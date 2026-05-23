    ఈరోజు సింహ రాశితో సహా అనేక రాశులకు అదృష్టం కలుగుతుంది, ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది!

    వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్రరాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. శనివారం, మే 23, 2026 న ఏ రాశిచక్రాలు ప్రయోజనం పొందుతాయో మరియు ఏ రాశిచక్ర సంకేతాలు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: May 23, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు మరియు నక్షత్రరాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. శనివారం శనిదేవునికి అంకితం చేయబడింది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, శనివారం శని దేవుడిని ఆరాధించడం మరియు రావి చెట్టుపై ఆవ నూనె దీపం వెలిగించడం జీవితంలో ఆనందం, శాంతి మరియు శ్రేయస్సును తెస్తుంది. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, మే 23 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. మే 23న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుతుందో, ఏ రాసి వారికి జాగ్రత్త అవసరమో తెలుసుకుందాం.

    ఈరోజు రాశి ఫలాలు

    మేష రాశి: ఈరోజు మేష రాశి వారు మంచి మానసిక స్థితిలో ఉండవచ్చు. మీరు ఈ రోజును కొన్ని మంచి పనులు చేయడానికి ఉపయోగించుకోవచ్చు. నక్షత్రాలు మీ వైపు ఉన్నాయి. ఈ రోజు మీరు ఏ పని చేసినా విజయం సాధిస్తారు. సంబంధంలో బాధలను ముగించడానికి ఈరోజు మంచి రోజు కాబోతోంది. మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల మధ్య ముఖ్యమైన పనులు చేయడం వల్ల ప్రయోజనం ఉంటుంది.

    వృషభ రాశి: వృషభ రాశివారు తమను తాము ప్రతిబింబించుకునే రోజు ఇది. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. మీరు పనిప్రాంతంలో మంచి ఫలితాలను పొందుతారు. మీ ఏ కల అయినా నెరవేరే అవకాశం ఉంది. మధ్యాహ్నం ముఖ్యమైన పనులు చేయడం అదృష్టంగా ఉంటుంది. మీరు పనిలో విజయం సాధిస్తారు.

    మిథున రాశి: మిథున రాశి వ్యక్తులు నేడు పనిప్రాంతంలో తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించే అవకాశాన్ని పొందుతారు. లక్ష్యాలను సాధించడం కోసం దృష్టి కేంద్రీకరించండి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. పనిలో ఎదురైన ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి. కొంతమందికి ప్రమోషన్ కూడా లభించవచ్చు. ఈ రోజు మీరు మీ వృత్తిపరమైన జీవితాన్ని మెరుగుపరచడానికి కొత్త వ్యూహాన్ని రూపొందించవచ్చు.

    కర్కాటక రాశి: కర్కాటక రాశి వారికి ఇది సవాలుగా మారే రోజు. ఈ రోజు మీ మనస్సులో జరుగుతున్న అనేక విషయాలపై శ్రద్ధ వహించాల్సిన అవసరం ఉందని మీరు భావించవచ్చు. సానుకూల శక్తి ప్రసారం అవుతుంది. ఒకేసారి అనేక పనులను చేయడానికి ప్రయత్నించవద్దు. లేకపోతే మానసిక ఒత్తిడికి గురవుతారు. డబ్బు పరిస్థితి అస్థిరంగా ఉంటుంది.

    సింహ రాశి: ఈ రోజు సింహ రాశి వారికి ఒక ఉత్తేజకరమైన రోజు. పాత మిత్రులను కలవడానికి ప్రణాళిక వేయవచ్చు. ఈ రోజు సంతోషకరమైన సమయాన్ని ఆస్వాదించండి. విషయాల గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించకుండా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి. ముఖ్యమైన పనులు పూర్తవుతాయి. ఇది అదృష్టం కలిసి రావడానికి సంకేతం. డబ్బు ప్రవాహం పెరుగుతుంది. మంచి పెట్టుబడి అవకాశాలు ఉంటాయి.

