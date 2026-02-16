మ్యూచువల్ ఫండ్లలో నష్టపోకుండా ఉండేందుకు నిపుణులు చెప్పిన ‘గోల్డెన్ రూల్’ ఇదే
మార్కెట్ ఎప్పుడు పెరుగుతుందో, ఎప్పుడు పడుతుందో తెలియక తలపట్టుకుంటున్నారా? 'మింట్ మనీ ఫెస్టివల్ 2026' వేదికగా దేశంలోని టాప్ ఫండ్ మేనేజర్లు ఇన్వెస్టర్లకు కీలక సూచనలు చేశారు. మీ పెట్టుబడులను కాపాడుకుంటూ లాభాలు ఎలా పొందాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ప్రస్తుత మార్కెట్ వాతావరణంలో ఇన్వెస్టర్లు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కేవలం భారీ లాభాల కోసం వెంపర్లాడకుండా, క్రమశిక్షణతో కూడిన పెట్టుబడి విధానాన్ని (Asset Allocation) అనుసరించడం అవసరమని ఆర్థిక నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఇటీవల జరిగిన 'మింట్ మనీ ఫెస్టివల్ 2026' లో నిర్వహించిన చర్చా కార్యక్రమంలో.. ప్రస్తుత తరుణంలో మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పెట్టుబడులు ఎక్కడ పెట్టాలి? వేటికి దూరంగా ఉండాలి? దీర్ఘకాలంలో ఎంత రాబడిని ఆశించవచ్చు? అనే అంశాలపై నిపుణులు దిశానిర్దేశం చేశారు.
అసెట్ అలోకేషన్: గాలివాటం పెట్టుబడులు వద్దు!
పెట్టుబడిదారుల రిస్క్ తీసుకునే సామర్థ్యం, వారి ఆర్థిక లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా 'అసెట్ అలోకేషన్' ఉండాలని నిపుణులు నొక్కి చెప్పారు.
"ప్రజలు అసెట్ అలోకేషన్ గురించి మాట్లాడుతుంటారు కానీ, ఆచరణలో మాత్రం ట్రెండ్ వెనుక పరుగెడుతూ దానికి విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా బంగారం, వెండి ధరలు పెరుగుతున్నాయని వాటి ఈటీఎఫ్ల (ETFs) వెనుక పడటం సరైన పద్ధతి కాదు" అని ఐసీఐసీఐ ప్రుడెన్షియల్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ శంకరన్ నరేన్ హెచ్చరించారు.
గత రెండేళ్లుగా మార్కెట్లు ఖరీదుగా మారిన నేపథ్యంలో.. హైబ్రిడ్ ఫండ్లు, ఈక్విటీ సేవింగ్స్, బ్యాలెన్స్డ్ అడ్వాంటేజ్, మల్టీ అసెట్ వంటి విభాగాలను తాము సూచిస్తున్నామని ఆయన తెలిపారు. అయితే, బంగారం, వెండి ధరల్లో విపరీతమైన జోరు కనిపిస్తోందని భావించే వారు ప్రస్తుతం మల్టీ అసెట్ ఫండ్లకు దూరంగా ఉండటం మంచిదని ఆయన సూచించారు.
వయస్సు, ఆదాయాన్ని బట్టి వ్యూహం
"మార్కెట్ అటు ఇటు కదులుతున్నా లేదా స్థిరంగా ఉన్నా.. ఇన్వెస్టర్ల దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలు మారకూడదు. 25 ఏళ్ల యువత, స్థిరమైన ఆదాయం ఉండి రిస్క్ తీసుకోగల స్థితిలో ఉంటే వారి పెట్టుబడిలో మెజారిటీ వాటా ఈక్విటీల్లో ఉండవచ్చు. అదే రిటైర్ అయిన వారు తమ నగదు అవసరాల కోసం ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ (డెట్) ఫండ్లకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి" అని పీపీఎఫ్ఏఎస్ (PPFAS) మ్యూచువల్ ఫండ్ సీఐఓ రాజీవ్ తక్కర్ వివరించారు.
కొత్తగా మార్కెట్లోకి వచ్చే వారు లేదా ఒడిదుడుకులను తట్టుకోలేం అనుకునే వారు హైబ్రిడ్ ఫండ్ల ద్వారా ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టి, ఆ తర్వాత క్రమంగా రిస్క్ పెంచుకోవడం ఉత్తమమని ఆయన సూచించారు.
