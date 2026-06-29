జూలైలో 3 సార్లు యుతి యోగం.. మేషరాశితో సహా ఈ 5 రాశుల వారిపై ప్రభావం!
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో యుతి యోగానికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. కొన్నిసార్లు ఇది శుభప్రదంగా, మరికొన్నిసార్లు అశుభప్రదంగా ఉంటుంది. జ్యోతిష్యం ప్రకారం.. 2026 జూలై నెలలో యుతి యోగం మొత్తం మూడుసార్లు ఏర్పడుతుంది.
జ్యోతిష్యం ప్రకారం.. 2026 జూలై నెలలో యుతి యోగం మొదటిసారి 2026 జూలై 4న ఉదయం 11.34 గంటలకు ఏర్పడుతుంది. ఆ తర్వాత జూలై 13న ఉదయం 6.53 గంటలకు, చివరిసారిగా జూలై 13న సాయంత్రం 5.45 గంటలకు ఏర్పడుతుంది. జ్యోతిష్యం ప్రకారం, జూలైలో మూడుసార్లు ఏర్పడే ఈ యుతి యోగం కారణంగా ఐదు రాశుల వారికి కష్టాలు ఎదురవుతాయి.
మేష రాశి
జూలైలో యుతి యోగం ఏర్పడటం వల్ల మేష రాశిలో జన్మించిన వారికి పనులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఈ కాలంలో ఇంటి పనుల కారణంగా మీరు ఎక్కువగా తిరగవలసి రావచ్చు. అదేవిధంగా యుతి యోగం అశుభ ప్రభావం వల్ల సరిగ్గా ఆలోచించకుండా లేదా ఇతరుల మాట వినకుండా పెట్టుబడులు పెడితే నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. మరింత జాగ్రత్త వహించండి. పనిభారం మిమ్మల్ని అలసిపోయేలా చేయవచ్చు. విజయం సాధించడానికి మీరు అదనంగా కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. డబ్బు అప్పుగా తీసుకోవడం లేదా ఇవ్వడం మానుకోండి. ఎందుకంటే ఇది సమస్యలకు దారితీయవచ్చు.
మిథున రాశి
జూలై 2026లో యుతి యోగం అశుభ ప్రభావం కారణంగా మిథున రాశిలో జన్మించిన వారు పెట్టుబడుల ద్వారా లాభాల కంటే ఆర్థిక నష్టాలను ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది. దీనితో పాటు ఈ కాలంలో వారికి ప్రయాణాల నుండి పెద్దగా ఆనందం లభించకపోవచ్చు. అలాగే ఈ కాలంలో మిథున రాశిలో జన్మించిన వారు ఏదో ఒక కారణంతో తమ కుటుంబ సభ్యులతో విభేదాలు, గొడవలు, వాదనలు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల చాలా జాగ్రత్తగా ఉండటం అవసరం. ఆర్థిక విషయాలలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. ఆర్థిక విషయాలకు సంబంధించి ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు అయినా, అనుభవజ్ఞుల సలహా తీసుకోండి.
కన్యా రాశి
జూలై నెలలో ఏర్పడబోయే మూడు యుతి యోగాల కారణంగా కన్యారాశి వారికి ఖర్చులు బాగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల మీరు ఒత్తిడికి లోనయ్యే అవకాశం ఉంది. కన్యారాశి వారు ఇతరుల నుండి ఎక్కువగా ఆశించడం మంచిది కాదు. అందువల్ల చాలా మంది మీ మాట వినడానికి లేదా మీ పని చేయడానికి ఇష్టపడరు. అందువల్ల మీ మనసుకు విసుగు కలిగే అవకాశం ఉంది. ప్రతి అడుగును చాలా జాగ్రత్తగా వేయండి. ఈ సమయంలో మీ ప్రత్యర్థులు కూడా చురుకుగా ఉంటారు. పనిలోనూ, సమాజంలోనూ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎవరినీ గుడ్డిగా నమ్మడం హానికరం. ముఖ్యంగా మీ వ్యక్తిగత, రహస్య సమాచారాన్ని ఇతరులతో పంచుకోవడం మానుకోండి.
తులా రాశి
తులారాశిలో జన్మించిన వారు యుతి యోగం అశుభ ప్రభావం కారణంగా తమ కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. లేకపోతే మీరు ఏదో ఒక పెద్ద కష్టం లేదా సమస్య అనే ఉచ్చులో చిక్కుకుంటారు. ఈ కాలంలో ప్రయాణం చేయడం వల్ల మీకు పెద్దగా ఆనందం లభించదు. దానికి బదులుగా ఈ కాలంలో ప్రయాణించేటప్పుడు మీరు మరిన్ని సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి రావచ్చు. యుతి యోగం అశుభ ప్రభావం కారణంగా తులారాశి వారికి ఆరోగ్య సమస్యలు రావచ్చు. ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
మకర రాశి
యుతి యోగం ఏర్పడటం వల్ల మకర రాశిలో జన్మించిన వారికి వ్యాపార, వాణిజ్య రంగాలలో కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. కానీ దీని కారణంగా, మీ ఆర్థిక ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఈ సందర్భంలో మీరు అప్పుగా ఇచ్చిన డబ్బు తిరిగి రాకపోవచ్చు. ఇది మిమ్మల్ని మరింత ఒత్తిడికి గురిచేయవచ్చు, ఈ కాలంలో మకర రాశిలో జన్మించిన వారు కొన్ని పెద్ద ఇబ్బందుల్లో పడవచ్చు. అంతేకాకుండా ఈ అశుభ యోగం ప్రభావం వల్ల అదృష్టం నుండి పూర్తి మద్దతు లభించకపోవచ్చు. దీని కారణంగా మీ మనస్సు విచారంగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More