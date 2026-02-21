Edit Profile
    రోజూ 3-4 కప్పులు కాఫీ తాగుతున్నారా? హార్ట్ సర్జన్ చెబుతున్న ఆసక్తికర విషయాలివే

    కాఫీ కేవలం ఉత్సాహానికే కాదు, ప్రాణాంతక వ్యాధుల నుంచి రక్షణకు కూడా తోడ్పడుతుందని ప్రముఖ హార్ట్ సర్జన్ డాక్టర్ జెరెమీ లండన్ చెబుతున్నారు. అయితే అది పాలు, చక్కెర లేని 'బ్లాక్ కాఫీ' అయి ఉండాలని ఆయన స్పష్టం చేస్తున్నారు. దీనివల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలపై పూర్తి కథనం మీకోసం..

    Published on: Feb 21, 2026 6:37 AM IST
    By HT Telugu Desk
    ఉదయాన్నే ఒక కప్పు వేడివేడి కాఫీ పడకపోతే చాలామందికి రోజు గడవదు. ఆ గుమగుమలాడే వాసన, ఆ రుచి ఇచ్చే కిక్కే వేరు. అయితే, మీరు తాగే కాఫీ కేవలం మీ మూడ్‌ను మార్చడమే కాదు, మీ ఆయుష్షును కూడా పెంచుతుందని మీకు తెలుసా? కాఫీ వల్ల కలిగే అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాల గురించి 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న ప్రముఖ కార్డియోథొరాసిక్ సర్జన్ (గుండె వైద్య నిపుణులు) డాక్టర్ జెరెమీ లండన్ కొన్ని కీలక విషయాలను పంచుకున్నారు.

    రోజూ 3-4 కప్పులు కాఫీ తాగుతున్నారా? హార్ట్ సర్జన్ చెబుతున్న ఆసక్తికర విషయాలివే (Unsplash)
    రోజూ 3-4 కప్పులు కాఫీ తాగుతున్నారా? హార్ట్ సర్జన్ చెబుతున్న ఆసక్తికర విషయాలివే (Unsplash)

    కాఫీ తాగుతున్నారా.. లేక 'మిల్క్ షేక్' తాగుతున్నారా?

    చాలామంది కాఫీలో పాలు, చక్కెర, రకరకాల ఫ్లేవర్డ్ క్రీమ్స్ వాడుతుంటారు. డాక్టర్ లండన్ అభిప్రాయం ప్రకారం.. ఇలా చేయడం వల్ల కాఫీలో ఉండే సహజమైన ఆరోగ్య గుణాలు నశించిపోతాయి. అది కాఫీలా కాకుండా ఒక 'డెజర్ట్' లేదా 'మిల్క్ షేక్' లా మారిపోతుంది. మీరు కాఫీ ద్వారా పూర్తి ఆరోగ్యాన్ని పొందాలనుకుంటే, పాలు, చక్కెర లేని బ్లాక్ కాఫీ (Black Coffee) లేదా ఎక్స్‌ప్రెసో (Espresso) తాగడం ఉత్తమమని ఆయన సూచిస్తున్నారు.

    డేటా ఏం చెబుతోంది? డాక్టర్ లండన్ వివరణ

    వైజ్ఞానిక పరిశోధనలను ఉటంకిస్తూ డాక్టర్ లండన్ ఇన్ స్టాగ్రామ్‌లో ఒక వీడియోను షేర్ చేశారు. బ్లాక్ కాఫీ క్రమ తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల ఈ క్రింది ప్రయోజనాలు ఉంటాయని ఆయన వివరించారు.

    • డయాబెటిస్ నియంత్రణ: టైప్-2 డయాబెటిస్ వచ్చే ముప్పు గణనీయంగా తగ్గుతుంది.
    • గుండె ఆరోగ్యం: గుండె సంబంధిత వ్యాధుల (Cardiovascular risks) ముప్పు తక్కువగా ఉంటుంది.
    • క్యాన్సర్ నిరోధకం: కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ల నుంచి రక్షణ కల్పిస్తుంది.
    • మెదడు ఆరోగ్యం: అల్జీమర్స్, పార్కిన్సన్స్ వంటి మెదడు సంబంధిత వ్యాధులు (Neurodegenerative diseases) రాకుండా అడ్డుకుంటుంది.
    • దీర్ఘాయువు: మొత్తంగా మరణాల రేటును (All-cause mortality) తగ్గించడంలో కాఫీ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.

    అసలు కాఫీలో ఏముంది?

    కాఫీలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయని డాక్టర్ లండన్ తెలిపారు. ముఖ్యంగా ఇందులో ఉండే 'క్లోరోజెనిక్ యాసిడ్' (Chlorogenic Acid) శరీరంలోని ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్, ఇన్‌ఫ్లమేషన్ (వాపు) తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది.

    రోజుకు ఎన్ని కప్పులు తాగాలి?

    ఆరోగ్యంగా ఉండాలని లీటర్ల కొద్దీ కాఫీ తాగకూడదు. డాక్టర్ లండన్ సూచనల ప్రకారం:

    • పరిమితి: రోజుకు 3 నుంచి 4 కప్పుల కాఫీ ఆరోగ్యానికి సురక్షితం.
    • సమయం: ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం లోపు తాగడం మంచిది. రాత్రి పడుకునే ముందు తాగితే నిద్రకు భంగం కలిగే అవకాశం ఉంది.
    • డెకాఫ్ కాఫీ (Decaf): మీకు కెఫీన్ (Caffeine) పడకపోయినా లేదా ఆ ఉత్సాహం అవసరం లేకపోయినా, 'డెకాఫ్ కాఫీ' ద్వారా కూడా దాదాపు ఇవే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు.

    కాబట్టి, రేపటి నుంచి మీరు తాగే కాఫీలో చక్కెర, పాలు తగ్గించి.. ఆ చేదు వెనుక ఉన్న ఆరోగ్యాన్ని ఆస్వాదించడానికి ప్రయత్నించండి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. పాలు ఉన్న కాఫీ వల్ల ప్రయోజనం ఉండదా?

    పాలు, చక్కెర కలపడం వల్ల కాఫీలోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్ల ప్రభావం తగ్గుతుంది. అంతేకాకుండా క్యాలరీలు పెరిగి బరువు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే బ్లాక్ కాఫీ ఉత్తమం.

    2. కాఫీ ఎక్కువగా తాగితే ఏమవుతుంది?

    అపరిమితంగా తాగితే గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం, ఆందోళన (Anxiety), నిద్రలేమి వంటి సమస్యలు రావచ్చు. అందుకే రోజుకు 3-4 కప్పులకు పరిమితం అవ్వాలి.

    3. గర్భిణులు కాఫీ తాగవచ్చా?

    గర్భిణులు, అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు కాఫీ తీసుకునే ముందు ఖచ్చితంగా తమ డాక్టర్‌ను సంప్రదించాలి.

    (గమనిక: ఈ కథనం సోషల్ మీడియాలో నిపుణులు అందించిన సమాచారం, అభిప్రాయాల ఆధారంగా రూపొందించింది. ఇది కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఏదైనా ఆరోగ్య నిర్ణయం తీసుకునే ముందు ఖచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుడిని సంప్రదించండి.

