    బుల్లెట్ కాఫీ: పాలు, చక్కెర వద్దు.. కాఫీలో నెయ్యి కలిపి తాగండి.. డాక్టర్ మాట ఇది

    ఉదయం తాగే కాఫీలో పాలు, చక్కెర బదులు ఒక చెంచా నెయ్యి కలిపి తాగితే అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉంటాయని ప్రముఖ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ డాక్టర్ మనన్ వోరా సూచిస్తున్నారు. దీనినే 'బుల్లెట్ కాఫీ' అంటారు. ఇది రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉంచడమే కాకుండా ఆకలిని కూడా నియంత్రిస్తుంది.

    Published on: Mar 21, 2026 5:25 PM IST
    By HT Telugu Desk
    చాలామందికి ఉదయం నిద్రలేవగానే వేడి వేడి కాఫీ పడాల్సిందే. ఆ కెఫిన్ కిక్ లేకపోతే రోజంతా నీరసంగా అనిపిస్తుంది. అయితే, మనం రెగ్యులర్‌గా తాగే పాలు, చక్కెర కలిపిన కాఫీ కంటే 'బుల్లెట్ కాఫీ' (Bullet Coffee) ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా భారతీయులు తమ కాఫీ అలవాటులో చిన్న మార్పు చేసుకుంటే అద్భుతమైన ఫలితాలు ఉంటాయని ముంబైకి చెందిన ప్రముఖ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ డాక్టర్ మనన్ వోరా వివరించారు.

    బుల్లెట్ కాఫీ: పాలు, చక్కెర వద్దు.. కాఫీలో నెయ్యి కలిపి తాగండి.. డాక్టర్ మాట ఇది (Unsplash)
    ఏమిటీ బుల్లెట్ కాఫీ?

    సాధారణంగా మనం తాగే బ్లాక్ కాఫీలో ఒక చెంచా స్వచ్ఛమైన నెయ్యిని కలిపితే దానినే 'బుల్లెట్ కాఫీ' అంటారు. పాశ్చాత్య దేశాల్లో వెన్న (Butter) కలిపి తాగుతుంటారు, కానీ మన భారతీయ జీవనశైలికి నెయ్యి ఉత్తమ ప్రత్యామ్నాయమని డాక్టర్ వోరా పేర్కొన్నారు.

    ఎందుకు తాగాలి? నిపుణులు చెబుతున్న కారణాలివే..

    ముంబైలోని 'న్యూట్రీబైట్ వెల్నెస్' సహ వ్యవస్థాపకుడు కూడా అయిన డాక్టర్ మనన్ వోరా, ఇటీవల ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో షేర్ చేసిన వీడియోలో బుల్లెట్ కాఫీ వల్ల కలిగే లాభాలను పంచుకున్నారు.

    • స్థిరమైన శక్తి (Sustained Energy): సాధారణ కాఫీ తాగినప్పుడు వెంటనే ఎనర్జీ వచ్చినట్లు అనిపించి, కాసేపటికే మళ్లీ నీరసం (Energy Crash) వచ్చేస్తుంది. కానీ కాఫీలో నెయ్యి కలపడం వల్ల అందులోని 'హెల్దీ ఫ్యాట్స్' రక్తంలో కెఫిన్ నెమ్మదిగా కలిసేలా చేస్తాయి. దీనివల్ల రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉంటారు.
    • ఆకలిపై నియంత్రణ: నెయ్యి కలిపిన కాఫీ తాగడం వల్ల కడుపు నిండుగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. దీనివల్ల అస్తమానం ఏదో ఒకటి తినాలనే కోరిక (Cravings) తగ్గుతుంది. ఇది బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి కూడా మేలు చేస్తుంది.
    • లివర్ ఆరోగ్యానికి మేలు: కాఫీలో సహజంగానే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి కాలేయ పనితీరును మెరుగుపరచడమే కాకుండా మెటబాలిజంను వేగవంతం చేస్తాయి.
    • జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది: నెయ్యిలో 'బ్యూట్రిక్ యాసిడ్' (Butyric Acid) అనే ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఉంటుంది. ఇది పేగుల ఆరోగ్యాన్ని (Gut Health) కాపాడటంతో పాటు జీర్ణక్రియ సజావుగా సాగేలా చేస్తుంది.
    • ఎముకల బలం: ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ అయిన డాక్టర్ వోరా ముఖ్యంగా చెప్పిన అంశం ఏమిటంటే.. నెయ్యిలో విటమిన్ A, D, E, K వంటి పోషకాలు ఉంటాయి. ఇవి ఎముకల బలానికి, రోగనిరోధక శక్తి పెరగడానికి ఎంతో అవసరం.

    జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి

    నెయ్యిలో ఇన్ని లాభాలు ఉన్నప్పటికీ, దానిని అమితంగా తీసుకోకూడదని డాక్టర్ హెచ్చరిస్తున్నారు. నెయ్యిలో క్యాలరీలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యిలో సుమారు 120 క్యాలరీలు ఉంటాయి. అందుకే రోజుకు ఒక చెంచా నెయ్యి మాత్రమే వాడాలని, మోతాదు మించితే బరువు పెరిగే అవకాశం ఉంటుందని ఆయన సూచించారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. బుల్లెట్ కాఫీ ఎప్పుడు తాగాలి?

    సాధారణంగా ఉదయం పూట ఖాళీ కడుపుతో లేదా అల్పాహారానికి బదులుగా దీనిని తీసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుంది.

    2. పాలు కలిపిన కాఫీ కంటే ఇది ఎలా మేలు చేస్తుంది?

    పాలు, చక్కెర కలిపిన కాఫీలో ఇన్సులిన్ స్థాయిలు అకస్మాత్తుగా పెరుగుతాయి. కానీ నెయ్యి కలిపిన కాఫీలో చక్కెర ఉండదు కాబట్టి రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ స్థిరంగా ఉంటాయి.

    3. డైట్ చేసేవారు దీనిని తాగవచ్చా?

    అవును. కీటో (Keto) వంటి డైట్స్ అనుసరించేవారికి బుల్లెట్ కాఫీ ఒక వరమని చెప్పవచ్చు. ఇది ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయకుండా చూస్తుంది.

