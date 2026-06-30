జూలై 22న ద్విద్వాదశ దృష్టి యోగం.. 4 రాశుల వారికి లక్కీ డోర్స్ ఓపెన్ అవుతాయ్!
ద్విద్వాదశ దృష్టి యోగం అత్యంత ముఖ్యమైన యోగాలలో ఒకటి. రెండు గ్రహాలు ఒకదానికొకటి రెండో, 12వ స్థానాలలో సంచరించడం వల్ల ఈ యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ శుభ యోగం నుండి ఏ నాలుగు రాశుల వారికి అదృష్టం పూర్తిగా తోడవుతుందో చూద్దాం.
2026 జూలై 22న ద్విద్వాదశ దృష్టి యోగం ఏర్పడనుంది. ఈ యోగం ఏర్పడటం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి గొప్ప ప్రభావం కనిపిస్తుంది. జూలై నెలలో ఏర్పడనున్న ద్విద్వాదశ దృష్టి యోగం నాలుగు రాశుల వారికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, 2026 జూలై 22, బుధవారం మధ్యాహ్నం 12.13 గంటలకు ద్విద్వాదశ దృష్టి యోగం ఏర్పడుతుంది. బుధ, కుజ గ్రహాల వల్ల ఏర్పడే ఈ యోగానికి గొప్ప ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ రెండు గ్రహాలు ఒకదానికొకటి 30 డిగ్రీల కోణంలో సంచరిస్తూ, లాభదాయకమైన యోగాన్ని సృష్టిస్తాయి. ఈ యోగం ఏర్పడటం వల్ల వృషభ, మిథున రాశులతో సహా నాలుగు రాశుల వారికి ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. ఈ రాశుల వారికి ఆర్థిక పరిస్థితి గణనీయంగా బలపడుతుంది.
వృషభ రాశి
ద్విద్వాదశ దృష్టి యోగం ఏర్పడటం వృషభ రాశి వారికి చాలా శుభప్రదంగా, ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. బుధ, కుజ గ్రహాల కలయిక వృషభ రాశి వారికి ఎంతో అభివృద్ధిని తెస్తుంది. అందువల్ల ఈ సమయంలో వృషభ రాశి వారు చాలా కాలంగా అసంపూర్తిగా ఉన్న తమ పనులన్నింటినీ పూర్తి చేసుకోగలుగుతారు. ఈ శుభ యోగం ప్రభావం వల్ల పనులు చేసే వృషభ రాశి వారికి ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది.
మిథున రాశి
బుధ, కుజ గ్రహాల వల్ల ఏర్పడే ద్విద్వాదశ దృష్టి యోగం మిథున రాశిలో జన్మించిన వారికి కూడా చాలా మేలు చేస్తుంది. ఈ శుభ యోగం ప్రభావం వల్ల మిథున రాశిలో జన్మించిన వారు ఆర్థిక విషయాలలో అపారమైన లాభాలను ఆర్జించగలుగుతారు. అదేవిధంగా బుధ, కుజ గ్రహాల ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల, మిథున రాశిలో జన్మించిన వారి ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి అనేక కొత్త మార్గాలు కనిపిస్తాయి. అలాగే ఈ కాలంలో వ్యాపారం చేసే మిథున రాశి వారికి కూడా అపారమైన లాభాలు, ప్రయోజనాలు పొందే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
సింహ రాశి
ద్విద్వాదశ దృష్టి యోగం ప్రభావం వల్ల జూలై నెలలో సింహరాశి వారికి అపారమైన విజయాన్ని అందించే యోగం ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా ఈ కాలంలో సింహరాశి వారికి జీవితంలో, వ్యాపారంలో అధిక లాభాలు ఆర్జించే అవకాశాలు కూడా పెరుగుతాయి. అలాగే ఈ కాలంలో సింహరాశి వారికి మంచి ఆదాయం ఉంటుంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా మెరుగుపడుతుంది. ఈ కాలంలో మీ జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. బుధ-కుజ గ్రహాల అనుగ్రహం వల్ల పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకునే సింహరాశి వారికి ఈ కాలం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది.
మీన రాశి
బుధ, కుజ గ్రహాల ప్రత్యేక కలయిక వల్ల ఏర్పడే ద్విద్వాదశ దృష్టి యోగం మీన రాశి వారికి ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో వ్యాపారం చేసే మీన రాశి వారు తమ వ్యాపారంలో అపారమైన లాభాలను పొందుతారు. అంతేకాకుండా ఈ కాలంలో బుధ, కుజ గ్రహాల అనుగ్రహం వల్ల మీన రాశి వారు ఆర్థిక విషయాలలో చాలా బాగా రాణిస్తారు. ఈ కాలంలో మీకు అదృష్టం మరింత సంపూర్ణంగా తోడుగా ఉండటంతో పాటు, మరింత శుభ ఫలితాలను ఇచ్చే యోగం కూడా లభిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More