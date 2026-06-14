Detail Weekly Horoscope: ఈ వారం వార ఫలాలు.. జూన్ 15 నుండి 21 వరకు ఉద్యోగం, ధనం, ప్రేమలో ఎవరికి శుభ యోగం?
జూన్ మధ్యలో గ్రహాల గమనం అనేక రాశుల వారికి కొత్త అవకాశాలను, సవాళ్లను తీసుకువస్తోంది. కెరీర్, ఆర్థిక పరిస్థితి, కుటుంబ బంధాలు మరియు ఆరోగ్యంపై ఈ వారం ప్రభావం ఎలా ఉండబోతుందో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ప్రతి వారం కొత్త ఆశలతో మొదలవుతుంది. ఈ జూన్ మూడవ వారంలో గ్రహాల స్థితిగతులు ఏయే రాశుల వారికి అదృష్టాన్ని అందిస్తున్నాయో, ఎవరెవరు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోవడం వల్ల ముందుస్తు ప్రణాళికలు వేసుకోవడం సులభమవుతుంది. మీ రాశిచక్రం ఆధారంగా ఈ వారం (జూన్ 15 - 21, 2026) ఎలా ఉండబోతోందో వివరంగా చూద్దాం.
మేష రాశి
ఈ వారం మీకు పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఒకేసారి పలు పనులు మీ ముందుకు రావడంతో ప్రారంభంలో కొంత అసహనానికి లోనైనా, క్రమంగా పరిస్థితి మీ అదుపులోకి వస్తుంది. ఉద్యోగస్తులు తమ పనిపై దృష్టి సారించాలి; మీ పాత పనులకు గుర్తింపు లభించే అవకాశం ఉంది. కొత్త ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఖర్చులు పెరిగే సూచనలున్నాయి, కాబట్టి అనవసర ఖర్చులకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. కుటుంబంలో చిన్నపాటి వాదోపవాదాలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున మాటపై నియంత్రణ అవసరం.
శుభ రంగు: ఎరుపు
శుభ అంకె: 9
వృషభ రాశి
మీకు ఈ వారం చాలా కలిసిరానుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. కార్యాలయంలో అధికారుల ప్రశంసలు దక్కుతాయి. వ్యాపారులకు లాభదాయకమైన సమయం. కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు పూర్తిస్థాయిలో అధ్యయనం చేయడం ఉత్తమం. ఇంట్లో శుభకార్యాల ప్రస్తావన రావచ్చు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఉన్నవారికి ఇది అనుకూల సమయం. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి, ముఖ్యంగా ఆహారపు అలవాట్లలో జాగ్రత్త అవసరం.
శుభ రంగు: తెలుపు
శుభ అంకె: 6
మిథున రాశి
కొత్త పరిచయాలు మీకు ఈ వారం మేలు చేకూరుస్తాయి. ఉద్యోగంలో అదనపు బాధ్యతలు భుజాన వేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఆర్థికంగా మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి, కాబట్టి బడ్జెట్ ప్రకారం నడుచుకోవడం మంచిది. తోబుట్టువుల నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు వద్దు, ఏవైనా అపార్థాలు ఉంటే చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోండి. వాతావరణ మార్పుల వల్ల చిన్నపాటి అనారోగ్య సమస్యలు రావచ్చు, కాబట్టి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోండి.
శుభ రంగు: ఆకుపచ్చ
శుభ అంకె: 5
కర్కాటక రాశి
ఈ వారం మీరు కష్టపడాల్సిన సమయం. ఎవరి మాటలు వినో సొంతంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది. వ్యాపారస్తులకు కొత్త కస్టమర్లు కలిసొస్తారు. ఆర్థికంగా వారంతంలో ధన లాభం పొందే అవకాశం ఉంది. పెద్దల సలహాలు మీకు దిశానిర్దేశం చేస్తాయి. వైవాహిక జీవితంలో బంధాలు బలపడతాయి. అనవసరమైన టెన్షన్లకు దూరంగా ఉండండి, ప్రశాంతత కోసం యోగా లేదా ధ్యానం చేయండి.
శుభ రంగు: క్రీమ్
శుభ అంకె: 2
సింహ రాశి
మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కే సమయం ఇది. ఆఫీసులో మీ అభిప్రాయాలకు విలువ పెరుగుతుంది. ఆదాయ మార్గాలు మెరుగుపడతాయి, అయితే చూపి కోసం చేసే ఖర్చులను తగ్గించుకోవాలి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. స్నేహితులు, బంధువులతో సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్య విషయంలో బయటి ఆహారాన్ని తగ్గించి, నీటిని ఎక్కువగా తీసుకోవడం అలవాటు చేసుకోండి.
శుభ రంగు: బంగారు రంగు
శుభ అంకె: 1
కన్యా రాశి
పనుల ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది, కాబట్టి సమయపాలన పాటించడం ముఖ్యం. వ్యాపారంలో లాభాలు నిలకడగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా ఎటువంటి పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు అనుభవజ్ఞుల సలహా తీసుకోండి. ఇంట్లో నెలకొన్న సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. మీ భాగస్వామితో నమ్మకాన్ని పెంచుకోండి. మితిమీరిన పని వల్ల అలసటగా అనిపించవచ్చు, కాబట్టి తగినంత విశ్రాంతి తీసుకోండి.
శుభ రంగు: ఆకుపచ్చ
శుభ అంకె: 5
తులా రాశి:
మార్పులు మీ కోసం ఎదురుచూస్తున్నాయి. కెరీర్లో చాలా కాలంగా వేచి చూస్తున్న అవకాశాలు మీకు దక్కుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది, అయితే రిస్క్తో కూడిన పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండండి. కుటుంబ సభ్యులతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. ప్రేమ జీవితం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి మీ కోసం కొంత సమయం కేటాయించుకోండి.
శుభ రంగు: గులాబీ
శుభ అంకె: 6
వృశ్చిక రాశి
ఈ వారం మీరు పట్టుదలతో పనులు పూర్తి చేస్తారు, దీనివల్ల విజయం మీ సొంతమవుతుంది. ఆఫీసులో అధికారుల మద్దతు మీకు లభిస్తుంది. పాత పెట్టుబడుల నుంచి లాభాలు వచ్చే సూచనలున్నాయి. ఇంట్లో అతిథుల రాకతో సందడి నెలకొంటుంది. వైవాహిక జీవితంలో ఉన్న దూరాలు తగ్గుతాయి. నిద్రలేమి సమస్య రాకుండా చూసుకోండి.
శుభ రంగు: ఎరుపు
శుభ అంకె: 9
ధనస్సు రాశి
కొత్త అవకాశాలు మీ కెరీర్కు ఊతాన్నిస్తాయి. వ్యాపారస్తులకు కొత్త ఒప్పందాలు కుదిరే అవకాశం ఉంది. ఆగిపోయిన పనులు తిరిగి మొదలవుతాయి. ఆర్థికంగా బలంగా ఉంటారు. ఎవరైనా ప్రేమిస్తున్నట్లయితే, అది ఫలించే అవకాశం ఉంది. క్రమశిక్షణతో కూడిన దినచర్యను పాటిస్తే ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
శుభ రంగు: పసుపు
శుభ అంకె: 3
మకర రాశి
పనిలో బిజీగా ఉన్నా, సరైన ప్రణాళికతో విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో స్థిరమైన వృద్ధి ఉంటుంది. పాత గొడవలు సద్దుమణుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది, కాబట్టి ఆందోళన అవసరం లేదు. పనికి, విశ్రాంతికి మధ్య సమతుల్యత పాటించడం చాలా ముఖ్యం.
శుభ రంగు: నీలం
శుభ అంకె: 8
కుంభ రాశి
మార్పు కోరుకునే వారికి ఇది మంచి వారం. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి లేదా కొత్త బాధ్యతలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక లావాదేవీలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆగిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి. బంధుమిత్రులతో సరదాగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యపరంగా క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుంది.
శుభ రంగు: ఆకాశ నీలం
శుభ అంకె: 4
మీన రాశి
ఎన్నాళ్లుగానో వేధిస్తున్న సమస్యలకు పరిష్కారం దొరుకుతుంది. ఆఫీసులో పరిస్థితి మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది, అయితే పొదుపుపై దృష్టి పెట్టండి. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు ఉంటాయి. భాగస్వామితో భవిష్యత్తు ప్రణాళికల గురించి చర్చిస్తారు. వేపుడు పదార్థాలు, మసాలాలు తగ్గించడం ఆరోగ్యానికి మంచిది.
శుభ రంగు: పసుపు
శుభ అంకె: 7
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More