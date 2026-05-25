    వార ఫలాలు: ఈ వారం ఏ రాశి వారికి అదృష్టం? ఎవరికి ఖర్చులు పెరుగుతాయి?

    వార ఫలాలు: ఈ వారం ఏ రాశి వారికి అదృష్టం? మే 24 నుంచి మే 30 వరకు ద్వాదశ రాశుల వార ఫలాలు ఇక్కడ చూడండి. కెరీర్, ఆరోగ్యం, ఆర్థిక పరిస్థితి ఈ వారం ఎలా ఉండబోతుందో  విశ్లేషణ మీకోసం.

    Published on: May 25, 2026 8:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    కొత్త వారం ప్రారంభమైందంటే చాలు.. మన భవిష్యత్తు ఎలా ఉండబోతుందో అనే ఆసక్తి అందరిలోనూ ఉంటుంది. ఈ వారం గ్రహాల గమనాన్ని బట్టి చూస్తే కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన అవకాశాలు కనిపిస్తుండగా, మరి కొందరు తమ నిర్ణయాల విషయంలో ఆచితూచి అడుగు వేయాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థిక లావాదేవీలు, ఖర్చుల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మే 24 నుంచి మే 30 వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.

    మేష రాశి

    మేష రాశి వారికి ఈ వారం సానుకూల శక్తితో నిండి ఉంటుంది. ఆరోగ్య పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. ప్రభుత్వ సంబంధిత పనుల వల్ల ప్రయోజనం పొందుతారు. అయితే వారం మొదట్లో ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడం మంచిది. భాగస్వామితో చిన్నపాటి గొడవలు జరిగే అవకాశం ఉంది. పిల్లల ఆరోగ్యం విషయంలో కాస్త ఆందోళన చెందుతారు. వారం చివరలో పరిస్థితులు చక్కబడతాయి. ప్రతిరోజూ సూర్యుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించడం వల్ల మేలు జరుగుతుంది.

    వృషభ రాశి

    వృషభ రాశి వారు ఈ వారం ఉత్సాహంగా ఉంటారు. కెరీర్ పరంగా ఎదుగుదల కనిపిస్తుంది. విద్యార్థులకు ఇది చాలా అనుకూలమైన సమయం. అయితే, తల్లి ఆరోగ్యం విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా రక్తపోటు సమస్య ఉన్నవారు జాగ్రత్తగా ఉండటం అవసరం. భావోద్వేగాలకు లోనై ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. మీ వద్ద ఎప్పుడూ ఒక పచ్చని వస్తువును ఉంచుకోవడం వల్ల సానుకూలత పెరుగుతుంది.

    మిథున రాశి

    ఈ వారం మిథున రాశి వారికి అన్నీ ఉన్నా ఏదో తెలియని గందరగోళం ఉంటుంది. వ్యాపారంలో ఒడిదుడుకులు ఎదురవుతాయి. వారం ప్రారంభంలో ముక్కు, చెవి లేదా గొంతు సంబంధిత సమస్యలు ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. వారం మధ్యలో విలాసవంతమైన వస్తువుల కొనుగోలుపై ఆసక్తి చూపుతారు. మానసిక ఒత్తిడి పెరగకుండా చూసుకోండి. కాళీ మాతను దర్శించుకోవడం లేదా ప్రార్థించడం వల్ల మీకు మానసిక శాంతి లభిస్తుంది.

    కర్కాటక రాశి

    చాలా రోజుల తర్వాత కర్కాటక రాశి వారికి మంచి రోజులు వచ్చాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలు ఫలిస్తాయి. సంతానం వల్ల సంతోషం కలుగుతుంది. వ్యాపారం లాభసాటిగా సాగుతుంది. అయితే శుభకార్యాల కోసం చేసే ఖర్చులు పెరగవచ్చు. దీనివల్ల అప్పులు చేయాల్సిన పరిస్థితి రావచ్చు. నోటి సంబంధిత అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. మీ వద్ద పసుపు రంగు వస్తువును ఉంచుకోవడం వల్ల శుభం జరుగుతుంది.

