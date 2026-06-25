ఈరోజు గురువారం+నిర్జల ఏకాదశి.. పుచ్చకాయలు, నల్ల గొడుగులతో సహా ఈ 5 దానం చేస్తే అష్టైశ్వర్యాలు మీ సొంతం!
జ్యేష్ఠ మాస శుక్ల పక్షంలో వచ్చే నిర్జల ఏకాదశి ఎంతో విశిష్టమైనది. ఈ పుణ్యదినాన ఏయే వస్తువులను దానం చేస్తే దరిద్రబాధలు తొలగిపోయి, విష్ణుకృప లభిస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
హిందూ ధర్మశాస్త్రాల ప్రకారం, ఏడాదిలో వచ్చే 24 ఏకాదశులలో 'నిర్జల ఏకాదశి' అత్యంత శ్రేష్ఠమైనది. పేరుకు తగ్గట్టే, నీటి చుక్క కూడా పడకుండా కఠినమైన ఉపవాస దీక్షను ఆచరించడం ఈ రోజు ప్రత్యేకత. భగవాన్ శ్రీమన్నారాయణుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించడమే కాకుండా, మన శక్తి కొద్దీ నిరుపేదలకు చేసే దానధర్మాలు మనకు అనంతమైన పుణ్యఫలాన్ని ప్రసాదిస్తాయి. ఏకాదశి నాడు చేసే దానం ఏడంతల పుణ్యాన్ని ఇస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఈ పవిత్ర దినాన చేయాల్సిన ఉత్తమ దానాల గురించి ఇక్కడ చూడండి.
సత్తు దానం.. దరిద్ర విమోచనం
నిర్జల ఏకాదశి సాధారణంగా వేసవి కాలంలో వస్తుంది. ఈ ఎండల తీవ్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఈ రోజున సత్తు దానం చేయడం ఎంతో శుభప్రదం. సత్తును దానం చేయడం వల్ల అవసరంలో ఉన్నవారి దాహార్తిని తీర్చినట్లవుతుంది. దీనివల్ల దాత జీవితంలో ఉన్న ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోయి, సుఖసంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయని ఆధ్యాత్మిక నిపుణులు చెబుతారు.
రాహు-కేతు దోషాల నివారణకు నల్ల గొడుగు
జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, నిర్జల ఏకాదశి రోజున నల్లని రంగు గొడుగును దానం చేయడం వల్ల విశేష ఫలితాలు ఉంటాయి. ఇది జాతకంలో ఉన్న రాహు-కేతు దోషాల ప్రభావాన్ని తగ్గించడమే కాకుండా, శని దేవుని అనుగ్రహాన్ని కూడా కలిగిస్తుంది. మీరు శని దోషాలతో లేదా రాహు-కేతువుల ప్రతికూల ప్రభావంతో ఇబ్బంది పడుతుంటే, ఈ చిన్న దానం మీ సమస్యలకు పరిష్కారం చూపుతుంది.
కార్యసిద్ధి కోసం మట్టి కుండల దానం
ఈ ఏకాదశి నాడు నీటితో నిండిన మట్టి కుండలను దానం చేయడం ఒక గొప్ప సంప్రదాయం. ఎండవేడిమి నుండి ఉపశమనం పొందేందుకు చల్లని నీరు అందించడం పరమాత్మకు ఎంతో ఇష్టం. ఇలా చేయడం వల్ల మీ పనుల్లో ఎదురయ్యే ఆటంకాలు తొలగిపోయి, కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. కొత్త అవకాశాలు మీ తలుపు తట్టేలా ఈ దానం మార్గం సుగమం చేస్తుంది.
విష్ణు కటాక్షం కోసం పుచ్చకాయ దానం
నిర్జల ఏకాదశి రోజున పుచ్చకాయను దానం చేయడం కూడా ఎంతో మంచిది. ఈ దానం వల్ల మీరు చేసే పూజా ఫలితాలు రెట్టింపు అవుతాయి. శ్రీ మహావిష్ణువు అనుగ్రహం సదా మీపై ఉండాలని కోరుకునే వారు ఈ పండును దానం చేయడం మర్చిపోవద్దు.
శ్రీహరికి తులసీదళ పూజ
ఈ రోజున విష్ణుమూర్తికి తులసి దళాలతో పూజించడం మర్చిపోవద్దు. విష్ణువుకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన తులసిని అర్పిస్తే, ఇంట్లో సుఖశాంతులు వెల్లివిరుస్తాయి. తులసీదళం ఉంచడం వల్ల సిరిసంపదలు వృద్ధి చెందుతాయని భక్తుల నమ్మకం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More