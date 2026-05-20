Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    మీ రాశి ప్రకారం ఈ అధిక మాసంలో వీటిని దానం చేస్తే.. ఆ విష్ణువు అనుగ్రహంతో గ్రహ దోషాలు, సమస్యలు తీరిపోతాయి!

    అధిక మాసం అంటే ప్రతి మూడు ఏళ్లకు వచ్చే సాధారణ మాసం కాదు. అధిక మాసానికి అధిపతి విష్ణువు. అధిక మాసంలో చేసే పూజలకు దానధర్మాలకు విశేషమైన ఫలితాలని పొందడానికి వీలవుతుంది. మరి అధిక మాసంలో ఏ రాశి వారు వేటిని దానం చేస్తే మంచిది? 12 రాశుల వారు ఏం దానం చేయాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: May 20, 2026 11:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    చాంద్రమానానికి, సౌరమానానికి మధ్య ఉండే 11 రోజుల వ్యత్యాసాన్ని సరి చేయడానికి మూడేళ్లకు ఒకసారి అధికమాసం వస్తుంది. ఈ ఏడాది మే నెలలో అధికమాసం వచ్చింది. ఇది అధిక జ్యేష్ఠ మాసం. ప్రతి మూడు సంవత్సరాలకు వచ్చే ఈ అధికమాసం అనేది చాలా విశేషమైనది. మే 17 నుంచి ఈ అధిక జ్యేష్ఠ మాసం మొదలైంది. జూన్ 16 నుంచి నిజ జ్యేష్ఠ మాస. అధిక మాసాన్ని పురుషోత్తమ మాసం లేదా మలమాసం అని కూడా అంటారు.

    మీ రాశి ప్రకారం ఈ అధిక మాసంలో వీటిని దానం చేస్తే.. ఆ విష్ణువు అనుగ్రహంతో గ్రహ దోషాలు, సమస్యలు తీరిపోతాయి! (pinterest)
    మీ రాశి ప్రకారం ఈ అధిక మాసంలో వీటిని దానం చేస్తే.. ఆ విష్ణువు అనుగ్రహంతో గ్రహ దోషాలు, సమస్యలు తీరిపోతాయి! (pinterest)

    దానాలతో ఎంతో పుణ్యం

    అధిక మాసంలో దానధర్మాలు చేస్తే విశేషమైన ఫలితాలను పొందడానికి వీలవుతుంది. ఎంతో పుణ్యం వస్తుంది. అలాగే అవసరమైన వారికి ఆహారం, ధనం, వస్త్రాలు వంటివి ఇస్తే కృష్ణుని అనుగ్రహం కలిగి కుటుంబంలో సుఖశాంతులు, ఐశ్వర్యం లభిస్తాయి.

    నెలలో భక్తిశ్రద్ధలతో, నియమనిష్ఠలతో చేసే పూజలు, దానాలు కుటుంబ సభ్యులందరికీ శుభ ఫలితాలను అందిస్తాయి. అధిక మాసంలో ఏ రాశి వారు వేటిని దానం చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఇలా మీ రాశి ప్రకారం దానాలు చేయడం వలన గ్రహ దోషాలు కూడా తొలగిపోతాయి. శాంతి లభిస్తుంది.

    అధిక మాసంలో ద్వాదశ రాశుల వారు వేటిని దానం చేయాలి? పూర్తి లిస్టు ఇదిగో..

    మేష రాశి, వృశ్చిక రాశి, సింహ రాశి

    ఈ మూడు రాశుల వారు కూడా నెయ్యి, బెల్లం, రాగి, గోధుమలు, కందిపప్పు, ఎరుపు వస్త్రాలు, కుంకుమను దానం చేయడం చాలా మంచిది. కుజుడు, సూర్యుడికి సంబంధించిన ఈ రాశుల వారు దానిమ్మ పండ్లు, అరటిపండ్లను దానం చేస్తే కూడా ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. శ్రీహరి అనుగ్రహం లభిస్తుంది. శుభ ఫలితాలను చూడొచ్చు. కష్టాలన్నీ తొలగిపోతాయి.

    వృషభ రాశి, తులా రాశి, మిథున రాశి, కన్యా రాశి

    నాలుగు రాశుల వారు శుక్రుడు, బుధుడికి సంబంధించినవి. ఈ రాశుల వారు తెల్లటి వస్త్రాలు, పంచదార, సువాసన ద్రవ్యాలు, బియ్యం, పెసలతో పాటు కంచు పాత్రలు, ఆకుపచ్చ వస్త్రాలు దానం చేస్తే మంచి ఫలితాలను చూస్తారు. వెండి, చీరలు, పచ్చ రత్నాలు దానం చేస్తే కూడా ఈ రాశుల వారికి బాగా కలిసి వస్తుంది. అధిక మాసంలో ఈ రాశుల వారు వీటిని దానం చేయడం వలన విష్ణు అనుగ్రహం లభించి విపరీతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.

    కర్కాటక రాశి, ధనస్సు రాశి, మీన రాశి

    ఈ మూడు రాశుల వారు చంద్రుడు, గురువుకి సంబంధించిన వారు. ఈ రాశుల వారు పెరుగు, పాలు, బియ్యం, నెయ్యి, పసుపు రంగు వస్త్రాలు దానం చేస్తే మంచిది. అలాగే పసుపు, శెనగపప్పు, పుస్తకాలు వంటి వాటిని దానం చేస్తే కూడా విశేషమైన ఫలితాలను పొందవచ్చు. విష్ణు అనుగ్రహంతో దేనికి లోటు ఉండదు.

    మకర రాశి, కుంభ రాశి

    ఈ రెండు రాశుల వారు శని గ్రహానికి సంబంధించినవి. ఈ రాశుల వారు నూనె, నువ్వులు, నల్లటి వస్త్రాలు, దుప్పట్లు వంటి వాటిని దానం చేస్తే ప్రత్యేక ఫలితాలు కలుగుతాయి. అలాగే సేవ చేయడం వలన కూడా శుభ ఫలితాలను చూడొచ్చు.

    అధిక మాసంలో దానం చేసేటప్పుడు ఈ నియమాలను పాటించండి

    • అధిక మాసంలో దానాలు చేసేవారు శక్తికి తగ్గట్టుగా దానాలు చేయాలి.
    • యజ్ఞాలు, గ్రహణాల సమయంలో దానం చేస్తే అనుకూలమైన ఫలితాలు కలుగుతాయి.
    • రాత్రిపూట దానం చేయకూడదు.
    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    recommendedIcon
    Home/Rasi Phalalu/మీ రాశి ప్రకారం ఈ అధిక మాసంలో వీటిని దానం చేస్తే.. ఆ విష్ణువు అనుగ్రహంతో గ్రహ దోషాలు, సమస్యలు తీరిపోతాయి!
    Home/Rasi Phalalu/మీ రాశి ప్రకారం ఈ అధిక మాసంలో వీటిని దానం చేస్తే.. ఆ విష్ణువు అనుగ్రహంతో గ్రహ దోషాలు, సమస్యలు తీరిపోతాయి!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes