    Personal Finance : ఆరోగ్యం, ఆర్థికం.. మీ పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం ఇలా చేయండి..

    Child Savings Plan : పిల్లల భవిష్యత్తును బంగారుమయం చేయాలనేది ప్రతి తల్లిదండ్రుల కల. అందుకే బిడ్డ పుట్టిన వెంటనే ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించడం అత్యంత ఉత్తమమైన నిర్ణయం! చిన్న వయసులోనే పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల 'కాంపౌండింగ్' పద్ధతిలో పెట్టుబడి వేగంగా వృద్ధి చెందుతుంది. 

    Published on: May 23, 2026 4:01 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Sukanya Samriddhi Yojana : పిల్లకు జన్మించడం అనేది ప్రతి కుటుంబంలోనూ ఒక తీపి జ్ఞాపకం. అయితే నేటి కాలంలో విద్య, వైద్యం, జీవన వ్యయాలు రోజురోజుకూ విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, పిల్లల భవిష్యత్తుకు ఆర్థిక భద్రత కల్పించడం ప్రతి తల్లిదండ్రుల ప్రాథమిక బాధ్యత! బిడ్డ పుట్టిన వెంటనే సరైన ఆర్థిక ప్రణాళికలు ప్రారంభించడం వల్ల లాంగ్ టర్మ్‌లో ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా వారి ఉన్నత చదువులకు, పెళ్లిళ్లకు అవసరమైన భారీ నిధిని ఎలా సమకూర్చుకోవచ్చో ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    పిల్లల బంగారు భవిష్యత్తు కోసం తల్లిదండ్రులు ఇలా చేయాలి..
    తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల ఉజ్వల భవిష్యత్తు కోసం వెంటనే తీసుకోవాల్సిన ఆ 6 ముఖ్యమైన ఆర్థిక నిర్ణయాలు ఇవే:

    1. సిప్​ ద్వారా దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు..

    బిడ్డ పుట్టినప్పటి నుంచే మ్యూచువల్ ఫండ్లలో ఎస్‌ఐపీ (సిస్టెమ్యాటిక్​ ఇన్వెస్ట్​మెంట్ ప్లాన్) ప్రారంభించండి. దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాల కోసం ఈక్విటీ ఫండ్లలో ఎక్కువ కేటాయింపులు చేయడం మంచిది. దీనివల్ల మీ బిడ్డకు 18 నుంచి 20 ఏళ్లు వచ్చేసరికి వారి హయ్యర్ స్టడీస్ (ఉన్నత విద్య) లేదా విదేశీ చదువుల కోసం ఒక భారీ మొత్తాన్ని సులభంగా కూడబెట్టవచ్చు.

    2. టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్, నామినేషన్..

    కుటుంబంలో సంపాదించే వ్యక్తిపైనే పిల్లల భవిష్యత్తు ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి మీ వార్షిక ఆదాయానికి కనీసం 10 నుంచి 15 రెట్లు ఎక్కువ మొత్తానికి సరిపోయేలా ‘టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్’ పాలసీని తీసుకోండి. అయితే, పిల్లలు మైనర్లు (18 ఏళ్ల లోపు) అయినందున, పాలసీలో నామినీగా బిడ్డ పేరుతో పాటు, ఒక నమ్మకమైన వ్యక్తిని 'అపాయింటీ'గా నియమించడం మర్చిపోవద్దు. దీనివల్ల ఏదైనా అవాంతరం జరిగితే ఇన్సూరెన్స్ డబ్బులు మైనర్ బిడ్డకు సులభంగా అందుతాయి.

    3. ఫ్యామిలీ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్‌లో మార్పులు..

