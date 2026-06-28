తులా రాశి వారఫలాలు: ఆ తప్పుడు పెట్టుబడులు వద్దు.. ఈ వారం ఎలా ఉందంటే?
తులా రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమంగా ఉంటుంది. తొందరపాటు పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండాలి. శనివారం అదృష్టం కలిసివస్తుంది. ఉద్యోగ, ఆరోగ్య విషయాల్లో కొన్ని జాగ్రత్తలు అవసరం.
ఈ వారం తులా రాశి వారికి గ్రహాల కదలికల వల్ల కొన్ని సవాళ్లు, మరికొన్ని సానుకూల ఫలితాలు ఎదురవుతాయి. వారాంతంలో పిల్లలు, ప్రేమికులు, స్నేహితుల నుంచి ఆనందం లభిస్తుంది. శనివారం అదృష్టం తోడుండటంతో మీ జీవితంలో మళ్లీ సహజమైన సమతుల్యత వస్తుంది.
వారం మొదట్లో పని ఒత్తిడి కాస్త ఎక్కువగా ఉంటుంది. పనులు దానంతట అవే సాగవు, మీరే కాస్త చొరవ చూపి ముందుకు నడపాలి. బద్ధకం, ఆందోళన మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. కుజుడి ప్రభావం వల్ల ధైర్యం పెరిగినప్పటికీ, దానిని తొందరపాటుగా మార్చుకోవద్దు. తోబుట్టువులు, ఆత్మీయుల సహాయం ఈ సమయంలో మీకు మానసిక బలాన్ని ఇస్తుంది. వారం మధ్యలో మనసు పలు దిశల వైపు లాగుతుంది. అందుకే పనుల జాబితా చిన్నగా ఉంచుకుని, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పూర్తి చేయడం మంచిది. పాత స్నేహితులను కలవడం వల్ల మనసు తేలికపడుతుంది. ప్రయాణాలు, వాహనాలు నడిపేటప్పుడు అప్రమత్తత అవసరం. గురువారం తర్వాత ఇంట్లో ప్రశాంత వాతావరణం నెలకొంటుంది.
ఉద్యోగం, వ్యాపారం
కష్టపడి పనిచేస్తేనే ఫలితాలు దక్కే వారం ఇది. ప్రారంభంలో లక్ష్యాలు భారీగా అనిపించినా, మీ శ్రమ వృథా పోదు. ఉద్యోగులకు పైఅధికారుల నుంచి వెంటనే ప్రశంసలు దక్కకపోయినా, మీ స్థిరత్వాన్ని వారు గమనిస్తారు. ఒక సాహసోపేతమైన నిర్ణయం వల్ల కొంత ఒత్తిడి పెరిగినా, భవిష్యత్తులో అది మేలు చేస్తుంది. వారం మధ్యలో ఏకాగ్రత లోపించే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యమైన విషయాలను నోట్ చేసుకోండి, సమావేశాలను క్లుప్తంగా ముగించండి. విద్యార్థులకు మంగళవారం, శనివారం అనుకూలంగా ఉన్నాయి. పరీక్షలు, ప్రాజెక్టులపై దృష్టి పెట్టడం మంచిది. వ్యాపారులకు సోమవారం కొత్త పనులు మొదలుపెట్టడానికి సరైన సమయం కాదు. అయితే, శనివారం ఒక మంచి ఆలోచనను ప్రయోగాత్మకంగా పరిశీలించవచ్చు. ప్రయాణాల్లో అజాగ్రత్త అస్సలు వద్దు.
ఆర్థిక పరిస్థితి
ఈ వారం మొదటి భాగంలో కష్టపడితేనే డబ్బు అందుతుంది. తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ లాభాలు వస్తాయనే ఆశ చూపే మోసపూరిత పథకాలకు, ఎలాంటి ఆలోచన లేని పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండాలి. "ఎక్కువ లాభం ఇచ్చే దానిలో ఇప్పుడే పెట్టుబడి పెట్టు, తర్వాత ఆలోచించవచ్చు" అని ఎవరైనా చెబితే, నమస్కారం పెట్టి అక్కడి నుంచి తప్పుకోవడం మంచిది. క్రమశిక్షణ, నిరంతర ప్రయత్నాలే మీ సంపాదనకు ఆధారం. పొదుపునకు, బడ్జెట్ రూపకల్పనకు గురువారం అనుకూలమైన రోజు. తల్లిదండ్రులు లేదా కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఆర్థిక సహాయం అందుతుంది. శుక్రవారం నాడు ఇల్లు, మరమ్మతులు, గృహోపకరణాల కోసం చేసే ఖర్చులు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. శనివారం అదృష్టం కాస్త కలిసివస్తుంది. ఆలోచించి తీసుకునే చిన్నపాటి రిస్క్ లాభాలను ఇస్తుంది. మొదట పొదుపు, తర్వాత ఖర్చు, చివరగా రిస్క్ అనే సూత్రాన్ని గుర్తుంచుకోండి.
ప్రేమ, కుటుంబ జీవితం
వ్యక్తిగత జీవితం సాధారణంగా ఉన్నప్పటికీ, ఎంతో అండగా నిలుస్తుంది. జీవితభాగస్వామి ప్రతి విషయంలోనూ మీకు మద్దతుగా నిలుస్తారు. మంగళవారం బంధంలో కాస్త నీరసం అనిపిస్తే కంగారు పడకండి. ప్రతి రోజు ఒకేలా ఉండదు, కొన్ని రోజులు ప్రశాంతంగా గడవడం కూడా మంచిదే. పిల్లల ప్రగతి, వారి బాధ్యతాయుతమైన ప్రవర్తన సంతోషాన్ని ఇస్తాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలకు వారాంతం ఎంతో అనుకూలం. ఎదుటివారి నుంచి ప్రేమ సందేశాలు లేదా సానుకూల సంకేతాలు అందవచ్చు, కానీ తొందరపడకుండా మెల్లగా ముందడుగు వేయండి. తల్లి లేదా కుటుంబంలోని పెద్ద స్త్రీల మద్దతు మీకు మానసిక స్థిరత్వాన్ని ఇస్తుంది. పాత స్నేహితులు, తోబుట్టువులతో ఏవైనా విభేదాలు ఉంటే, ఒక సాధారణ ఫోన్ కాల్తో వాటిని పరిష్కరించుకోవచ్చు.
ఆరోగ్యం
శరీరానికి క్రమబద్ధమైన దినచర్య అవసరం. ప్రారంభంలో ఎక్కువ పని, బద్ధకం రెండూ కలిసి ఇబ్బంది పెడతాయి. దీనివల్ల నిద్ర, ఆహార వేళలు తారుమారయ్యే ప్రమాదం ఉంది. తగినన్ని నీళ్లు తాగడం, తేలికపాటి ఆహారం తీసుకోవడం, చిన్నపాటి నడకను అలవాటు చేసుకోండి. కాఫీ, టీలు ఎక్కువగా తాగడం, నిరంతరం స్క్రీన్ చూడటం మంచిది కాదు. బుధవారం ప్రయాణాలు, వాహనాల విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పరధ్యానంగా డ్రైవింగ్ చేయడం, మొబైల్ చూస్తూ రోడ్డు దాటడం వంటి పనులు వద్దు. బయటి ఆహారానికి దూరంగా ఉండండి. వారం ద్వితీయార్థంలో కుటుంబ సభ్యుల సాన్నిధ్యం మనసుకు ప్రశాంతతను ఇస్తుంది. శనివారం నాటికి శక్తి సామర్థ్యాలు మెరుగవుతాయి. రాత్రి పూట మొబైల్ వాడకం తగ్గించి, విశ్రాంతికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.
ఈ వారానికి ముఖ్య సూచన
కష్టపడటానికి వెనకాడకండి, కానీ ఆ పరుగులో మీ జీవన లయను కోల్పోవద్దు. మొదట పనుల జాబితాను తగ్గించుకోండి, తర్వాత ఒక్కొక్కటిగా పూర్తి చేస్తూ వెళ్లండి.
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