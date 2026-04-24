Health Insurance: హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ రిజెక్ట్ అవడానికి కారణాలు ఇవే.. సీఎస్ఆర్ గురించి తెలియాల్సిందే
ఆరోగ్య బీమా కేవలం ఒక పెట్టుబడి మాత్రమే కాదు, ఆపదలో ఆదుకునే ఆర్థిక రక్షణ కవచం. అయితే, క్లెయిమ్ సమయంలో ఎదురయ్యే తిరస్కరణలు (Rejections) పాలసీదారుడిని నట్టేట ముంచుతున్నాయి. క్లెయిమ్ ఎందుకు రిజెక్ట్ అవుతుంది? అసలు సీఎస్ఆర్ (CSR) అంటే ఏమిటి? పూర్తి వివరాలు మీకోసం..
నేటి కాలంలో ఆసుపత్రి ఖర్చులు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. సామాన్యుడు తన జీవితకాల పొదుపును ఒక్క సర్జరీతో కోల్పోయే పరిస్థితి నెలకొంది. ఇలాంటి తరుణంలో 'హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్' (ఆరోగ్య బీమా) ఒక వరప్రసాదంలా కనిపిస్తుంది. కానీ, పాలసీ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికీ క్లెయిమ్ వస్తుందన్న గ్యారెంటీ లేదు. భారతదేశంలో చాలా మంది పాలసీదారులు క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ సమయంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. క్లెయిమ్ ఫారమ్ను ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు ఎందుకు తిరస్కరిస్తాయి? పాలసీ కొనే ముందు మనం గమనించాల్సిన కీలక అంశాలేమిటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
క్లెయిమ్ తిరస్కరణకు 5 ప్రధాన కారణాలు
చాలా మంది పాలసీ డాక్యుమెంట్లను సరిగ్గా చదవకుండా సంతకాలు చేస్తారు. క్లెయిమ్ రిజెక్ట్ కావడానికి ఇవే ప్రధాన కారణాలు:
- ముందస్తు వ్యాధులను దాచడం (Non-disclosure of PED): పాలసీ తీసుకునే సమయంలోనే మీకు ఉన్న మధుమేహం (Diabetes), రక్తపోటు (BP) వంటి వ్యాధుల గురించి నిజాయితీగా చెప్పాలి. ఒకవేళ ఈ సమాచారాన్ని దాచిపెట్టి, భవిష్యత్తులో వాటికి సంబంధించిన చికిత్స కోసం క్లెయిమ్ చేస్తే కంపెనీలు దానిని 'నమ్మకద్రోహం'గా భావించి తిరస్కరిస్తాయి.
- వెయిటింగ్ పీరియడ్ (Waiting Period): ప్రతి పాలసీలో కొన్ని వ్యాధులకు నిర్దిష్ట కాల పరిమితి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు, మోకాలి చిప్పల మార్పిడి లేదా పాత వ్యాధులకు 2 నుండి 4 ఏళ్ల వరకు ఆగాల్సి ఉంటుంది. ఆ గడువు పూర్తికాకముందే క్లెయిమ్ చేస్తే రిజెక్ట్ అవుతుంది.
- పాలసీ పరిధిలోకి రాని చికిత్సలు: కాస్మెటిక్ సర్జరీలు, దంత వైద్యం (Dental), మరియు కొన్ని రకాల థెరపీలు సాధారణ పాలసీల పరిధిలోకి రావు. వీటిని ప్రత్యేకంగా 'రైడర్స్' రూపంలో చేర్చుకుంటేనే క్లెయిమ్ లభిస్తుంది.
- ప్రీమియం చెల్లింపులో జాప్యం: పాలసీ గడువు ముగియకముందే ప్రీమియం చెల్లించాలి. ఒకవేళ పాలసీ లాప్స్ (Lapse) అయితే, ఆ సమయంలో జరిగే ఏ చికిత్సకూ కంపెనీ బాధ్యత వహించదు.