మిరే అసెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేనేజర్స్ సీఐఓ నీలేష్ సురానా కూడా ఇదే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ.. కొత్త ఇన్వెస్టర్లు తమ రిస్క్ సామర్థ్యాన్ని బట్టి కన్జర్వేటివ్ హైబ్రిడ్ నుంచి అగ్రెసివ్ హైబ్రిడ్ ఫండ్ల వరకు ఏదైనా ఎంచుకోవచ్చని తెలిపారు.
రాబడులపై అతిగా ఆశలు వద్దు
ఈక్విటీల నుంచి వచ్చే రాబడుల విషయంలో ఇన్వెస్టర్లు వాస్తవికంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
"చాలామంది మనసుల్లో ఇప్పటికీ ఈక్విటీ అంటే 15 శాతం రాబడి రావాలనే ఆలోచన బలంగా నాటుకుపోయింది. అయితే, గతంలో ద్రవ్యోల్బణం రెండంకెల్లో ఉండి, వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు అది సాధ్యమైంది. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఇండెక్స్ రాబడులు 10-12 శాతం మధ్య ఉన్నా అది బాండ్ల కంటే మెరుగైనట్టే లెక్క" అని రాజీవ్ తక్కర్ అభిప్రాయపడ్డారు.
నీలేష్ సురానా మాట్లాడుతూ.. రాబోయే 5 నుంచి 10 ఏళ్ల కాలంలో 12-14 శాతం రాబడిని ఆశించవచ్చని, ఇది కూడా చాలా మంచి రాబడి అని పేర్కొన్నారు. వచ్చే 3-5 ఏళ్ల వరకు అవసరం లేని మిగులు నిధులను ఈక్విటీ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టాలని, ముఖ్యంగా లార్జ్ క్యాప్, మిడ్ క్యాప్ లేదా మల్టీ క్యాప్ ఫండ్ల ద్వారా అన్ని రకాల రంగాల్లో ప్రాతినిధ్యం లభిస్తుందని ఆయన వివరించారు.
బంగారం, వెండి ఈటీఎఫ్ల విషయంలో జాగ్రత్త
ఇటీవల కాలంలో చాలామంది కేవలం లాభాల కోసమే బంగారం, వెండి ఈటీఎఫ్ల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. దీనిపై శంకరన్ నరేన్ ప్రత్యేకంగా స్పందించారు.
"వెండి అనేది ప్రస్తుతం చాలా స్పెక్యులేటివ్ (ఊహాజనిత) ఆస్తిగా మారింది. ఇది స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్ లాంటిది. ఒక్కరోజే 10 శాతం పెరగవచ్చు లేదా పడిపోవచ్చు. దీనికి డివిడెండ్ గానీ, క్యాష్ ఫ్లో గానీ ఉండదు. మరోవైపు బంగారం సెంట్రల్ బ్యాంకుల వద్ద భారీగా నిల్వ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది మెగా క్యాప్ స్టాక్ లాంటిది. వెండి అంత ప్రమాదకరం కాకపోయినా, భారీ ర్యాలీ తర్వాత బంగారం విషయంలో కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి" అని ఆయన విశ్లేషించారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. కొత్తగా మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టేవారు ఏ ఫండ్లను ఎంచుకోవాలి?
కొత్త ఇన్వెస్టర్లు నేరుగా ఈక్విటీల్లోకి రాకుండా హైబ్రిడ్ ఫండ్ల (Equity + Debt) ద్వారా మొదలుపెట్టడం మంచిది. మార్కెట్ ఒడిదుడుకులను తట్టుకోవడానికి ఇది సహాయపడుతుంది.
2. ఈక్విటీ ఫండ్ల నుంచి ఎంత రాబడిని ఆశించవచ్చు?
గతంలో లాగా 15% కంటే ఎక్కువ రాబడిని ఆశించడం కంటే, ప్రస్తుత ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో 12-14% మధ్య రాబడిని ఆశించడం వాస్తవికమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
3. ప్రస్తుతం వెండి ఈటీఎఫ్లలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చా?
వెండి ధరల్లో తీవ్రమైన హెచ్చుతగ్గులు (Volatility) ఉంటున్నాయి. ఇది ఒక స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్ లాగా ప్రవర్తిస్తుంది కాబట్టి, సామాన్య ఇన్వెస్టర్లు ఆచితూచి వ్యవహరించాలి.
4. అసెట్ అలోకేషన్ అంటే ఏమిటి?
మీ మొత్తం పెట్టుబడిని కేవలం ఒకే చోట (ఉదాహరణకు కేవలం ఈక్విటీలు లేదా కేవలం బంగారం) పెట్టకుండా.. ఈక్విటీ, డెట్, గోల్డ్ వంటి వివిధ విభాగాల్లో విభజించి పెట్టుబడి పెట్టడాన్నే అసెట్ అలోకేషన్ అంటారు.