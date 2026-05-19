Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    వైధృతి యోగం 2026: జూన్ 4 నుంచి ఈ 5 రాశుల వారికి తిరుగుండదు.. డబ్బే డబ్బు!

    2026 జూన్ నెలలో ఏర్పడబోతున్న వైధృతి యోగం 5 రాశుల వారికి అదృష్టాన్ని తీసుకురానుంది. నిలిచిపోయిన పనులు పట్టాలెక్కడం, ఆర్థిక సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభించే ఈ అద్భుత సమయం గురించి పూర్తి వివరాలు.

    Published on: May 19, 2026 2:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    వైదిక జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో యోగాలకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. గ్రహాల కలయిక వల్ల ఏర్పడే కొన్ని యోగాలు మనిషి జీవితాన్ని మలుపు తిప్పుతాయి. అలాంటి వాటిలో 'వైధృతి యోగం' ఒకటి. సాధారణంగా ఈ యోగం ఏర్పడినప్పుడు ప్రకృతిలో శక్తివంతమైన మార్పులు సంభవిస్తాయని, ఇది మానవ జీవితంలో నిలిచిపోయిన పనులను మళ్ళీ గాడిలో పెడుతుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతుంటారు. ముఖ్యంగా ఆర్థిక ఇబ్బందులు, కుటుంబ కలహాలతో సతమతమయ్యేవారికి ఈ యోగం ఒక సంజీవనిలా పనిచేస్తుంది.రాబోయే 2026 జూన్ నెలలో ఈ విశేషమైన యోగం ఏర్పడబోతోంది. దీని ప్రభావం వల్ల కొన్ని రాశుల వారి జాతకం ఒక్కసారిగా మారిపోనుంది.

    వైధృతి యోగం 2026: జూన్ 4 నుంచి ఈ 5 రాశుల వారికి తిరుగుండదు.. డబ్బే డబ్బు! (pinterest)
    వైధృతి యోగం 2026: జూన్ 4 నుంచి ఈ 5 రాశుల వారికి తిరుగుండదు.. డబ్బే డబ్బు! (pinterest)

    వైధృతి యోగం ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది?

    పంచాంగం లెక్కల ప్రకారం, 2026 జూన్ 4వ తేదీ సాయంత్రం 6 గంటల 9 నిమిషాలకు వైధృతి యోగం ప్రారంభమవుతుంది. ఇది మరుసటి రోజు, అంటే జూన్ 5వ తేదీ అర్ధరాత్రి 12 గంటల 55 నిమిషాల వరకు కొనసాగుతుంది. దాదాపు 7 గంటల పాటు ఉండే ఈ సమయం కొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని లాభాలను తెచ్చిపెట్టనుంది.

    అదృష్టం వరించే ఆ 5 రాశులు ఇవే!

    మేష రాశి:

    మేష రాశి జాతకులకు ఈ వైధృతి యోగం కొత్త ఆశలను చిగురింపజేస్తుంది. "చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న ఒక కీలకమైన పని ఈ సమయంలో పూర్తవుతుంది," అని ప్రముఖ జ్యోతిష్య పండితులు విశ్లేషిస్తున్నారు. ఉద్యోగం చేసే వారికి శ్రమకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఇది సరైన సమయం. కుటుంబంలో ప్రశాంతత నెలకొనడమే కాకుండా, మానసిక ఆందోళనల నుండి విముక్తి లభిస్తుంది.

    వృషభ రాశి:

    వృషభ రాశి వారికి ఈ సమయం గొప్ప ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది. ఇంటి వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా మారుతుంది. గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న ఆస్తి తగాదాలు లేదా కుటుంబ వివాదాలు సామరస్యంగా పరిష్కారమవుతాయి. మీరు ఏదైనా కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించాలని ఆలోచిస్తుంటే, ఈ యోగ కాలంలో అడుగు ముందుకు వేయడం శుభప్రదం. ఆర్థిక లాభాలు చేకూరే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి.

    సింహ రాశి:

    సింహ రాశి వారికి జూన్ నెలలో వచ్చే ఈ యోగం శుభవార్తలను మోసుకొస్తుంది. మీ ఇంట్లో వివాహ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. వృత్తిపరంగా కొత్త కాంట్రాక్టులు లేదా ప్రాజెక్టులు మీ దరికి వస్తాయి. దీనివల్ల మీ ఆర్థిక స్థితి గతంలో కంటే మెరుగవుతుంది. సమాజంలో మీ గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి.

    ధనుస్సు రాశి:

    ధనుస్సు రాశి వారు దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. ముఖ్యంగా సంబంధ బాంధవ్యాల విషయంలో ఎవరైతే ఇబ్బందులు పడుతున్నారో, వారికి అనుకూల ఫలితాలు వస్తాయి. పెళ్లి కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి మంచి సంబంధం కుదిరే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా సానుకూల మార్పులు కనిపిస్తాయి.

    మీన రాశి:

    మీన రాశి వారికి శ్రమకు తగ్గ ఫలితం లభించే సమయం ఆసన్నమైంది. ఎన్నిసార్లు ప్రయత్నించినా పూర్తికాని పనులు ఇప్పుడు సునాయాసంగా పూర్తవుతాయి. దీనివల్ల మీపై ఉన్న మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్తగా ఉంటే, ఈ యోగం మీకు మంచి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్‌ను అందిస్తుంది.

    వైధృతి యోగం సమయంలో దైవ ప్రార్థన చేయడం, అవసరమైన వారికి దానం చేయడం వల్ల శుభ ఫలితాలు రెట్టింపు అవుతాయి. ఈ 7 గంటల కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే జీవితంలో సానుకూల మార్పులు ఖాయం.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    recommendedIcon
    Home/Rasi Phalalu/వైధృతి యోగం 2026: జూన్ 4 నుంచి ఈ 5 రాశుల వారికి తిరుగుండదు.. డబ్బే డబ్బు!
    Home/Rasi Phalalu/వైధృతి యోగం 2026: జూన్ 4 నుంచి ఈ 5 రాశుల వారికి తిరుగుండదు.. డబ్బే డబ్బు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes