ఈ 5 రాశులకు శుభ సమయం.. గురువు అనుగ్రహంతో మట్టి పట్టుకున్నా బంగారమే!
గురువు కదలికలో మార్పు: గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. గురువు తన రాశులను, నక్షత్రాలను కాలనుగుణంగా మారుస్తూ ఉంటుంది. గురు గ్రహ కదలికలో మార్పు వస్తే, అది 12 రాశుల వారి ప్రభావం చూపిస్తుంది. గురువు సొంత నక్షత్రం అయినటువంటి పునర్వసులోకి ప్రవేశించడంతో ఈ రాశుల వారికి బాగా కలిసి రాబోతోంది
ఏప్రిల్ నెలలో, గ్రహాల కదలిక మరోసారి మార్పులను తెస్తోంది. గురువు జ్ఞానం, అదృష్టం మొదలైన వాటికి కారకుడు. గురువు తన స్థానాన్ని మార్చుకున్నప్పుడు, అది నేరుగా వృత్తి, సంపద, ఆలోచనపై ప్రభావం చూపుతుంది. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, ఏప్రిల్ 20, 2026న, సాయంత్రం 4:43 గంటలకు, గురువు పునర్వసు నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ప్రత్యేకత ఏమిటంటే పునర్వసు నక్షత్ర అధిపతి స్వయంగా గురువు.
అటువంటి పరిస్థితిలో, గురువు తన సొంత నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం అనేది శుభప్రదం. ఇది దాని ప్రభావాన్ని కొంచెం బలంగా చేస్తుంది. ఈ మార్పు తరువాత, చాలా మందికి విషయాలు నెమ్మదిగా మెరుగుపడుతున్నట్లు అనిపించవచ్చు. ముఖ్యంగా పని, డబ్బు, అవకాశాల పరంగా వ్యత్యాసాన్ని అనుభూతి చెందవచ్చు.
1.మేష రాశి:
మేష రాశి ప్రజలు ఈ సమయంలో ఉపశమనం పొందవచ్చు. ఇంతకుముందు ఉన్న సమస్యలు క్రమంగా తగ్గుతాయి. రుణ సంబంధిత సమస్యలు మెరుగుపడే సంకేతాలు కూడా ఉన్నాయి. మీరు పనిలో కొత్త బాధ్యతలను పొందవచ్చు, ఇది ముందుకు సాగడానికి మీకు అవకాశం ఇస్తుంది. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.
2.మిథున రాశి:
ఈ సమయం మిథున రాశికి కొత్త అవకాశాలను తెస్తుంది. నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. చదువుకునే వారికి కూడా ఇది మంచి సమయం. పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధించే సంకేతాలు కనిపిస్తాయి. సంబంధాలు కూడా మెరుగుపడతాయి.
3.కర్కాటక రాశి:
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ సమయం అదృష్టంతో ఉంటుంది. కెరీర్లో ముందుకు సాగడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. కఠోర శ్రమతో మంచి ఫలితాలు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. పెట్టుబడులు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. పాత వివాదాలను కూడా పరిష్కరించవచ్చు.
4.తులా రాశి:
ఈ సమయం తులా రాశి వారికి స్థిరత్వాన్ని తెస్తుంది. నిలిచిపోయిన డబ్బును తిరిగి పొందవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. కొత్త భాగస్వామ్యాలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. కుటుంబంతో సమయం గడపడం మనస్సును సంతోషపరుస్తుంది.
5.ధనుస్సు రాశి:
ఈ సంచారం ధనుస్సు రాశి ప్రజలకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో ముందుకు సాగడానికి మీరు అవకాశాలను పొందుతారు. విదేశాలకు సంబంధించిన పనిలో కూడా విజయం సాధించే సంకేతాలు కనిపిస్తాయి. కుటుంబంలో శాంతి ఉంటుంది. మానసిక స్థితి మెరుగవుతుంది.
వీటిని గుర్తు పెట్టుకోండి:
ఈ సమయం మంచిగా పరిగణించబడినప్పటికీ, ప్రతిదీ ఆలోచనాత్మకంగా చేయడం చాలా ముఖ్యం. తొందరపాటు నిర్ణయం తరువాత ఇబ్బందిని కలిగిస్తుంది.
ఏం చేయాలి?
బృహస్పతి ప్రభావాన్ని బలోపేతం చేయడానికి గురువారం పసుపు వస్తువులను దానం చేయడం శుభప్రదమైనదిగా భావిస్తారు. దీనితో పాటు అవసరమైన వారికి సహాయం చేయడం మరియు విష్ణుమూర్తిని ఆరాధించడం కూడా ప్రయోజనకరంగా పరిగణించబడుతుంది.
