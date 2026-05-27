మే 29న సరస్వతీ యోగం.. ఈ 4 రాశులవారు పట్టిందల్లా బంగారమే, అదృష్టం మీతోనే!
మే 29న మిథున రాశిలో ఒక అత్యంత ప్రత్యేకమైన సరస్వతీ యోగం ఏర్పడనుంది. ఈ యోగం నాలుగు రాశుల వారికి అపారమైన ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తుంది. మీ నిర్ణయాలు విజయవంతమయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. తెలివితేటలను ఇచ్చే బుధ గ్రహం , ఆనందం, కీర్తిని ఇచ్చే శుక్ర గ్రహం, జ్ఞానానికి ప్రతీక అయిన గురు గ్రహం ఎప్పుడు ఒకచోట కలుస్తాయి. దీనివల్ల అత్యంత శుభప్రదమైన సరస్వతీ యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం 2026, మే 29న ఉంటుంది. ఆ రోజున బుధ గ్రహం మిథున రాశిలోకి ప్రవేశిస్తుంది. శుక్ర, గురు గ్రహాలు ఇప్పటికే అక్కడే సంచరిస్తున్నాయి. ఈ విధంగా ఈ మూడు గ్రహాల కలయిక సరస్వతీ యోగాన్ని సృష్టిస్తుంది. ఇది నాలుగు రాశుల వారికి ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది.
మిథునం
మిథున రాశిలో జన్మించిన వారికి సరస్వతీ యోగం ఏర్పడటం చాలా శుభప్రదం. ఈ కాలంలో మిథున రాశిలో జన్మించిన వారు తీసుకునే నిర్ణయాలన్నీ సరైనవిగా ఉంటాయి. ఈ కాలంలో మిథున రాశిలో జన్మించిన వారిపై సరస్వతీ దేవి ప్రత్యేక అనుగ్రహం ఉంటుంది. మీరు మీ వాక్చాతుర్యంతో ఎక్కువ మందిని ఆకర్షిస్తారు. వ్యాపారం చేసే మిథున రాశి వారికి ఈ కాలం చాలా మంచిది . అలాగే ఈ కాలంలో మీరు పెద్ద ప్రాజెక్టులలో పెట్టుబడి పెట్టాలని నిర్ణయించుకునే అవకాశం ఉంది.
కన్యారాశి
మే 29 నుండి కన్యారాశి వారికి అదృష్టం పెరుగుతుంది. ఈ కాలంలో కన్యారాశి వారు తమ కార్యాలయంలోని ప్రాజెక్టులలో విజయం సాధిస్తారు. ఈ సమయంలో మీ పై అధికారులు మీకు ఏదైనా పెద్ద పదవిని లేదా కొత్త బాధ్యతను ఇచ్చే అవకాశాలు కూడా బాగా పెరుగుతాయి. శుక్ర, బుధ, గురు గ్రహాల ప్రత్యేక కలయిక కారణంగా ఈ కాలంలో కన్యారాశి వారికి జీతం బాగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా ఈ కాలంలో కన్యారాశి వారు పోగొట్టుకున్న డబ్బును తిరిగి పొందుతారు. దీనితో పాటు ఈ రాశి వారికి పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇది చాలా మంచి సమయం.
తులారాశి
శుక్ర, బుధ, గురు గ్రహాల కలయిక వల్ల తులారాశి వారికి ప్రతి అడుగులోనూ అదృష్టం పూర్తి మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ కారణంగా తులారాశి వారి ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే చాలా బలంగా మారుతుంది. అందువల్ల ఈ కాలంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం ద్వారా తులారాశి వారు అత్యంత శుభ ఫలితాలను పొందుతారు. అంతేకాకుండా.. శుక్ర, బుధ, గురు గ్రహాల ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల తులారాశి వారి ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి అనేక కొత్త మార్గాలు కనిపిస్తాయి. ఈ కాలంలో మీరు పితృ సంపద విషయంలో చాలా లాభం పొందుతారు. అలాగే సరస్వతీ యోగం ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల ఈ కాలంలో ఒక యోగం ఏర్పడుతుంది. దీనిలో మీరు పాత పెట్టుబడుల నుండి కూడా అపారమైన ఆర్థిక ప్రయోజనాలను పొందుతారు.
కుంభరాశి
కుంభ రాశిలో జన్మించిన వారికి సరస్వతీ యోగం ఏర్పడటం వల్ల ఈ కాలంలో మీ అదృష్టం మరింత పెరుగుతుంది. మీకు సంపదకు ఎలాంటి కొరత ఉండదు . కుంభ రాశిలో జన్మించిన వారు కళారంగానికి సంబంధించినవారైతే, ఈ కాలంలో వారికి గరిష్ట ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. కుంభ రాశిలో జన్మించిన వారు తమ ప్రాజెక్టుల ద్వారా విజయం సాధిస్తారు. సరస్వతీ యోగం ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల, మీకు భారీ ఆర్థిక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. అదేవిధంగా గురు, బుధ, శుక్ర గ్రహాల ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల, కుంభ రాశిలో జన్మించిన వారికి ఈ కాలంలో ప్రతి రంగంలోనూ విజయం సాధించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More