Step-up: నెలకు రూ. 5,000 సిప్ పొదుపుతో రూ. 2 కోట్ల సంపద.. స్టెప్ అప్తో మరింత లాభం
Step-up: మ్యూచువల్ ఫండ్లలో క్రమశిక్షణతో కూడిన పెట్టుబడి (SIP) ఇప్పుడు భారతీయ మధ్యతరగతి మదుపర్ల జీవనశైలిలో భాగమైంది. అయితే, కేవలం ఎస్ఐపీ ప్రారంభించడమే కాదు, ప్రతి ఏటా చిన్న మొత్తంలో దానిని పెంచడం (Step-up) ద్వారా మీ రిటైర్మెంట్ సంపదను ఊహించని రీతిలో పెంచుకోవచ్చని తాజా గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.
Step-up: భారతదేశం ఇప్పుడు 'ఎస్ఐపీ'ల దేశంగా మారుతోంది. అసోసియేషన్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇన్ ఇండియా (AMFI) విడుదల చేసిన తాజా గణాంకాలే దీనికి నిదర్శనం. మార్చి 2026 నాటికి దేశంలో ఎస్ఐపీ పెట్టుబడులు రూ. 32,087 కోట్ల రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్నాయి. మార్కెట్ ఒడిదుడుకులతో సంబంధం లేకుండా మదుపర్లు ఈక్విటీ ఫండ్ల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అయితే, చాలామంది చేసే పొరపాటు ఏమిటంటే.. ఒకసారి ఎస్ఐపీ మొదలుపెట్టాక, ఏళ్ల తరబడి అదే మొత్తాన్ని కొనసాగిస్తుంటారు. పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణాన్ని (Inflation) తట్టుకోవాలంటే, మీ పెట్టుబడి కూడా ఏటా కొంత పెరగాలి. దీనినే 'స్టెప్-అప్ ఎస్ఐపీ' అంటారు.
ఏమిటీ స్టెప్-అప్ ఎస్ఐపీ మ్యాజిక్?
మీరు నెలకు రూ. 5,000 పెట్టుబడి పెడుతున్నారనుకుందాం. దీనిని 12% వార్షిక రాబడితో 25 ఏళ్ల పాటు కొనసాగిస్తే వచ్చే ఫలితానికి, అదే పెట్టుబడిని ఏటా కేవలం 2% పెంచితే వచ్చే ఫలితానికి మధ్య లక్షల రూపాయల తేడా ఉంటుంది.
ఈ చిన్న మార్పు మీ సంపదను ఎలా మారుస్తుందో ఈ కింది పట్టికలో చూడండి:
|పెట్టుబడి విధానం
|నెలవారీ మొత్తం
|వార్షిక పెంపు (Step-up)
|25 ఏళ్ల తర్వాత మొత్తం (అంచనా)
|సాధారణ ఎస్ఐపీ
|రూ. 5,000
|0%
|రూ. 1.70 కోట్లు
|స్టెప్-అప్ ఎస్ఐపీ
|రూ. 5,000
|2%
|రూ. 2.10 కోట్లు
కేవలం 2 శాతం అంటే.. రూ. 5,000 పెట్టుబడిపై ఏడాది తర్వాత మీరు పెంచేది కేవలం రూ. 100 మాత్రమే. అంటే రోజుకు మూడు రూపాయల కంటే తక్కువ. కానీ, పాతికేళ్ల తర్వాత మీ చేతికి వచ్చే మొత్తంలో దాదాపు రూ. 40 లక్షల అదనపు లాభం కనిపిస్తోంది. ఇదే చక్రవడ్డీ (Compounding) సత్తా.
ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా పెట్టుబడి
సాధారణంగా ఉద్యోగులకు ఏటా జీతాల పెరుగుదల (Increment) ఉంటుంది. దానికి అనుగుణంగా ఎస్ఐపీ మొత్తాన్ని పెంచడం సులభమైన పని. ఇలా చేయడం వల్ల మీ ఖర్చులు పెరిగినా, మీ పొదుపు రేటు తగ్గకుండా ఉంటుంది. "స్టెప్-అప్ ఎస్ఐపీ అనేది స్నోబాల్ ఎఫెక్ట్ లాంటిది. ప్రారంభంలో ఈ తేడా స్వల్పంగా అనిపించినా, 15-20 ఏళ్ల తర్వాత ఆ వ్యత్యాసం కోట్లలోకి చేరుతుంది" అని ఆర్థిక నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
మదుపర్లు మర్చిపోయే కీలక అంశం
చాలామంది మార్కెట్ టైమింగ్ కోసం ఎదురుచూస్తుంటారు. కానీ, మార్చి నెలలో ఈక్విటీ ఫండ్లలోకి రూ. 40,450 కోట్ల పెట్టుబడులు రావడం గమనిస్తే, జనం ఇప్పుడు పతనాన్ని కొనుగోలుకు అవకాశంగా మలచుకుంటున్నారని అర్థమవుతోంది. ముఖ్యంగా ఫ్లెక్సీ-క్యాప్, మిడ్-క్యాప్ ఫండ్లలో ఇన్వెస్టర్లు భారీగా నిధులు కుమ్మరిస్తున్నారు. స్థిరమైన రాబడులు రావాలంటే మార్కెట్ తగ్గినప్పుడు పెట్టుబడిని ఆపకుండా, వీలైతే స్టెప్-అప్ పద్ధతిలో పెంచడమే సరైన వ్యూహం.
ముగింపు మాట: ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే.. పైన పేర్కొన్న 12% రాబడి కేవలం ఒక అంచనా మాత్రమే. మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడులు మార్కెట్ రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. యుద్ధాలు, అంతర్జాతీయ రాజకీయ పరిణామాలు రాబడులపై ప్రభావం చూపుతాయి. కాబట్టి, ఏదైనా స్కీమ్లో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించడం ఉత్తమం.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. స్టెప్-అప్ ఎస్ఐపీ (Step-up SIP) అంటే ఏమిటి?
మీరు ప్రతి నెలా పెట్టుబడి పెట్టే ఎస్ఐపీ మొత్తాన్ని, ప్రతి ఏటా నిర్ణీత శాతం (ఉదాహరణకు 2% లేదా 5%) పెంచుకుంటూ పోవడాన్ని స్టెప్-అప్ ఎస్ఐపీ అంటారు.
2. ఏటా 2% పెంచడం వల్ల నిజంగా అంత లాభం ఉంటుందా?
అవును. చక్రవడ్డీ ప్రభావం వల్ల మీరు అదనంగా ఇన్వెస్ట్ చేసే చిన్న మొత్తం కూడా సుదీర్ఘ కాలంలో భారీ సంపదగా మారుతుంది. పైన చూసినట్లుగా రూ. 5,000 పెట్టుబడిపై 2% పెంపు వల్ల 25 ఏళ్లలో సుమారు రూ. 40 లక్షల అదనపు లాభం వచ్చే అవకాశం ఉంది.
3. మ్యూచువల్ ఫండ్లలో 12% రాబడి గ్యారెంటీగా వస్తుందా?
లేదు. ఈక్విటీ మార్కెట్లలో రాబడులు ఎప్పుడూ గ్యారెంటీగా ఉండవు. మార్కెట్ పనితీరును బట్టి ఇవి 10% నుండి 15% మధ్య ఉండవచ్చు లేదా అంతకంటే తక్కువ కూడా ఉండవచ్చు.
4. ఇప్పటికే ఉన్న ఎస్ఐపీని స్టెప్-అప్ చేయవచ్చా?
తప్పకుండా. మీ ఫండ్ హౌస్ వెబ్సైట్ లేదా యాప్ ద్వారా 'టాప్-అప్' ఆప్షన్ను ఎంచుకుని మీ ఎస్ఐపీ మొత్తాన్ని పెంచుకోవచ్చు.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More