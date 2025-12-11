Edit Profile
    చలికాలం కీళ్ల నొప్పి తగ్గించే 5 బెస్ట్ యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ ఆహారాలు ఇవే

    ఉదయం లేచిన వెంటనే కీళ్లు పట్టినట్లు ఉండటం లేదా రోజంతా పనిచేసిన తర్వాత మోకాళ్లు నొప్పిగా అనిపించడం దీర్ఘకాలిక వాపు సంకేతం కావచ్చు. ఒత్తిడి, సరిగా నిద్ర లేకపోవడం, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ తీసుకోవడం వంటి అలవాట్లు వాపును పెంచుతాయి. అయితే, కొన్ని ఆహార పదార్థాలు వాపును తగ్గించి, బలాన్ని పెంచడంలో సహాయపడతాయి. 

    Published on: Dec 11, 2025 11:55 AM IST
    By HT Telugu Desk
    చలికాలంలో కీళ్ల నొప్పులు (Joint Pain), మోకాళ్ల నొప్పులు పెరగడం చాలా సాధారణంగా కనిపిస్తుంది. చాలామంది దీన్ని వృద్ధాప్య సమస్యగా లేదా అధిక వినియోగంగా భావిస్తారు. కానీ, మన రోజువారీ అలవాట్లైన అధిక ఒత్తిడి, నిద్ర లేమి, ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు, హార్మోన్ల మార్పులు కూడా శరీరంలో దీర్ఘకాలిక వాపు (Inflammation)ను పెంచుతాయి. ఈ వాపు నెలల తరబడి కొనసాగితే, అది దైనందిన జీవితంలో ఒక భాగంగా మారిపోతుంది.

    చలికాలం కీళ్ల నొప్పి తగ్గించే 5 బెస్ట్ యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ ఆహారాలు ఇవే (Adobe Stock)
    చలికాలం కీళ్ల నొప్పి తగ్గించే 5 బెస్ట్ యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ ఆహారాలు ఇవే (Adobe Stock)

    మరి ఈ సమస్యను ఎలా తగ్గించుకోవాలి? దీనికి సమాధానం మనం రోజూ తినే ఆహారంలోనే ఉంది. కొన్ని నిర్దిష్టమైన ఆహారాలు శరీరంలోని వాపును తగ్గిస్తాయి, కీళ్లకు మద్దతునిస్తాయి, కదలికలను సులభతరం చేస్తాయి.

    ప్రధాన కారణాలు ఏమిటి?

    దీర్ఘకాలిక వాపు (Chronic Inflammation) రావడానికి ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ ప్రధాన కారణం. ఈ పరిస్థితిలో రోగనిరోధక వ్యవస్థ ఆరోగ్యకరమైన కణజాలాలపై పొరపాటున దాడి చేస్తుంది (ఉదాహరణకు రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్).

    ఇతర కారణాలు: హార్మోన్లలో హెచ్చుతగ్గులు, నిర్వహణ లేని ఒత్తిడి, ఊబకాయం, పోషకాహార లోపం, అలాగే అధిక చక్కెర, అనారోగ్యకరమైన కొవ్వులు వాపును ప్రేరేపించడంలో ముఖ్యపాత్ర పోషిస్తాయి. ఈ వాపే మోకాళ్లు, కీళ్లు, కండరాలపై ప్రభావం చూపుతుంది.

    సమస్యంతా అతిగా తీసుకోవడంలోనే ఉందని న్యూట్రిషనిస్ట్ మితుషి అజ్మీరా చెప్పారు. పొగతాగడం, మద్యం సేవించడం, అధిక చక్కెర, ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ లేదా హైడ్రోజనేటెడ్ ఫ్యాట్స్ తీసుకోవడం వల్ల వాపు అధికమవుతుంది. కాబట్టి, వాపును తగ్గించే ఆహారాలను జోడించడం ఎంత ముఖ్యమో, ఈ ప్రేరేపకాలను తగ్గించడం కూడా అంతే ముఖ్యమని ఆమె స్పష్టం చేశారు.

    కీళ్ల నొప్పి తగ్గించే యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ ఆహారాలు

    1. ప్రోటీన్ అధికంగా ఉండే ఆహారాలు

    కీళ్ల నొప్పి కేవలం వాపు మాత్రమే కాదు, కీళ్లకు మద్దతు ఇవ్వడంలో కండరాలు బలహీనపడటం కూడా ఒక కారణం. కాబట్టి, కణజాలాలను మరమ్మత్తు చేయడానికి, కండరాల బలాన్ని పెంచడానికి ప్రోటీన్ చాలా అవసరం.