    కన్య రాశి: ఈ రోజు కన్య రాశి వారు తమ జీవిత భాగస్వామి మద్దతును పొందుతారు. మీరు వృత్తి జీవితంలో మంచి మార్పును చూడవచ్చు. డబ్బు పరిస్థితి అస్థిరంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఏదైనా పెద్ద పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు పరిశోధన చేయడం చాలా ముఖ్యం. మధ్యాహ్నం సమయంలో ముఖ్యమైన పనులను ప్లాన్ చేయడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

    తులా రాశి: ఈ రోజు తుల రాశి వారు తమ కృషితో పనిలో విజయం సాధిస్తారు. ప్రజలు మీ పనితో ఆకట్టుకుంటారు. మిమ్మల్ని ప్రశంసిస్తారు. పనిప్రాంతంలో సీనియర్లు మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలతో సంతోషంగా ఉంటారు. ఇది మదింపులపై ప్రభావం చూపుతుంది. ఈ రోజు మీరు మీ లక్ష్యాలను సాధించగలుగుతారు. అదృష్టం మీతో ఉంటుంది. ఆర్థికంగా ఈ రోజు మెరుగ్గా ఉంటుంది.

    వృశ్చిక రాశి: ఈ రోజు వృశ్చిక రాశి వ్యక్తుల వైఖరిలో మార్పు కనిపిస్తుంది. ఒక పరిస్థితి మీ జీవితంలో సానుకూలతను తెస్తుంది. మీ జీవితంలో ఒక కొత్త మలుపు ఉండవచ్చు. ఇది మీ కలలను సాకారం చేసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. ఈ రోజు ఆర్థికంగా మరియు వృత్తిపరంగా అదృష్టవంతమైనదిగా రుజువు అవుతుంది.

    ధనుస్సు రాశి: ఈ రోజు చంద్రుడు ధనుస్సు రాశిపై ప్రత్యేక ప్రభావం చూపుతాడు. ఈ రోజు మీ జీవితంలో గణనీయమైన మార్పులు ఉండవచ్చు. వృత్తి జీవితంలో పురోగతి సాధిస్తారు. వివాహితులు తమ జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయాన్ని గడుపుతారు. స్వీయ ప్రతిబింబానికి ఈ రోజు ముఖ్యమైన రోజు కానుంది. మీరు భవిష్యత్తు కోసం పెద్ద నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు. మధ్యాహ్నం ఆర్థిక పరిస్థితిలో మార్పు ఉండవచ్చు.

    మకర రాశి: మకర రాశి వారికి నేటి ఒత్తిడి కారణంగా అలసట అనిపించవచ్చు. మీ మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచండి. ఓపికతో పని చేయండి. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. మధ్యాహ్నం 3 గంటల తరువాత పనిలో విజయం సాధించే అవకాశం ఉంది. కొత్త ఆదాయ వనరులు సృష్టించబడతాయి. పాత వనరుల నుండి కూడా డబ్బు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

    కుంభ రాశి: ఈ రోజు కుంభ రాశి వారు తమ స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడపడానికి అనుకూలమైన రోజు. ఈ రోజు మీ జీవితంలో ఆనందం వస్తుంది. ప్రయాణ అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీరు మునుపటి కంటే మరింత శక్తివంతంగా మరియు ఉత్సాహంగా ఉండవచ్చు. పనికి సంబంధించిన విషయాల గురించి ఒత్తిడి వద్దు. ఖర్చులపై ఒక కన్నేసి ఉంచండి. మధ్యాహ్నం ఆర్థిక లాభాల సంకేతాలు కనిపిస్తాయి.

    మీన రాశి: మీన రాశి వారు ఈ రోజు చాలా సానుకూలంగా ఉంటారు. మీరు వృత్తిపరమైన, వ్యక్తిగత జీవితంలో మార్పులను చూడవచ్చు. అయితే, మీ ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి. మీరు కుటుంబంతో మంచి సమయాన్ని గడుపుతారు. ఈ రోజు వ్యాపారవేత్తలకు ప్రయోజనకరమైన రోజు కానుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. డబ్బు పరంగా రోజు సాధారణంగా ఉంటుంది.

    నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

