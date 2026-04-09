    మొబైల్ యూజర్లకు టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ తీపి కబురు.. డేటా లేకుండా తక్కువ ధరకే కొత్త ప్లాన్లు

    ఇంటర్నెట్‌తో పనిలేకుండా కేవలం ఫోన్ కాల్స్, ఎస్ఎంఎస్ (SMS) సౌకర్యం మాత్రమే కోరుకునే మొబైల్ వినియోగదారుల కోసం టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ (TRAI) కీలక ప్రతిపాదన చేసింది. డేటా లేని ప్లాన్లను అతి తక్కువ ధరకే అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని టెలికాం కంపెనీలను ఆదేశించింది.

    Published on: Apr 09, 2026 9:43 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    ప్రస్తుతం మనం వాడుతున్న మొబైల్ రీఛార్జ్ ప్లాన్లలో కాలింగ్‌తో పాటు డేటా తప్పనిసరిగా ఉంటోంది. మనకు అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా, రోజుకు 1GB లేదా 2GB డేటా కోసం భారీగా ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని వారు, వృద్ధులు లేదా కేవలం బేసిక్ ఫోన్లు వాడే వారికి ఈ డేటాతో పెద్దగా పని ఉండదు. ఇటువంటి వారిని దృష్టిలో ఉంచుకుని భారత టెలికాం నియంత్రణ సంస్థ (TRAI) ఒక సంచలన ప్రతిపాదనను తెరపైకి తెచ్చింది.

    టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ కొత్త నిబంధనలు (pexels)
    టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ కొత్త నిబంధనలు (pexels)

    కంపెనీల ఎత్తుగడకు ట్రాయ్ చెక్

    నిజానికి గతంలోనే కేవలం కాలింగ్, ఎస్ఎంఎస్ ప్లాన్లను ఇవ్వాలని ట్రాయ్ సూచించింది. అయితే, టెలికాం కంపెనీలు ఇక్కడ ఒక తెలివైన ఎత్తుగడ వేశాయి. వాయిస్-ఓన్లీ ప్లాన్లను ప్రవేశపెట్టినప్పటికీ, వాటి ధరలను డేటాతో కూడిన ప్లాన్లకు సమానంగా లేదా అంతకంటే కొంచెం తక్కువగా ఉంచాయి. అంటే డేటా లేకపోయినా కస్టమర్ దాదాపు అంతే సొమ్ము చెల్లించాల్సి వచ్చేది. దీనివల్ల వినియోగదారులకు ఎలాంటి ఆర్థిక ప్రయోజనం కలగలేదు.

    ఈ మోసాన్ని గమనించిన ట్రాయ్, తాజాగా ‘టెలికాం కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ (13వ సవరణ) రెగ్యులేషన్-2026’ ముసాయిదాను విడుదల చేసింది. ఇకపై కంపెనీలు కేవలం కాలింగ్ ప్లాన్లను ఇస్తే సరిపోదు, వాటి ధరలను కూడా డేటా ప్లాన్ల కంటే తక్కువగా (తొలగించిన డేటా ప్రయోజనానికి అనుగుణంగా) నిర్ణయించాలని స్పష్టం చేసింది.

    ప్రతిపాదనలోని ముఖ్యాంశాలు ఇవే:

    • తప్పనిసరిగా వాయిస్-ఓన్లీ ప్లాన్లు: ప్రతి టెలికాం ఆపరేటర్ కనీసం ఒక ప్రత్యేక వాయిస్, ఎస్ఎంఎస్ ప్లాన్‌ను తక్కువ ధరకే అందించాలి.
    • వాలిడిటీకి అనుగుణంగా ధరలు: కంపెనీలు ప్రస్తుతం అందిస్తున్న డేటా ప్లాన్ల కాలపరిమితితో (Validity) సమానంగా, డేటా లేని ప్లాన్లను కూడా అందుబాటులో ఉంచాలి. ఉదాహరణకు 84 రోజుల డేటా ప్లాన్ ఉంటే, అదే 84 రోజుల వాలిడిటీతో డేటా లేని చౌకైన ప్లాన్ కూడా ఉండాలి.
    • పారదర్శకత: కస్టమర్లకు అవసరం లేని సేవలను బలవంతంగా అంటగట్టకూడదు. వినియోగదారుడికి నచ్చిన ప్లాన్‌ను ఎంచుకునే స్వేచ్ఛ ఉండాలి.

    ఎవరికి లాభం?

    టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ నిర్ణయం అమలులోకి వస్తే కోట్లాది మంది వినియోగదారులకు లబ్ధి చేకూరుతుంది.

    • వృద్ధులు: కేవలం పిల్లలతో మాట్లాడటానికి ఫోన్ వాడే వారికి నెలకు రూ. 200-300 ఖర్చు చేయడం భారంగా మారుతోంది. ఇకపై వారు రూ. 100 లోపే కాలింగ్ ప్లాన్లను పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
    • ఫీచర్ ఫోన్ వినియోగదారులు: స్మార్ట్‌ఫోన్ వాడని వారికి డేటా అసలు ఉపయోగపడదు. వారికి ఇది పెద్ద ఊరట.
    • రెండో సిమ్ (Secondary SIM): కేవలం ఇన్‌కమింగ్ కాల్స్ కోసం రెండో సిమ్ కార్డును ఉంచుకునే వారు తక్కువ ధరకే రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు.

    "వినియోగదారులకు తమకు నచ్చిన సేవలను మాత్రమే ఎంచుకునే హక్కు ఉంది. డేటా అవసరం లేని వారు దాని కోసం అదనపు భారాన్ని మోయాల్సిన అవసరం లేదు," అని ట్రాయ్ తన నివేదికలో పేర్కొంది. ఈ ప్రతిపాదనలపై స్టేక్‌హోల్డర్లు తమ అభిప్రాయాలను ఏప్రిల్ 28, 2026 లోపు పంపాలని కోరింది. అంతా సవ్యంగా సాగితే మే లేదా జూన్ నెల నుంచి మనకు అతి తక్కువ ధరకే కేవలం కాలింగ్ ప్లాన్లు అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. ట్రాయ్ ప్రతిపాదించిన కొత్త ప్లాన్లలో డేటా ఉంటుందా?

    లేదు. ఈ ప్లాన్లు కేవలం వాయిస్ కాల్స్, ఎస్ఎంఎస్ (SMS) సౌకర్యం కోసం మాత్రమే ఉద్దేశించినవి. ఇంటర్నెట్ వాడాల్సిన అవసరం లేని వారికి ఇవి సరైన ఎంపిక.

    2. ఈ ప్లాన్ల ధరలు ఎంత ఉండవచ్చు?

    ఖచ్చితమైన ధరలు ఇంకా ఖరారు కాలేదు. అయితే, ప్రస్తుతం ఉన్న కాంబో ప్లాన్ల (డేటా+కాలింగ్) కంటే ఇవి కనీసం 30% నుండి 40% తక్కువ ధరకే లభించే అవకాశం ఉంది.

    3. ప్రస్తుతం ఉన్న రీఛార్జ్ ప్లాన్లు నిలిచిపోతాయా?

    లేదు. ప్రస్తుతం ఉన్న ప్లాన్లు యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. వాటితో పాటు ఈ కొత్త వాయిస్-ఓన్లీ ప్లాన్లు అదనంగా అందుబాటులోకి వస్తాయి.

    4. ఈ కొత్త రూల్ ఎప్పటి నుంచి అమలులోకి వస్తుంది?

    ప్రస్తుతం ఇది ప్రతిపాదన దశలో ఉంది. ఏప్రిల్ 28 వరకు అభిప్రాయాలను సేకరించిన తర్వాత, ట్రాయ్ తుది గెజిట్ విడుదల చేస్తుంది. సాధారణంగా 2026 మధ్య నాటికి ఇవి అమలులోకి రావచ్చు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    Home/News/మొబైల్ యూజర్లకు టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ తీపి కబురు.. డేటా లేకుండా తక్కువ ధరకే కొత్త ప్లాన్లు