    మీకు ఇప్పటికే ఉన్న ఫ్యామిలీ ఫ్లోటర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలో కొత్తగా పుట్టిన పాపాయి పేరును వీలైనంత త్వరగా చేర్చండి. అలాగే పాలసీలు తీసుకునేటప్పుడు కింది రైడర్లను పరిశీలించండి:

    వేవర్ ఆఫ్ ప్రీమియం : పాలసీదారుడు (తండ్రి/తల్లి) అకాల మరణం చెందితే, భవిష్యత్తులో కట్టాల్సిన ప్రీమియంలన్నీ రద్దవుతాయి. కానీ, బిడ్డకు అందాల్సిన మెచ్యూరిటీ బెనిఫిట్స్ యథాతథంగా అందుతాయి.

    పీడియాట్రిక్ రైడర్స్: పిల్లల ప్రత్యేక వైద్య అవసరాల కోసం ఇవి ఉపయోగపడతాయి.

    4. సుకన్య సమృద్ధి యోజన (ఆడపిల్లల కోసం)..

    మీ ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి లాంటి ఆడపిల్ల జన్మిస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ‘సుకన్య సమృద్ధి యోజన’ పథకం ఒక వరం! ప్రస్తుతం ఈ పథకంపై అత్యధికంగా 8.2% వడ్డీ రేటు లభిస్తోంది. ఇతర పొదుపు పథకాలతో పోలిస్తే అత్యధికం! టాక్స్ బెనిఫిట్స్‌తో పాటు సురక్షితమైన రాబడిని ఇచ్చే ఇలాంటి ప్రభుత్వ పథకాలను లేదా ప్రత్యేక చైల్డ్ సేవింగ్స్ ప్లాన్స్‌ను ఖచ్చితంగా ఉపయోగించుకోవాలి.

    5. అత్యవసర నిధి, లిక్విడిటీ..

    బిడ్డ పుట్టిన మొదటి కొన్ని నెలల్లో డాక్టర్ ఫీజులు, వ్యాక్సినేషన్లు, మొదటి పుట్టినరోజు వేడుకలు వంటి తక్షణ ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇలాంటి స్వల్పకాలిక అవసరాల కోసం ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లు, రికరింగ్ డిపాజిట్లు లేదా ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ రూపంలో కొంత డబ్బును ఎప్పుడూ అందుబాటులో ఉంచుకోవాలి. పిల్లలు పుట్టిన వెంటనే భారీ మొత్తంలో అప్పులు చేయడం మంచి పద్ధతి కాదు.

    6. లీగల్, మెడికల్ డాక్యుమెంటేషన్..

    ఆర్థిక ప్రణాళికలతో పాటు లీగల్ పరమైన విషయాలను కూడా పూర్తి చేయాలి. ఒక విల్లు రాయడం, గార్డియన్లను నియమించడం, బ్యాంకు ఖాతాలలో నామినీలను అప్‌డేట్ చేయడం వంటివి పూర్తి చేయాలి. వీటితో పాటు, మీ చిన్నారికి ఇప్పించిన మందులు, వేయించిన వ్యాక్సినేషన్ (టీకాలు) వివరాలను ఒక డైరీ లేదా ఫైల్‌లో క్షుణ్ణంగా డాక్యుమెంట్ చేయడం ద్వారా బిడ్డ ఆరోగ్య ప్రయాణాన్ని సజావుగా ప్రారంభించవచ్చు.

    పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం..

    పిల్లల కోసం పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు ఒక సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్‌ను సంప్రదించి, మీ బడ్జెట్‌కు సరిపోయేలా నిర్ణయం తీసుకోవడం ఉత్తమం. అలాగే, కేవలం ఆర్థిక సంపదే కాదు, బిడ్డ సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి మంచి క్వాలిఫైడ్ వైద్యుల పర్యవేక్షణ కూడా అవసరం. ఈ సింపుల్ అండ్ పవర్‌ఫుల్ స్టెప్స్‌ను ఫాలో అయితే మీ పిల్లల భవిష్యత్తు ఆనందమయంగా, సురక్షితంగా మారుతుంది!

      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

