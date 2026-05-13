Saturn Retrograde: 138 రోజుల పాటు శని వక్ర గమనం.. ఆ నాలుగు రాశుల వారికి డబ్బే డబ్బు, రాజయోగం పట్టినట్లే!
Saturn Retrograde:: జులై నెలలో శని దేవుడు వక్ర గమనం పట్టబోతున్నాడు. సుమారు 138 రోజుల పాటు కొనసాగే ఈ సమయంలో శని ప్రభావం వల్ల మేషం, వృషభం వంటి 4 రాశుల వారి జాతకాలు మారబోతున్నాయి. ఆ నాలుగు రాశుల వారికి డబ్బే డబ్బు, రాజయోగం.. పూర్తి వివరాలు మీకోసం.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శని దేవుడిని న్యాయ నిర్ణేతగా, కర్మఫలదాతగా భావిస్తారు. మనం చేసే పనులను బట్టే ఆయన ఫలితాలను ఇస్తారు. శని తన నడకను మార్చినప్పుడల్లా అంటే తిరోగమనంలోకి మారినా లేదా నేరుగా సంచారం చేసినా ఆ ప్రభావం మొత్తం 12 రాశులపై బలంగా ఉంటుంది. హిందూ పంచాంగం ప్రకారం, జులై నెలలో శని దేవుడు తిరోగమనం ప్రారంభించబోతున్నాడు. ఈ స్థితి సుమారు 138 రోజుల పాటు కొనసాగుతుంది.
శని దేవుడు తిరోగమనం
శని దేవుడు ఒక కఠినమైన గురువు వంటి వారు. "మనం మన బాధ్యతలను సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తే ఆయన నుంచి అద్భుతమైన బహుమతులు అందుతాయి. అదే నిర్లక్ష్యం చేస్తే మాత్రం కొంత ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది," అని జ్యోతిష్య నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. వక్ర గమనంలో ఉన్నప్పుడు శని మరింత శక్తివంతుడవుతాడు.
ఇది భయపడాల్సిన సమయం కాదు, మన పాత తప్పులను సరిదిద్దుకుని, పెండింగ్లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేసుకోవడానికి దక్కిన గొప్ప అవకాశం. ముఖ్యంగా ఈ 138 రోజులు షార్ట్కట్ దారుల జోలికి వెళ్లకుండా కష్టపడితే శని దేవుడి అనుగ్రహం లభిస్తుంది. ఈ కాలంలో ఏయే రాశుల వారి జీవితాల్లో కదలిక రాబోతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
1.మేష రాశి: పని ఒత్తిడి పెరిగే సూచన
మేష రాశి జాతకులకు ఈ సమయం కాస్త పరుగులతో కూడి ఉంటుంది. ఆఫీసులో పని భారం పెరగవచ్చు. ఎంత చేసినా పనులు పూర్తి కావడం లేదనే భావన కలగవచ్చు. "పై అధికారులతో వాదనలకు దిగకుండా మీ పనిపై మీరు శ్రద్ధ పెట్టడం మంచిది," అని పండితులు సూచిస్తున్నారు. అయితే, ఎప్పటి నుంచో నిలిచిపోయిన పాత పనులు మాత్రం ఈ కాలంలో ఒక కొలిక్కి వస్తాయి. ఓపికతో ఉంటే విజయం మీదే.
2.వృషభ రాశి: సహనానికి పరీక్ష
మీరు చేసే పనులు చివరి నిమిషంలో ఆగిపోతున్నట్లు అనిపించవచ్చు. శని దేవుడు మీ సహనాన్ని పరీక్షిస్తారు. ఆర్థికంగా ఎక్కడైనా మీ డబ్బు ఇరుక్కుపోయి ఉంటే, దాని కోసం మళ్లీ ప్రయత్నించండి. ఈసారి ఫలితం మీకు అనుకూలంగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా జాగ్రత్త పడటం అవసరం.
3.కన్య రాశి: శత్రువుల నుంచి విముక్తి
కన్య రాశి వారికి ఈ వక్ర గమనం కొంత ఊరటనిస్తుంది. కార్యాలయంలో లేదా సామాజికంగా మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టే ప్రత్యర్థులు ఇప్పుడు వెనక్కి తగ్గుతారు. శత్రువుల బాధల నుంచి మీకు విముక్తి లభిస్తుంది. అయితే, ఆరోగ్యం విషయంలో మాత్రం ఏమాత్రం అశ్రద్ధ చేయకూడదు. ముఖ్యంగా ఆహారపు అలవాట్లపై దృష్టి సారించడం మంచిది.
4.కుంభ రాశి: ఆత్మపరిశీలనకు సమయం
శని దేవుడు ప్రస్తుతం మీ రాశిలోనే సంచరిస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ వక్ర గమన ప్రభావం మీపైనే ఎక్కువగా ఉంటుంది. మీరు చేసిన పాత తప్పులు మీకు గుర్తుకు రావచ్చు. వాటిని సరిదిద్దుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. మీ వ్యక్తిత్వాన్ని మెరుగుపరుచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే, శని దేవుడు మీకు అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తారు. మీ జీవితంలో పెద్ద మార్పులు చోటు చేసుకునే అవకాశం ఉంది.
శని దేవుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి చిట్కాలు:
- శని ప్రభావం వల్ల ఇబ్బందులు కలగకుండా ఉండాలంటే నిత్య జీవితంలో కొన్ని మార్పులు చేసుకోవాలి.
- ఎప్పుడూ నిజాయితీగా ఉండాలి. ఇతరుల హక్కులను కాలరాయకుండా, మీ పనిని మీరు నిబద్ధతతో చేస్తే శని దేవుడు ఎప్పుడూ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టడు.
- అలాగే మీ ఇంట్లో పనిచేసే వారు, డ్రైవర్లు లేదా పారిశుధ్య కార్మికులతో దురుసుగా ప్రవర్తించకండి. వీలైనప్పుడు వారికి సహాయం చేయండి.
- క్రమశిక్షణతో ఉంటూ, ఉదయాన్నే నిద్రలేవడం వంటి అలవాట్లు జాతకంలో శనిని బలపరుస్తాయి.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More