గురు పుష్య యోగం.. జూన్ నెలలో ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగుండదు!
గురు పుష్య యోగం: బృహస్పతి జూన్ 18న పుష్య నక్షత్రంలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు. ఈ గ్రహ గమనం వల్ల కర్కాటక, కన్య సహా నాలుగు రాశుల వారికి అదృష్టం వరించనుంది. ఆ రాశుల వివరాలు, పండితులు సూచిస్తున్న పరిహారాలు మీకోసం.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల మార్పులకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ముఖ్యంగా దేవగురువు బృహస్పతి గమనంలో మార్పు వస్తే అది అన్ని రాశులపై పెను ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. మే నెల మాదిరిగానే జూన్ నెల కూడా జ్యోతిష్య రీత్యా ఎంతో కీలకమైంది. వచ్చే నెల 18వ తేదీన గురువు పుష్యమి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతున్నారు. శని గ్రహానికి ఆధిపత్యం ఉండే ఈ నక్షత్రంలోకి గురువు రావడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి రాజయోగం పట్టబోతోంది.
శాస్త్రాల ప్రకారం నక్షత్రాలన్నింటిలో పుష్యమి నక్షత్రానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ప్రస్తుతం గురువు తన ఉచ్ఛ రాశి అయిన కర్కాటకంలో కొనసాగుతున్నారు. ఈ క్రమంలో పుష్యమి నక్షత్ర సంచారం వల్ల కలిగే ఫలితాలు అత్యంత ఫలదాయకంగా ఉంటాయని పండితులు చెబుతున్నారు. మరి 18 జూన్ 2026 తర్వాత ఏ రాశుల వారు లాభపడనున్నారో వివరంగా చూద్దాం.
పుష్యమి నక్షత్రంలోకి గురువు.. ఈ రాశులకు లాభాలు
1.కర్కాటక రాశి:
ఈ రాశి వారికి జూన్ నెలలో వృత్తిపరంగా అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆఫీసులో పై అధికారుల నుంచి పూర్తి మద్దతు ఉంటుంది. మీకు కొత్త బాధ్యతలు అప్పగించే అవకాశం ఉంది, ఇది మీ ప్రొఫైల్ను మరింత బలోపేతం చేస్తుంది. వ్యాపారస్తులు కొత్త వ్యాపార మార్గాలను అన్వేషించేందుకు ఇది సరైన సమయం. గతంలో మీరు చేసిన కష్టానికి ఇప్పుడు తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. ఆకస్మిక ధన లాభం కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి. దీనివల్ల మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరగడమే కాకుండా, పెండింగ్లో ఉన్న పనులు చకచకా పూర్తవుతాయి.
2.కన్య రాశి:
ఆర్ధిక ఇబ్బందులతో సతమతమవుతున్న కన్య రాశి వారికి జూన్ 18 నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. నిలిచిపోయిన సొమ్ము తిరిగి మీ చేతికి అందుతుంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు పుట్టుకొస్తాయి, ఫలితంగా ఆర్థిక స్థితిగతులు మెరుగుపడతాయి. గతంలో మీరు చేసిన పెట్టుబడుల నుంచి భారీ లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇక విద్యార్థులకు కూడా ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. పరీక్షల్లో మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు.
3.ధనుస్సు రాశి:
ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ సమయం ప్రగతికి బాటలు వేస్తుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపార రంగంలో ఉన్న వారికి ఇది ఒక గోల్డెన్ పిరియడ్ అని చెప్పాలి. కొత్త ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి మంచి కంపెనీల నుంచి పిలుపు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం ఉద్యోగంలో ఇబ్బందులు పడుతున్న వారికి ఆ సమస్యలు తొలగిపోతాయి. మీ పని తీరు మెరుగుపడటంతో పాటు గుర్తింపు కూడా లభిస్తుంది. ధన సంబంధిత సమస్యలన్నీ ఈ కాలంలో పరిష్కారమవుతాయి.
4.మీన రాశి:
మీన రాశి జాతకులకు జూన్ 18 తర్వాత జీవితం మళ్ళీ ట్రాక్లోకి వస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో గడిపే సమయం ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. వ్యక్తిగత జీవితంలో ఉన్న గొడవలు సర్దుమణిగి, మనశ్శాంతి లభిస్తుంది. ఎవరితోనైనా మనస్పర్థలు ఉంటే అవి తొలగిపోయే అవకాశం ఉంది. పెళ్లి కాని వారికి మంచి సంబంధాలు కుదురుతాయి. చాలా కాలంగా ఆగిపోయిన శుభకార్యాలు ఇప్పుడు పూర్తవుతాయి.
గురు గ్రహ అనుగ్రహం కోసం ఇలా చేయండి
గురువు నక్షత్రం మారుతున్న వేళ విష్ణుమూర్తిని ఆరాధించడం విశేష ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఈ సమయంలో గుడికి వెళ్లి పసుపు రంగు వస్తువులను దానం చేయాలి. అరటి చెట్టుకు నీరు పోయడం వల్ల దోషాలు తొలగిపోతాయి. వీలైతే గోచార సమయంలో పసుపు రంగు వస్త్రాలను ధరించడానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More