- నెట్వర్క్ లేని ఆసుపత్రులు & తప్పుడు పత్రాలు: ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి అనుబంధంగా లేని ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందితే నగదు రహిత (Cashless) సదుపాయం ఉండదు. అలాగే, బిల్లులు సరిగ్గా లేకపోయినా క్లెయిమ్ ఆగిపోతుంది.
క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ రేషియో (CSR) అంటే ఏమిటి?
ఒక ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ తన వద్దకు వచ్చిన క్లెయిమ్లలో ఎన్నింటిని పరిష్కరించిందో తెలిపే శాతమే CSR. ఉదాహరణకు, ఒక కంపెనీకి ఏడాదిలో 100 క్లెయిమ్లు వస్తే, అందులో 95 పరిష్కరిస్తే దాని CSR 95% అన్నమాట. ఈ శాతం ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే ఆ కంపెనీ అంత నమ్మకమైనదని అర్థం. పాలసీ తీసుకునే ముందు గత 3 నుండి 5 ఏళ్ల సగటు CSR చూడటం ఉత్తమం.
సరైన పాలసీని ఎంచుకోవడం ఎలా?
కేవలం తక్కువ ప్రీమియం చూసి పాలసీ తీసుకోవద్దు. ఈ క్రింది అంశాలను గమనించండి:
- కవరేజీ పరిధి: ఆసుపత్రిలో చేరకముందు (Pre-hospitalization), చేరిన తర్వాత (Post-hospitalization) అయ్యే ఖర్చులను కంపెనీ భరిస్తుందో లేదో చూడండి.
- నగదు రహిత సదుపాయం: మీ ఊరిలోని ప్రధాన ఆసుపత్రులు ఆ కంపెనీ నెట్వర్క్లో ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోండి.
- రూమ్ రెంట్ పరిమితి: బెడ్ ఛార్జీలపై పరిమితి (Sub-limits) ఉంటే, మీరు జేబులో నుండి ఎక్కువ డబ్బు కట్టాల్సి వస్తుంది. నో-లిమిట్ రూమ్ రెంట్ పాలసీలు మేలు.
- కో-పేమెంట్ క్లాజ్: బిల్లులో కొంత శాతం మీరు కట్టాలనే నిబంధన ఉందేమో గమనించండి. ఇది లేని పాలసీలే శ్రేయస్కరం.
ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం. సరైన నిర్ణయం తీసుకుంటేనే ఆపద సమయంలో ఆర్థిక ఇబ్బందులు తలెత్తవు. పాలసీ తీసుకునే ముందు సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ను సంప్రదించడం మర్చిపోవద్దు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ ఎందుకు రిజెక్ట్ అవుతుంది?
ప్రధానంగా ముందస్తు వ్యాధులను (Pre-existing diseases) వెల్లడించకపోవడం, పాలసీ లాప్స్ కావడం, మరియు పాలసీ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఉన్న చికిత్సల వల్ల క్లెయిమ్ తిరస్కరణకు గురవుతుంది.
2. CSR అంటే ఏమిటి? అది ఎంత ఉండాలి?
క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ రేషియో (CSR) అనేది కంపెనీ క్లెయిమ్లను ఎంత వేగంగా, ఎంతవరకు పరిష్కరిస్తుందో తెలిపే సూచిక. సాధారణంగా 90% కంటే ఎక్కువ CSR ఉన్న కంపెనీలను ఎంచుకోవడం మంచిది.
3. వెయిటింగ్ పీరియడ్ అంటే ఏమిటి?
పాలసీ తీసుకున్న వెంటనే కొన్ని రకాల వ్యాధులకు క్లెయిమ్ లభించదు. ఆ వ్యాధులకు చికిత్స పొందడానికి నిర్దేశించిన సమయాన్ని (సాధారణంగా 2-4 ఏళ్లు) వెయిటింగ్ పీరియడ్ అంటారు.
4. క్యాష్లెస్ (Cashless) ట్రీట్మెంట్ అంటే ఏమిటి?
బీమా సంస్థతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న ఆసుపత్రులలో చికిత్స పొందితే, ప్రయాణికుడు నేరుగా డబ్బు చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఆ ఖర్చును బీమా సంస్థే నేరుగా ఆసుపత్రికి చెల్లిస్తుంది.
