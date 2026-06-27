వారపు రాశిఫలాలు జూన్ 28 - జూలై 4 : ఈ వారం మకర రాశి వారికి ఎలా ఉండబోతోంది..?
మకర రాశి వారికి ఈ వారం ప్రారంభంలో కొద్దిగా ఒత్తిడి, ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. అయితే…. వారం మధ్యస్థం నుండి పరిస్థితులు పూర్తిగా అనుకూలంగా మారుతాయి. ఓపిక, సంయమనంతో వ్యవహరిస్తే వారాంతంలో మంచి విజయాలు అందుకుంటారు.
మకర రాశి వారికి జూన్ 28 నుంచి జూలై 4, 2026 : ఈ వారం మకర రాశి వారికి ప్రారంభం కొంచెం భారంగా అనిపించినప్పటికీ… వారం ముగిసే సమయానికి పరిస్థితులు చాలా మృదువుగా, అనుకూలంగా మారతాయి. శని భగవానుడి ప్రభావం వల్ల సంయమనం, నెమ్మదైన శైలిని అలవర్చుకోవడం మీకు ఎంతో అవసరం. వారం మొదటి భాగంలో ఎలాంటి ఫలితాల కోసమూ బలవంతపు ప్రయత్నాలు చేయవద్దు. ఆహార అలవాట్లు, ప్రయాణాలు, వేలం వంటి విషయాల్లో అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
గురువారం నాటికి వాతావరణం పూర్తిగా మెరుగుపడుతుంది. సమాజంలో మీ గౌరవ మర్యాదలు పెరగడంతో పాటు మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. శుక్ర, శనివారాలు కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణాన్ని తెస్తాయి. ఇంటికి బంధువులు, అతిథులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. మీ చక్కని మాటతీరుతో దీర్ఘకాలికంగా ఉన్న చిరాకులను సులువుగా తగ్గిస్తారు.
ప్రేమ జాతకం :
ప్రేమ, బంధాల పరంగా వారం ప్రారంభ రోజుల్లో చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది. మీ జీవిత భాగస్వామి లేదా ప్రేమ భాగస్వామి ఈ సమయంలో కాస్త సున్నితంగా ఉంటారు. మీ వైపు నుంచి కూడా త్వరితగతిన స్పందించే (రియాక్ట్ అయ్యే) గుణం వల్ల చిన్నపాటి మనస్పర్థలు రావొచ్చు. ఆర్థిక ఖర్చులు, కుటుంబ బాధ్యతలు లేదా కుటుంబ సభ్యుల జోక్యం వంటి చిన్న చిన్న కారణాల వల్ల బంధాలలో కొంత చేదు వాతావరణం ఏర్పడవచ్చు. అందువల్ల ఓపిక పట్టడం వల్ల ఇంట్లో శాంతి నెలకొంటుంది.
భాగస్వామితో మాట్లాడేటప్పుడు కాస్త నీళ్లు తాగి, ప్రశాంతంగా ఆలోచించి మాట్లాడటం మంచిది. బుధవారం రోజు భావోద్వేగాలు మిశ్రమంగా ఉంటాయి. గురువారం నుంచి మీలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. శుక్రవారం గృహ విషయాల్లో జీవిత భాగస్వామి నుంచి పూర్తి సహకారం అందుతుంది. శనివారం నాటికి బంధువులతో లేదా పాత ఒత్తిళ్లతో ఉన్న సమస్యలు తొలగిపోతాయి. అహాన్ని పక్కన పెట్టి హృదయంతో మాట్లాడితే మార్పు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
కెరీర్ జాతకం:
విద్యార్థులు వారం ప్రారంభంలో సరైన సమయపాలన (షెడ్యూల్) పాటించకపోతే విలువైన సమయాన్ని వృథా చేసుకునే ప్రమాదం ఉంది. చదవాలనే ప్రేరణ కోసం ఎదురుచూడకుండా మీ పని మీరు క్రమశిక్షణతో ప్రారంభించాలి. ఉద్యోగస్తులకు వారం మొదట్లో ఆత్మవిశ్వాసం కాస్త తగ్గినట్లు అనిపిస్తుంది. వ్యాపారస్తులు తాము చేసిన ప్రయాణాలు లేదా వ్యాపార చర్చల నుండి ఆశించిన ఫలితాలు రానప్పుడు నిరుత్సాహపడకూడదు.
