మేష రాశి వార ఫలాలు.. జూన్ 14 నుండి 20 వరకు ఎలా ఉంటుంది? కెరీర్, ప్రేమ, ఆర్థిక పరంగా కలిగే మార్పులు ఇవే!
ఈ వారం మేష రాశి వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు కనిపిస్తాయి. పనుల ఒత్తిడి పెరిగినా, ఓపికగా మరియు ప్రణాళికాబద్ధంగా వ్యవహరిస్తే విజయాలు సాధించగలరు. వాయిదా పడిన పనులను పూర్తి చేయడానికి అనుకూల సమయం.
ఈ వారం మేష రాశి వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు ఉండనున్నాయి. వారం ఆరంభంలో పనుల ఒత్తిడి, ఆశించిన ఫలితాల కోసం పరుగులు తీయడం వంటివి ఉండే అవకాశం ఉంది. వాయిదా వేస్తూ వచ్చిన పనులను పూర్తి చేయడానికి సమయం ఆసన్నమైంది. వారమంతా ఓపికగా వ్యవహరిస్తూ, పనులను ఒక పద్ధతి ప్రకారం పూర్తి చేస్తే విజయం మీ వెంటే ఉంటుంది.
ప్రేమ జీవితం: అవగాహనే ముఖ్యం
ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఈ వారం సాధారణంగా ఉంటుంది. భాగస్వామితో అభిప్రాయ భేదాలు ఉంటే, వాటిని చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకునే అవకాశం ఉంది. చిన్న చిన్న విషయాలను పెద్దవిగా మార్చుకోకండి. సింగిల్స్కు కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది, అయితే తొందరపడి ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా ఎదుటి వ్యక్తిని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి.
కెరీర్, వ్యాపారం
ఉద్యోగస్తులకు పని ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది. కొత్త బాధ్యతలు మీ భుజాన పడవచ్చు. ప్రారంభంలో ఇబ్బందిగా అనిపించినా, కాలక్రమేణా పరిస్థితులను మీ నియంత్రణలోకి తెచ్చుకుంటారు. వ్యాపారవేత్తలకు పాత పరిచయాలు, పాత కస్టమర్ల ద్వారా లాభాలు చేకూరే అవకాశం ఉంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు మొదలుపెట్టే ముందు ప్రణాళికాబద్ధంగా ఉండటం మంచిది.
ఆర్థిక స్థితిగతులు
ఆర్థికంగా ఈ వారం సాధారణం. ఆదాయం స్థిరంగా ఉన్నా, అనవసరపు ఖర్చులు కూడా ఉంటాయి. ఇంటి అవసరాల కోసం లేదా పాత బాకీల కోసం డబ్బు ఖర్చు చేయాల్సి రావచ్చు. ఎక్కడైనా డబ్బు ఆగిపోయి ఉంటే, దానికి సంబంధించిన శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. అనవసర ఖర్చులను నియంత్రించుకోవడం ద్వారా ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేకుండా చూసుకోవచ్చు.
ఆరోగ్యం, జీవనశైలి
ఆరోగ్యం పట్ల పెద్దగా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ, పనుల ఒత్తిడి వల్ల అలసట వచ్చే అవకాశం ఉంది. సరైన సమయానికి భోజనం చేయడం, నిద్రపోవడం తప్పనిసరి. బయటి ఆహారానికి దూరంగా ఉండటం మంచిది. ఉదయం లేదా సాయంత్రం వేళల్లో కాసేపు నడక మీ శరీరాన్ని, మనస్సును ఉల్లాసంగా ఉంచుతుంది.
మేష రాశి వారికి సూచన
ఈ వారం ప్రతి విషయానికి వెంటనే స్పందించకండి. కొన్ని సందర్భాల్లో మౌనంగా ఉండటమే మీకు మేలు చేస్తుంది. అనవసరపు చర్చల జోలికి వెళ్లకుండా మీ పనిపై దృష్టి పెట్టండి. ఓపికతో వ్యవహరిస్తే, వారంతానికి పరిస్థితులు మీకు అనుకూలంగా మారుతాయి.
భాగస్వామితో గొడవలను ఎలా పరిష్కరించుకోవాలి?
చిన్న విషయాలకే స్పందించకుండా ఓపిక వహించండి. సమస్యను చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోవడానికి ఇదే మంచి సమయం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More