    "కందులు, పప్పులు, చిక్కుళ్ళు, సోయా వంటి మొక్కల ఆధారిత ప్రోటీన్లు గొప్ప మొత్తంలో అందుబాటులో ఉంటాయి. మీరు మాంసాహారం తీసుకుంటే, గుడ్లు, లీన్ మీట్, పాల ఉత్పత్తులు సంపూర్ణ ప్రోటీన్‌ను అందిస్తాయి. ఇవి కీళ్లపై ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి మరింత సమర్థవంతంగా పనిచేస్తాయి" అని న్యూట్రిషనిస్ట్ మితుషి అజ్మీరా హెల్త్ షాట్స్‌కు తెలిపారు.

    2. కొల్లాజెన్ ఆహారాలు

    కీళ్ల మధ్య కుషనింగ్ (Cushioning) వలె ఉండే మృదులాస్థి (Cartilage)ని నిర్వహించడంలో కొల్లాజెన్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తికి మద్దతు ఇచ్చే ఆహారాలు కాలక్రమేణా కీళ్ల నొప్పిని తగ్గిస్తాయి.

    ముఖ్య వనరులు: బోన్ బ్రాత్ (Bone Broth), చేపలు, జెలటిన్ అధికంగా ఉండే ఆహారాలు కనెక్టివ్ కణజాలాన్ని పునర్నిర్మించడానికి సహాయపడే ముఖ్యమైన అమైనో ఆమ్లాలను అందిస్తాయి. ఇవి దీర్ఘకాలిక కీళ్ల సమస్యలు ఉన్నవారిలో కీళ్ల కదలికను మెరుగుపరుస్తాయి.

    3. ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్

    వాపును తగ్గించడానికి అత్యంత ప్రభావవంతమైన పోషకాల్లో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ముఖ్యమైనవి. ఇవి వాపు కారకాలను తగ్గించి, ఆర్థరైటిస్ ఉన్నవారిలో కీళ్ల బిగుతును తగ్గిస్తాయి.

    సిఫార్సులు: చేపలు, కొవ్వు చేపలు, అవసరమైతే ఫిష్ ఆయిల్ క్యాప్సూల్స్‌ను తీసుకోవాలని మితుషి అజ్మీరా సిఫార్సు చేశారు.

    శాకాహార ఎంపికలు: అవిసె గింజలు (Flaxseeds), చియా విత్తనాలు, వాల్‌నట్‌లు అద్భుతమైన వనరులు. అవకాడోలలో ఉండే ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు కూడా కీళ్ల గుజ్జుకు (Joint Lubrication)కు మద్దతు ఇస్తాయి. కానీ వీటిని మితంగా తీసుకోవాలి.

    4. విటమిన్ సి, ఇ, జింక్, మెగ్నీషియం

    యాంటీఆక్సిడెంట్లు శరీరానికి సహజ రక్షణగా పనిచేసి వాపును తగ్గిస్తాయి. విటమిన్ సి కొల్లాజెన్ సంశ్లేషణకు మద్దతు ఇస్తుంది. విటమిన్ ఇ ఆక్సీకరణ ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. జింక్, మెగ్నీషియం కణజాల మరమ్మత్తు, కండరాల సడలింపు, రోగనిరోధక శక్తికి సహాయపడతాయి.

    వనరులు: సిట్రస్ పండ్లు, బెర్రీలు, బెల్ పెప్పర్స్, గింజలు, విత్తనాలు, తృణధాన్యాలు, ఆకుకూరలు ఈ స్థాయిలను సహజంగా నిర్వహించడానికి తోడ్పడతాయి. ఆక్సిడేటివ్ మెడిసిన్ అండ్ సెల్యులార్ లాంజెవిటీలో ప్రచురించబడిన ఒక అధ్యయనం ప్రకారం, యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం వాపును తగ్గిస్తుంది.

    5. యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ సుగంధ ద్రవ్యాలు

    దాల్చినచెక్క, వెల్లుల్లి, లవంగం, అల్లం, పసుపు వంటి సుగంధ ద్రవ్యాలలో సహజ యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఉంటాయి. ఇవి వాపుతో పోరాడటానికి సహాయపడతాయి.

    పసుపు (Turmeric): "ఉదాహరణకు, పసుపులో ఉండే కర్కుమిన్ (Curcumin) శరీరంలోని వాపు మార్గాలను (Inflammatory Pathways) తగ్గించగలదు. కాబట్టి, ఈ సుగంధ ద్రవ్యాలను మీ రోజువారీ ఆహారంలో భాగం చేసుకోండి" అని నిపుణులు సూచించారు.

    (పాఠకులకు సూచన: ఈ కథనం కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. ఇది వృత్తిపరమైన వైద్య సలహాకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. ఏదైనా వైద్య సమస్య గురించి లేదా ఆహార మార్పుల గురించి మీకు ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే మీ వైద్యుడిని లేదా సర్టిఫైడ్ పోషకాహార నిపుణుడిని సంప్రదించండి.)

