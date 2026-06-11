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    పూజలు చేయకుండా శుక్ర, శని, బృహస్పతితో సహా 9 గ్రహాలను ఇలా బలంగా మార్చుకోండి!

    జీవితంలో ఆటంకాలు ఎదురవుతున్నాయా? సరైన ఫలితాలు రావడం లేదా? అయితే మీ జాతకంలో గ్రహాల స్థితిని పరిశీలించుకోవాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది. పూజలు, హోమాలతో పని లేకుండానే కేవలం మీ జీవనశైలిలో చిన్న చిన్న మార్పులు చేసుకోవడం ద్వారా నవగ్రహాలను ఎలా అనుకూలం చేసుకోవాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    Published on: Jun 11, 2026 2:31 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    గ్రహబలం పెంచుకోవడానికి సులువైన మార్గాలు: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, మన జీవితంలోని ప్రతి చిన్న సంఘటన వెనుక నవగ్రహాల ప్రభావం ఉంటుంది. కెరీర్, ఆరోగ్యం, కుటుంబ బంధాలు అన్నీ ఈ గ్రహాల స్థితిగతులపైనే ఆధారపడి ఉంటాయి. ఎటువంటి ఖర్చు లేకుండా, మీ దైనందిన జీవితంలో అలవాట్లను మార్చుకోవడం ద్వారా అద్భుతమైన ఫలితాలను సాధించవచ్చు.

    పూజలు చేయకుండా శుక్ర, శని, బృహస్పతితో సహా 9 గ్రహాలను ఇలా బలంగా మార్చుకోండి!
    పూజలు చేయకుండా శుక్ర, శని, బృహస్పతితో సహా 9 గ్రహాలను ఇలా బలంగా మార్చుకోండి!

    1. సూర్యుడు (ఆత్మవిశ్వాసానికి ప్రతీక):

    రోజూ సూర్యోదయానికి ముందే నిద్రలేవడం అలవాటు చేసుకోండి. పెద్దల పట్ల గౌరవం చూపడం, బద్ధకాన్ని వీడి ఏ పని చేసినా పూర్తి ఆత్మవిశ్వాసంతో చేయడం ద్వారా సూర్యుడి అనుగ్రహం లభిస్తుంది.

    2. చంద్రుడు (ప్రశాంతతకు కీలకం):

    తల్లిని గౌరవించి, వారి ఆశీస్సులు తీసుకోవడం వల్ల చంద్రుడు బలపడతాడు. మీ మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవడం, కోపాన్ని నియంత్రించుకోవడం, రాత్రిపూట కంటినిండా నిద్రపోవడం వల్ల మానసిక స్థితి మెరుగుపడుతుంది.

    3. అంగారకుడు (ధైర్యం, క్రమశిక్షణ):

    క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం, సమయపాలన పాటించడం అంగారకుడిని బలోపేతం చేస్తాయి. కష్టపడే తత్వం, క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవితం మీలో ధైర్యాన్ని నింపుతాయి.

    4. బుధుడు (జ్ఞానం, వాక్చాతుర్యం):

    కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి ఆసక్తి చూపండి, పుస్తకాలు చదవడం అలవాటు చేసుకోండి. ఏదైనా మాట్లాడే ముందు ఆలోచించి మాట్లాడటం, మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్‌ను మెరుగుపరచుకోవడం బుధుడిని అనుకూలంగా మారుస్తుంది.

    5. గురువు (సన్మార్గం, వివేకం):

    గురువులను, పెద్దలను గౌరవించడం, ఎల్లప్పుడూ ధర్మబద్ధమైన మార్గంలో నడవడం ద్వారా బృహస్పతి అనుగ్రహం సిద్ధిస్తుంది. ఏకాగ్రతతో పనిచేయడం మీకు మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది.

    6. శుక్రుడు (సంబంధాలు, సౌందర్యం):

    చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం, ఇతరులతో మర్యాదగా ప్రవర్తించడం, కళలను గౌరవించడం ద్వారా శుక్ర గ్రహం బలపడుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో, భాగస్వామితో మంచి బంధాన్ని కొనసాగించండి.

    7. శని దేవుడు (కర్మ ఫలం):

    సమయానికి విలువ ఇవ్వడం, కష్టపడి పనిచేయడానికి వెనుకాడకపోవడం శనిని శాంతింపజేస్తాయి. నిస్సహాయులకు, అవసరంలో ఉన్నవారికి సహాయం చేయడం, నిజాయితీగా ఉండటం శని దేవుడి ఆశీస్సులను అందిస్తుంది.

    8. రాహువు (దృఢ సంకల్పం):

    అబద్ధాలకు, చెడు స్నేహాలకు దూరంగా ఉండటం ద్వారా రాహువు దుష్ప్రభావాన్ని తగ్గించవచ్చు. మీ లక్ష్యంపై పూర్తి దృష్టి పెట్టండి, అనవసరమైన భ్రమలకు, గందరగోళానికి చోటు ఇవ్వకండి.

    9. కేతువు (నిరాడంబరత):

    అహంకారాన్ని వీడటం, పరోపకార బుద్ధిని కలిగి ఉండటం కేతువును అనుకూలం చేస్తుంది. సాదాసీదా జీవనం, ఇతరుల భావాలను గౌరవించడం ద్వారా జీవితంలో సానుకూల మార్పులు వస్తాయి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/పూజలు చేయకుండా శుక్ర, శని, బృహస్పతితో సహా 9 గ్రహాలను ఇలా బలంగా మార్చుకోండి!
    Home/Rasi Phalalu/పూజలు చేయకుండా శుక్ర, శని, బృహస్పతితో సహా 9 గ్రహాలను ఇలా బలంగా మార్చుకోండి!
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