ఇది కేవలం సమయ ప్రభావం మాత్రమే కానీ…. మీ సామర్థ్య లోపం కాదని గుర్తించాలి. గురువారం నుంచి మీకు కొత్త అవకాశాల తలుపులు తెరుచుకుంటాయి. క్లయింట్లు, సహోద్యోగుల నుంచి మర్యాద పెరుగుతుంది. వ్యాపారస్తులకు కొత్త ఆర్డర్లు, వ్యాపార వనరులు లభిస్తాయి. ఎలాంటి పెద్ద నిర్ణయాలకైనా తొందరపడకూడదు. ప్రదర్శనలు, కీలక సమావేశాలు, ఇంటర్వ్యూలకు శుక్రవారం చాలా అనుకూలమైన రోజు. క్రమశిక్షణతో వ్యవహరిస్తే విద్యార్థులు వారం ద్వితీయార్థంలో అద్భుతంగా రాణిస్తారు. శనివారం పాత వివాదాలను పరిష్కరించుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
ఆర్థిక జాతకం:
ఆర్థిక పరంగా వారం మొదటి భాగంలో చాలా నియంత్రణ అవసరం. అనవసర కొనుగోళ్లు, ప్రణాళిక లేని ప్రయాణాలు, చిన్నపాటి చెల్లింపుల వల్ల మానసిక ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. కొత్తగా పెట్టుబడులు పెట్టడం, ఎవరికైనా అప్పులు ఇవ్వడం, విలాసవంతమైన వస్తువులు కొనడం వంటి వాటికి ఈ సమయంలో దూరంగా ఉండాలి. ధన ప్రవాహంపై పట్టు సడలనివ్వవద్దు.
గురువారం నుంచి ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఏదైనా మంచి అవకాశం వచ్చినా ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించి ముందడుగు వేయండి. శుక్రవారం నాడు పెండింగ్ బకాయిలు వసూలు కావడం లేదా కుటుంబం వైపు నుంచి ఆర్థిక ఉపశమనం లభించడం జరుగుతుంది. ఈ వారం ఎలాంటి కొనుగోలు ప్రణాళికలైనా ఉంటే వాటిని వాయిదా వేసుకోవడమే తెలివైన పని. పొదుపు చేయడం, ప్రణాళికాబద్ధమైన పెట్టుబడులు పెట్టడానికి శనివారం చాలా మంచి రోజు. పాత అప్పులు తీర్చడానికి ఈ సమయం అనుకూలిస్తుంది.
ఆరోగ్య జాతకం :
ఆరోగ్యం విషయంలో ప్రారంభ రోజుల్లో ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. నిల్వ ఉంచిన ఆహారం, రోడ్డు పక్కన దొరికే జంక్ ఫుడ్, అతిగా తినడం, కోపంగా ఉన్నప్పుడు ఆహారం తీసుకోవడం వంటివి మీ జీర్ణక్రియను పూర్తిగా పాడుచేస్తాయి. మానసిక ఆత్మవిశ్వాసం తగ్గడం వల్ల శరీరం త్వరగా అలసిపోయినట్లు అనిపిస్తుంది. అనవసర ప్రయాణాలను వీలైనంత వరకు తగ్గించుకోండి.
బుధవారం నాడు మానసిక భారం ఎక్కువగా అనిపిస్తే, ప్రార్థన చేయడం, ప్రశాంతంగా ఒంటరిగా గడపడం లేదా చంద్ర మంత్రాన్ని స్వల్పంగా జపించడం వల్ల మనస్సు స్థిరపడుతుంది. శుక్రవారం నాటికి శారీరక, మానసిక స్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. కంప్యూటర్, మొబైల్ స్క్రీన్ ఎక్కువగా చూడటం వల్ల కుడి కన్ను లేదా కళ్లపై ఒత్తిడి పడే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి జాగ్రత్త అవసరం. శనివారం నాడు మంచి దినచర్యను అలవర్చుకోవడం, తాజా గాలి, సాత్వికమైన సాధారణ భోజనం తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More