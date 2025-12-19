చలికాలంలో ఇమ్యూనిటీ పెంచే జింక్.. జలుబు, ఫ్లూ నుంచి కోలుకోవడానికి 5 మార్గాలు
శీతాకాలంలో వచ్చే జలుబు, ఫ్లూ వంటి ఇన్ఫెక్షన్ల నుంచి త్వరగా కోలుకోవడానికి 'జింక్' కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేయడమే కాకుండా, వైరస్ వ్యాప్తిని అడ్డుకోవడంలో ఈ ఖనిజం ఎలా సహాయపడుతుందో నిపుణుల మాటల్లో మీకోసం..
చలికాలం వచ్చిందంటే చాలు.. బయట చల్లని గాలులు, లోపల పొడి గాలి మనల్ని పలకరిస్తాయి. ఈ వాతావరణం హాయిగా ఉన్నప్పటికీ, జలుబు, ఫ్లూ వంటి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లకు ఇది అనువైన సమయం. సాధారణంగా మనం ఇమ్యూనిటీ అనగానే విటమిన్-సి వైపు మొగ్గు చూపుతాము. కానీ, మన రోగనిరోధక వ్యవస్థకు అత్యంత ముఖ్యమైన, తరచుగా విస్మరించే మరొక పోషకం 'జింక్'.
శ్వాసకోశ ఆరోగ్యానికి జింక్ ఒక కీలకమైన మైక్రోన్యూట్రియెంట్ అని ఇంటిగ్రేటివ్ హెల్త్ కోచ్ డాక్టర్ ప్రార్థన షా వివరిస్తున్నారు. రోగనిరోధక వ్యవస్థకు జింక్ ఒక 'ద్వారపాలకుడిలా' (Gatekeeper) పనిచేస్తుందని, శరీరంలోకి ప్రవేశించే వైరస్లపై వేగంగా స్పందించి, వ్యాధి తీవ్రతను, కాలవ్యవధిని తగ్గిస్తుందని ఆమె పేర్కొన్నారు.
జింక్తో చేకూరే 5 అద్భుత ప్రయోజనాలు:
1. వైరస్ను ఎదుర్కొనే శక్తి:
"శరీరంలోని టీ-కణాలు (T-cells), నేచురల్ కిల్లర్ సెల్స్ యాక్టివేట్ కావడానికి జింక్ చాలా అవసరం. ఇవి వైరస్ సోకిన కణాలను గుర్తించి, వాటిని నాశనం చేస్తాయి" అని డాక్టర్ ప్రార్థన వివరించారు. ముఖ్యంగా చలికాలంలో విజృంభించే ఫ్లూ వైరస్లపై ఇవి సమర్థవంతంగా పోరాడుతాయి.
2. జలుబు తీవ్రతను తగ్గిస్తుంది:
జర్నల్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఇన్ సిద్ధ మెడిసిన్ ప్రకారం.. జలుబు లక్షణాలు కనిపించిన వెంటనే జింక్ తీసుకోవడం వల్ల వ్యాధి తీవ్రత తగ్గుతుంది. ఇది వైరస్ (ముఖ్యంగా రైనోవైరస్) మల్టిప్లై కాకుండా అడ్డుకుంటుంది, తద్వారా మనం త్వరగా కోలుకుంటాం.
3. శరీర రక్షణ కవచాలను బలపరుస్తుంది:
మన ముక్కు, గొంతు భాగాల్లో ఉండే శ్లేష్మ పొరలు (Mucosal barriers) ఇన్ఫెక్షన్లకు వ్యతిరేకంగా మొదటి రక్షణ కవచాలుగా పనిచేస్తాయి. జింక్ ఈ పొరలను బలోపేతం చేస్తుంది. దీనివల్ల పొడి గాలి ఎక్కువగా ఉండే చలికాలంలో వైరస్లు మన శరీరంలోకి ప్రవేశించడం కష్టమవుతుంది.
4. వాపు (Inflammation) నియంత్రణ:
ఇన్ఫెక్షన్ సోకినప్పుడు శరీరంలో వాపు రావడం సహజం. అయితే అది దీర్ఘకాలం ఉంటే ఇమ్యూనిటీ దెబ్బతింటుంది. జింక్ శరీరంలోని సైటోకిన్లను నియంత్రించి, అనవసరమైన వాపును తగ్గించడంలో తోడ్పడుతుంది.
5. కణాల పునరుద్ధరణ:
వైరస్ దాడి చేసినప్పుడు దెబ్బతిన్న కణజాలాన్ని రిపేర్ చేయడానికి, కొత్త రోగనిరోధక కణాల ఉత్పత్తికి జింక్ ఎంతో అవసరం. ఇది గాయాలను నయం చేయడంలోనూ, కోలుకోవడంలోనూ వేగాన్ని పెంచుతుంది.
జింక్ లోపం ఎవరిలో ఉంటుంది?
శాకాహారులు, వృద్ధులు, తరచుగా ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడేవారిలో జింక్ లోపం ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
జింక్ ఎలా పెంచుకోవాలి?
మీ ఆహారంలో ఈ క్రింది వాటిని చేర్చుకోవడం ద్వారా జింక్ స్థాయిలను పెంచుకోవచ్చని డాక్టర్ షా సూచిస్తున్నారు:
- మొక్కల ఆధారిత ఆహారం: గుమ్మడి గింజలు, నట్స్, పప్పు ధాన్యాలు, తృణధాన్యాలు.
- మాంసాహారం: సముద్రపు ఆహారం (Seafood), లీన్ మీట్.
- సప్లిమెంట్లు: ఆహారం ద్వారా అందనప్పుడు మాత్రమే, వైద్యుని సలహా మేరకు సప్లిమెంట్లను వాడాలి.
(గమనిక: ఈ కథనం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్య ఉంటే ఖచ్చితంగా మీ డాక్టర్ను సంప్రదించండి.)