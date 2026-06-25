ఈరోజు నిర్జల ఏకాదశి వేళ జల దానం చేస్తే ఇంతటి పుణ్యమా? చంద్ర, బుధ గ్రహాలను ఇంత సులువుగా బలంగా మార్చాచ్చా?
జ్యేష్ఠ మాసపు ఎండల వేడిని తట్టుకునేలా, భక్తిభావంతో కూడిన ఆధ్యాత్మిక విశిష్టతను సంతరించుకున్న నిర్జల ఏకాదశి నేడు (జూన్ 25, 2026) వచ్చింది. ఈ పవిత్ర దినాన దైవానుగ్రహం కోసం భక్తులు చేపట్టే జల దానం, అన్నదానాల వెనుక ఉన్న శాస్త్రీయ, ఆధ్యాత్మిక కోణాలను తెలుసుకుందాం.
ఈ ఏడాది నిర్జల ఏకాదశి ఎంతో ప్రత్యేకం. రవి, సిద్ధి మరియు శివ యోగాల అరుదైన కలయిక ఈ రోజున ఏర్పడింది. ఆధ్యాత్మికంగా ఈ యోగాలు దైవ ప్రార్థనకు ఎంతో శక్తివంతమైనవిగా పరిగణించబడతాయి. ఈ శుభ ముహూర్తాన చేసే దానధర్మాలు సాధారణ రోజులు కంటే అధిక పుణ్యఫలాన్ని ప్రసాదిస్తాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ముఖ్యంగా దాహంతో ఉన్న వారికి జలాన్ని, చల్లని పానీయాలను అందించడం అత్యంత పుణ్యప్రదం.
షర్బత్ ఎందుకు పంచుతారు?
నిర్జల ఏకాదశి అంటేనే కఠినమైన నియమం. అన్నం, నీరు ముట్టకుండా భక్తులు ఉపవాసం ఉంటారు. జ్యేష్ఠ మాసం అంటేనే ఎండలు మండిపోయే కాలం. ఇలాంటి సమయంలో దైవచింతనతో పాటు సామాజిక బాధ్యత కూడా ముఖ్యం. భక్తులు తమ ఉపవాస దీక్షా సమయంలోనే, దారిని వెళ్లే బాటసారులకు, దాహంతో అలమటించే వారికి షర్బత్, మజ్జిగ లేదా చల్లని పానీయాలను పంచుతారు.
ఇది కేవలం దానం మాత్రమే కాదు, ఒక జీవకారుణ్య ప్రక్రియ. తీవ్ర ఎండల్లో ఎవరికైనా దాహం తీర్చడం అనేది విష్ణుమూర్తికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన పని అని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. తద్వారా మనసు ప్రశాంతంగా ఉండటమే కాకుండా, కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయి.
జల దానం అంతరార్థం
మన సంప్రదాయంలో కాలానికి అనుగుణంగా చేసే దానానికే అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ఎండకాలంలో నీటి ఎద్దడి ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి, జల దానం మహా దానంగా పరిగణించబడుతుంది. పద్మ పురాణం ప్రకారం, ఈ రోజున జలంతో నిండిన కలశాన్ని దానం చేయడం వల్ల అక్షయ పుణ్యం లభిస్తుంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్ర రీత్యా కూడా ఇది ముఖ్యమే. జల దానం చేయడం వల్ల జాతక చక్రంలో చంద్రుడు, బుధ గ్రహాల స్థితి మెరుగుపడుతుంది. దీనివల్ల జీవితంలో సానుకూల శక్తి పెరగడమే కాకుండా, మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
ఈ రోజు ఏమేమి దానం చేయవచ్చు?
నీటితో పాటు వేసవి తాపాన్ని తగ్గించే వస్తువులను దానం చేయడం ఉత్తమం.
పండ్లు: సీజన్లో లభించే తాజా పండ్లు.
ఆహారం: వేసవికి తగిన సత్తు పిండి వంటివి.
ఉపయోగకర వస్తువులు: గొడుగులు, చెప్పులు, టోపీలు మరియు కాటన్ దుస్తులు వంటివి దానం చేయడం వల్ల ఎండలో తిరిగే వారికి గొప్ప ఉపశమనం కలుగుతుంది.
ఇలాంటి చిన్న చిన్న దానాలు మనసులో భక్తిని పెంచడమే కాకుండా, సమాజంలో పరోపకార భావాన్ని పెంపొందిస్తాయి.
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- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More