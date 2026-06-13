కుంభ రాశి వారఫలం : జూన్ 14 నుంచి జూన్ 19 వరకు ఎలా ఉంటుంది..? కాస్త ఓపికగా ఉండాల్సిందే
కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం (జూన్ 14 - జూన్ 19, 2026) భవిష్యత్తుకు బలమైన పునాది వేసేలా ఉంటుంది. శని ప్రభావంతో నిర్ణయాల్లో ఓపిక అవసరం. ఆరోగ్యం, ఆర్థికం, ప్రేమ జీవితం ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ తెలుసుకోండి….
Aquarius Weekly Horoscope : కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం (జూన్ 14 నుంచి జూన్ 19 వరకు) ఎన్నో ప్రత్యేకతలను మోసుకొస్తోంది. మీ ఆలోచనలు, ఆశయాలు భవిష్యత్తుకు సరికొత్త స్ఫూర్తిని ఇస్తాయి. రాబోయే రోజుల్లో మీ ఎదుగుదలకు అనేక కొత్త అవకాశాల తలుపులు తెరుచుకుంటాయి. అయితే, ప్రస్తుతం కుంభ రాశిలోనే శని సంచరిస్తున్నందున (ఏడున్నర ఏళ్ల శని ప్రభావం) మీరు ప్రతి విషయంలోనూ కాస్త ఓపికగా వ్యవహరించడం చాలా ముఖ్యం.
మీ జీవితంలో సమతుల్యతను సాధించాల్సిన సమయం ఇది. మీరు ఇప్పుడు తీసుకునే నిర్ణయాలు, చేసే పనులే మీ భవిష్యత్తును శాసిస్తాయని గుర్తుంచుకోండి. వారం ప్రారంభంలో కొన్ని సమస్యలు ఎదురైనప్పటికీ, వాటిని అధిగమిస్తారు. కానీ, వారం ముగింపు (చివరి రోజులు) కొద్దిగా కలవరపెట్టే అవకాశం ఉంది.
ఉద్యోగం, కెరీర్ :
కెరీర్ పరంగా కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం ఎంతో బాగుంటుంది. భవిష్యత్తు గురించి చాలా ముందుచూపుతో ఆలోచించే సామర్థ్యం మీకు ఉంది, ఇదే మీ గొప్ప బలం అవుతుంది. మీ వృత్తిపరమైన దృక్పథాన్ని మెరుగుపరుచుకోవడానికి ఈ సమయం అనుకూలిస్తుంది. వారం చివరి రోజుల్లో కెరీర్కు సంబంధించి మనస్సులో కొన్ని సందేహాలు, అనిశ్చితి నీడలు కమ్ముకోవచ్చు. అయినప్పటికీ…. మీరు దేనికీ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మీ శ్రమకు తగ్గ ప్రతిఫలం ఖచ్చితంగా దక్కుతుంది. మీ ప్రతిభ ఈ వారం మంచి గుర్తింపును తెచ్చిపెడుతుంది.
ఆర్థికం :
ఆర్థిక పరంగా ఈ వారం అనుకూలంగా ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని సందర్భాల్లో మీరు తప్పుదారి పట్టే ప్రమాదం ఉంది. గ్రహాల అనుకూలత లోపించడం వల్ల, మీ ఎదుగుదలకు ఉపయోగపడే ముఖ్యమైన పనుల నుండి మీ దృష్టి మళ్లే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి పెట్టుబడుల విషయంలో నిపుణుల సలహాలు తీసుకోవడం మంచిది. భవిష్యత్తు కోసం ఆర్థిక ప్రణాళికలను ఇప్పుడే పక్కాగా సిద్ధం చేసుకోండి. తెలివిగా బడ్జెట్ రూపకల్పన చేసి, దాన్ని ఖచ్చితంగా పాటిస్తేనే రాబోయే రోజుల్లో ఆశించిన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. తప్పుడు స్కీమ్లలో డబ్బు పెట్టకుండా జాగ్రత్త వహించండి.
ప్రేమ, కుటుంబ జీవితం:
ప్రేమ విషయాలలో కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమంగా ఉంటుంది. భాగస్వామితో ఇప్పటికే ఏవైనా మనస్పర్థలు ఉంటే, ఆ కోపం మిమ్మల్ని మరింత బాధించవచ్చు. మీ భాగస్వామి నమ్మకాన్ని చూరగొనడానికి ప్రయత్నించండి. వారికి పూర్తి మద్దతు ఇస్తూ, ప్రతి పనిలో తోడుగా నిలవడం వల్ల బంధం బలపడుతుంది. మీ సంబంధంలో పారదర్శకత చాలా ముఖ్యం, పరస్పరం ఏ విషయాలనూ దాచవద్దు. మూడో వ్యక్తి ప్రమేయానికి మీ బంధంలో అస్సలు చోటివ్వకండి. ఇతరుల మాటలు విని మీ బంధాన్ని పాడు చేసుకోవద్దు. మరోవైపు, ఈ వారం పిల్లల ప్రవర్తన లేదా వారి చదువుల పరంగా కొన్ని సమస్యలు ఎదురుకావచ్చు. అయినప్పటికీ, వారం మధ్యలో పిల్లలకు సంబంధించి కొన్ని మంచి మరియు కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.
ఆరోగ్యం:
ఈ వారం మీ ఆరోగ్యం సాధారణంగా బాగుంటుంది. జీవితంలో కొన్ని ఇతర సమస్యలు ఎదురవుతున్నప్పటికీ, ఆరోగ్యం పట్ల మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నిర్లక్ష్యం వహించవద్దు. అవసరమైన సాధారణ వైద్య పరీక్షలు చేయించుకుంటూ ఉండటం మంచిది. శారీరక ఆరోగ్యంతో పాటు మానసిక ప్రశాంతతను కూడా కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఈ రెండింటి మధ్య సమతుల్యత దెబ్బతింటే దైనందిన జీవితంపై ప్రభావం పడుతుంది. యోగా, ధ్యానం వంటివి మీకు మేలు చేస్తాయి. మొత్తంమీద, కుంభ రాశి వారు ఈ వారం కొన్ని హెచ్చుతగ్గులను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, ఓపికతో వ్యవహరిస్తే అనుకున్న లక్ష్యాలను సాధిస్తారు.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More