    సింహ రాశి

    సింహ రాశి వారు ఈ వారం ఆరోగ్య విషయంలో చాలా మెరుగుపడ్డారు. వివాహ జీవితంలో ఉన్న సమస్యలు తొలగిపోతాయి. వ్యాపారం ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. అయితే ఈ వారం వాహనాలు నడిపేటప్పుడు లేదా పనులు చేసేటప్పుడు దెబ్బలు తగిలే ప్రమాదం ఉంది, కాబట్టి జాగ్రత్త. మాట మీద అదుపు ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. పసుపు రంగు వస్తువులను ధరించడం లేదా దగ్గర ఉంచుకోవడం మీకు రక్షణగా ఉంటుంది.

    కన్య రాశి

    కన్య రాశి వారికి ఈ వారం ఆర్థికంగా బాగుంటుంది. ప్రేమ సంబంధాలు పెళ్లికి దారితీసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వారం మొదట్లో ఖర్చులు భారీగా ఉండవచ్చు. కంటి సమస్యలు లేదా తలనొప్పి ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. తెలియని భయం ఏదో మిమ్మల్ని వెంటాడుతున్నట్లు అనిపిస్తుంది. వారం చివరలో ధన లాభం ఉంటుంది. కొత్త స్నేహితులు పరిచయమవుతారు. అమ్మవారిని ప్రార్థించడం వల్ల ఆటంకాలు తొలగుతాయి.

    తులా రాశి

    తులా రాశి వారికి ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. అయితే ప్రభుత్వ పరమైన ఇబ్బందులు రాకుండా చూసుకోవాలి. తండ్రితో కొన్ని విభేదాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. దూర ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు, కానీ అవి కాస్త కష్టంగా అనిపిస్తాయి. వారం మధ్యలో ఖర్చులు అదుపు తప్పుతాయి. రాగి వస్తువులను దానం చేయడం వల్ల దోషాలు తొలగి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది.

    వృశ్చిక రాశి

    ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుంది కానీ కుటుంబ జీవితంలో కొన్ని ఒడిదుడుకులు తప్పవు. భార్యాభర్తల మధ్య మనస్పర్థలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. వారం మొదట్లో కోర్టు లేదా చట్టపరమైన సమస్యలకు దూరంగా ఉండండి. వారం మధ్య నుంచి కొత్త ఆదాయ మార్గాలు పుట్టుకొస్తాయి. మీరు పసుపు రంగు వస్తువును దగ్గర ఉంచుకోవడం వల్ల ప్రతికూలత తగ్గుతుంది.

    ధనుస్సు రాశి

    వారం వ్యక్తిగత జీవితంలో కొన్ని సవాళ్లు ఎదురవుతాయి. ముఖ్యమైన విషయాల్లో నిర్ణయం తీసుకోలేక సతమతమవుతారు. వారం ప్రారంభంలో మీ గౌరవానికి భంగం కలిగే సంఘటనలు జరగవచ్చు, కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి. వారం చివరలో ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. హనుమంతుడిని ఆరాధించడం వల్ల మీకు కలిగే ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి.

    మకర రాశి

    పెద్దల ఆశీస్సులు మీకు అండగా ఉంటాయి. వారం ప్రారంభంలో స్వల్ప గాయాలయ్యే అవకాశం ఉంది, జాగ్రత్తగా ఉండండి. వారం మధ్యలో అదృష్టం మీ తలుపు తడుతుంది. వ్యాపార విస్తరణకు ఇది మంచి సమయం. కోర్టు వ్యవహారాల్లో విజయం సాధిస్తారు. పై అధికారుల మద్దతు లభిస్తుంది. కాళీ మాతను స్మరించుకోవడం వల్ల కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది.

    కుంభ రాశి

    ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కానీ మీ జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించాలి. వారం మధ్యలో కాస్త అప్రమత్తంగా ఉండండి, చిన్నపాటి గాయాలయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి. వారం చివరలో అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి లేదా జీతం పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీ వద్ద పచ్చని వస్తువును ఉంచుకోవడం వల్ల సానుకూల ఫలితాలు వస్తాయి.

    మీన రాశి

    మీన రాశి వారికి వ్యాపార విస్తరణకు అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. శత్రువులపై మీ పైచేయి ఉంటుంది. అయితే మనసులో ఏదో తెలియని ఆందోళన ఉంటుంది. వారం చివరలో ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. దెబ్బలు తగిలే అవకాశం ఉన్నందున వేగంగా ప్రయాణించవద్దు. వినాయకుడిని ప్రార్థించడం వల్ల మీకు అన్ని పనుల్లో విజయం చేకూరుతుంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

