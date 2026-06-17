Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    శుక్ర-కేతు కలయిక వల్ల జూలైలో 5 రాశులవారికి ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు, అపారమైన పురోగతి

    శుక్రుడు-కేతువు కలయిక వలన జూలై మొదటి వారంలో కుంభ రాశితో సహా 5 రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. జీవితంలో అపారమైన పురోగతి ఉంటుంది.

    Published on: Jun 17, 2026 1:49 PM IST
    By Anand Sai
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    రాక్షసులకు అధిపతిగా పరిగణించే శుక్రుడు జూలైలో సింహరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీని కారణంగా సింహరాశిలో కేతు, శుక్రుల కలయిక ఏర్పడుతుంది. ఈ కలయిక సుమారు 18 సంవత్సరాల తర్వాత జరుగుతుంది. ఈ కలయికను సాధారణంగా అశుభకరమైన లేదా మిశ్రమ ఫలితంగా పరిగణిస్తారు. కానీ జాతకంలో ఈ గ్రహాలు ఉన్నత స్థానాల్లో ఉంటే, అది చాలా శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఈ కలయిక ప్రభావం మేషం నుండి మీనం వరకు ఉన్న అన్ని రాశుల వారి జీవితాలలో కనిపిస్తుంది. కొన్ని రాశుల వారికి ఈ కలయిక వల్ల ఆదాయంలో పెరుగుదల, వారి వృత్తిలో అద్భుతమైన ఫలితాలు లభిస్తాయి.

    జూలైలో శుక్ర కేతు కలయికతో అదృష్ట రాశులు
    జూలైలో శుక్ర కేతు కలయికతో అదృష్ట రాశులు

    మిథున రాశి

    మిథున రాశి మూడో ఇంట్లో శుక్రుడు, కేతువు సంయోగంలోకి వస్తారు. ఇది మిథున రాశి వారికి అపారమైన ధైర్యాన్ని, సృజనాత్మకతను ఇస్తుంది. లలిత కళలు, సంగీతం లేదా రచనలో విజయం ఖాయం. ఇది వృత్తి, కీర్తి, అధికారాన్ని సూచించే సమయం. అందువల్ల ఈ రాశి వారు పని, వృత్తిలో అపారమైన పురోగతిని చూస్తారు. ఈ కాలంలో వ్యాపారవేత్తలు ఊహించని లాభాలను పొందుతారు. ఉద్యోగాలు చేసే వారికి కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతలు అప్పగించవచ్చు. ఈ కాలంలో చేపట్టిన ప్రతి ప్రాజెక్ట్ విజయవంతంగా పూర్తవుతుంది.

    సింహ రాశి

    సింహరాశిలోని మొదటి ఇంట్లో కేతు-శుక్రుల కలయిక జరగనుంది. దీనివల్ల జీవితంలో అనేక సానుకూల మార్పులు వస్తాయి. ఈ కాలంలో వారి లాభాలు రెట్టింపు అవుతాయి. చాలా కాలంగా మీ మనసులో ఉన్న గందరగోళం ఇప్పుడు తొలగిపోతుంది. విద్యా రంగంలో చాలా ప్రయోజనాలు ఆశించవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు తమ కెరీర్‌లో గొప్ప పురోగతిని చూస్తారు. మీరు ఉన్నతాధికారులతో అద్భుతమైన సంబంధాలను కొనసాగిస్తారు. ఇది మీ ఆశయాలను ఎలాంటి సమస్య లేకుండా సాధించడానికి సహాయపడుతుంది.

    మీన రాశి

    మీన రాశి ఆరో ఇంట్లో శుక్ర, కేతువుల కలయిక ఉంటుంది. దీనివల్ల శత్రువులపై విజయం లభిస్తుంది. అప్పుల సమస్యలు తొలగిపోయి, ఆర్థికంగా కోలుకుంటారు. ఈ ఇల్లు కుటుంబం, వాక్చాతుర్యం, ధనం, ఆస్తికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. అందువల్ల ఈ రాశి వారికి ఎప్పటికప్పుడు ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో పురోగతి, ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. ఇప్పటికే పెట్టిన పెట్టుబడుల నుండి మంచి లాభాలు పొందుతారు. అకస్మాత్తుగా పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు సంపాదించవచ్చు. అప్పుల సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. వ్యాపారవేత్తలకు కూడా రెట్టింపు లాభాలు వస్తాయి. మీరు మీ మాటల ద్వారా అనేక ముఖ్యమైన పనులను సమర్థవంతంగా పూర్తి చేస్తారు.

    కన్యా రాశి

    కన్యారాశిలోని 12వ ఇంట్లో కేతువు శుక్రునితో కలిసి ఉంటుంది . ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి, విదేశీ ప్రయాణాలు, దైవిక ఆలోచనలు పెరుగుతాయి. ఈ కాలంలో వారికి ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు లభిస్తాయి. కేతువు, శుక్రుని స్థానం వ్యక్తిగత, వృత్తి జీవితంలో మంచి ప్రయోజనాలను ఇస్తుంది. వివిధ వ్యాపార ఒప్పందాల నుండి లాభం పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఒక ముఖ్యమైన ఒప్పందంపై సంతకం చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీరు వైవాహిక జీవితంలో ఆనందాన్ని పొందుతారు. అవివాహితులు తగిన వివాహ భాగస్వామిని ఆశించవచ్చు. ఈ సమయంలో కొత్త ఆస్తులను కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఏవైనా ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటే అవి తొలగిపోవచ్చు.

    మకర రాశి

    మకర రాశి 8వ ఇంట్లో కేతు, శుక్రుల కలయిక జరుగుతుంది. ఈ ఇల్లు తల్లి, ఇల్లు, భూమి, ఆనందానికి ప్రతీక. దీని కారణంగా ఈ రాశి వారికి భౌతిక సౌకర్యాలు లభిస్తాయి. కొత్త ఇల్లు, వాహనం మొదలైనవి కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు లభించవచ్చు. స్నేహితులు, తోబుట్టువులతో సంబంధాలు బలపడతాయి. ఉమ్మడి వ్యాపారానికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. కొత్త ఆదాయ వనరులు లభించే సమయం ఇది. బంధువులతో సంబంధాలలో సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. సంబంధాలు మరింత బలపడతాయి. వ్యాపారంలో రెట్టింపు లాభాలు వస్తాయి. ఈ కాలంలో పనిచేసే వారికి పురోగతి మార్గం తెరుచుకుంటుంది.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/Rasi Phalalu/శుక్ర-కేతు కలయిక వల్ల జూలైలో 5 రాశులవారికి ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు, అపారమైన పురోగతి
    Home/Rasi Phalalu/శుక్ర-కేతు కలయిక వల్ల జూలైలో 5 రాశులవారికి ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు, అపారమైన పురోగతి
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes