులకు నూతన ఒప్పందాలు కలిసి వస్తాయి.
5. ధనుస్సు రాశి:
ధనుస్సు రాశికి గురువు అధిపతి కావడంతో, పునర్వసు నక్షత్ర ప్రవేశం వీరికి అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. విదేశీ విద్య లేదా ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నించే వారికి సానుకూల వార్తలు అందుతాయి. మానసిక ప్రశాంతత చేకూరుతుంది. కొత్త ఆస్తులు లేదా వాహనాలు కొనుగోలు చేసే యోగం ఉంది.
గురు గ్రహ ప్రభావం ఎప్పుడూ నిలకడగా ఉంటుంది. తన స్వంత నక్షత్రంలో ఉన్నప్పుడు గురుడు ఇచ్చే ఫలితాలు వెంటనే కనిపించకపోవచ్చు కానీ, అవి చాలా కాలం పాటు స్థిరంగా ఉంటాయి. గురు గ్రహం పునర్వసులోకి రావడం వల్ల సమాజంలో ధర్మం, న్యాయం పట్ల గౌరవం పెరుగుతుంది.
వ్యక్తులు తమ సొంత నిర్ణయాల కంటే మేధావుల సలహాలు పాటించడం వల్ల ఎక్కువ ప్రయోజనం పొందుతారు. ఈ సమయంలో అనాలోచిత నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు. ఎవరైతే ఓపికతో, పద్ధతిగా తమ పనులను నిర్వహిస్తారో వారికి గురువు పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు