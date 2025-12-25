Edit Profile
    చలికాలంలో విటమిన్ డి లోపాన్ని దూరం చేసే 5 అద్భుత ఆహారాలు ఇవే.. నిపుణుల సూచనలు

    చలికాలంలో చాలా మంది విటమిన్ డి లోపానికి గురవుతుంటారు. సూర్యరశ్మి తగలకపోవడమే ఇందుకు కారణం. ఇది ఎముకల నొప్పులు, నీరసానికి దారితీస్తుంది. ఈ లోపాన్ని అధిగమించి ఎముకలను దృఢంగా ఉంచుకోవడానికి నిపుణులు సూచిస్తున్న 5 రకాల ఆహార పదార్థాల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    Published on: Dec 25, 2025 9:41 AM IST
    By HT Telugu Desk
    చలికాలం వచ్చిందంటే చాలు.. మనలో చాలా మందికి తెలియకుండానే ఎముకల నొప్పులు, కీళ్ల బిగుతు, కండరాల బలహీనత వంటి సమస్యలు మొదలవుతాయి. దీనికి ప్రధాన కారణం శరీరానికి అందాల్సిన 'విటమిన్ డి' తగ్గిపోవడమే. వేసవిలో మాదిరిగా చలికాలంలో ఎండ తగినంతగా ఉండదు, పైగా మనం ఇంట్లోనే ఉండటానికి ఇష్టపడతాం. ఈ పరిస్థితుల్లో ఆహారం ద్వారా విటమిన్ డి స్థాయిలను ఎలా పెంచుకోవచ్చో ప్రముఖ ఆర్థోపెడిక్ నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.

    చలికాలంలో విటమిన్ డి లోపాన్ని దూరం చేసే 5 అద్భుత ఆహారాలు ఇవే (Image generated via Google Gemini)
    చలికాలంలో విటమిన్ డి లోపాన్ని దూరం చేసే 5 అద్భుత ఆహారాలు ఇవే (Image generated via Google Gemini)

    అపోలో హాస్పిటల్స్‌కు చెందిన జాయింట్ రీప్లేస్‌మెంట్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ అభిషేక్ వైష్, శ్రీ బాలాజీ యాక్షన్ మెడికల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ అఖిలేష్ రాఠీ ఈ పండుగ సీజన్లో ఎముకల ఆరోగ్యం కోసం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను మనతో పంచుకున్నారు.

    1. కొవ్వు అధికంగా ఉండే చేపలు (Fatty Fishes)

    సాల్మన్, మాకెరెల్, సార్డైన్స్, ట్యూనా వంటి చేపలు విటమిన్ డి కి సహజమైన వనరులు. "చలికాలంలో వచ్చే మోకాళ్ల నొప్పులు, నడుము నొప్పికి విటమిన్ డి లోపమే ప్రధాన కారణం. వారానికి కనీసం రెండు మూడు సార్లు ఈ చేపలను ఆహారంలో చేర్చుకోవడం వల్ల ఎముకల సాంద్రత పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థరైటిస్ ప్రారంభ దశలో ఉన్నవారికి ఇది ఎంతో మేలు చేస్తుంది" అని డాక్టర్ వైష్ పేర్కొన్నారు.

    2. గుడ్డు సొన (Egg Yolks)

    చాలా మంది గుడ్డులోని తెల్లసొనను మాత్రమే తిని పచ్చసొనను వదిలేస్తుంటారు. కానీ విటమిన్ డి అందులో పుష్కలంగా ఉంటుంది. "మాంసాహారం తీసుకునే వారికి గుడ్డు సొన ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక. ఇది కేవలం విటమిన్ డి మాత్రమే కాకుండా, శరీరానికి అవసరమైన కొవ్వులను అందిస్తూ రోగనిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతుంది" అని డాక్టర్ రాఠీ వివరించారు.

    3. ఫోర్టిఫైడ్ ఆహారాలు (Fortified Foods)

    శాకాహారులకు విటమిన్ డి లభించడం కొంచెం కష్టమైన పనే. అందుకే విటమిన్ డి అదనంగా కలిపిన (Fortified) పాలు, పెరుగు, తృణధాన్యాలు (Cereals) తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఆఫీసుల్లో పనిచేసే వారు, ఎండ తగలని వృద్ధులకు ఇవి ఎంతో అవసరమని డాక్టర్ రాఠీ అభిప్రాయపడ్డారు.

    4. పుట్టగొడుగులు (Mushrooms)

    మొక్కల ద్వారా లభించే విటమిన్ డి వనరుల్లో పుట్టగొడుగులు అత్యుత్తమమైనవి. ముఖ్యంగా అల్ట్రా వయొలెట్ (UV) కిరణాలకు గురైన లేదా ఎండలో ఆరబెట్టిన పుట్టగొడుగుల్లో విటమిన్ డి స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. వీటిని సూపులు, కూరల్లో వాడుకోవడం వల్ల శాకాహారులకు తగినంత పోషణ అందుతుంది.

    5. కాడ్ లివర్ ఆయిల్, పాల ఉత్పత్తులు

    విటమిన్ డి అత్యధికంగా ఉండే పదార్థాల్లో కాడ్ లివర్ ఆయిల్ ఒకటి. వీటితో పాటు చీజ్, వెన్న వంటి పదార్థాలను పరిమితంగా తీసుకుంటే విటమిన్ డి స్థాయిలను మెరుగుపరుచుకోవచ్చు. అయితే, విటమిన్ డి లోపం తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు కేవలం ఆహారం సరిపోదని, వైద్యుల సలహాతో సప్లిమెంట్లను వాడాలని డాక్టర్ వైష్ సూచిస్తున్నారు.

    నిర్లక్ష్యం వద్దు

    చలికాలంలో తరచుగా వచ్చే అలసట, ఎముకల నొప్పులు లేదా ఇన్ఫెక్షన్లను సాధారణమైనవిగా భావించకండి. "విటమిన్ డి అనేది కేవలం ఎముకలకు సంబంధించింది మాత్రమే కాదు.. ఇది మన మానసిక ఉల్లాసంపై, రోగనిరోధక శక్తిపై కూడా ప్రభావం చూపుతుంది. సమస్య తీవ్రమవ్వకముందే పరీక్ష చేయించుకోవడం మంచిది" అని డాక్టర్ రాఠీ హెచ్చరించారు.

