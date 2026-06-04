ఈ సాయంత్రం, చంద్రుడు-సూర్యుడి కలయిక ఒక ప్రత్యేక యాదృచ్ఛికతను సృష్టిస్తుంది.. 4 రాశిచక్రాల విధి 3 గంటల్లో మారబోతోందా?
జూన్ 4న సూర్య, చంద్రుల కలయిక వల్ల అంత్యంత ప్రభావవంతమైన వైధృతి యోగం ఏర్పడనుంది. దీనివల్ల మేషం, సింహం, తులా, ధనుస్సు రాశుల వారికి అదృష్టం వరించి, ఆర్థికంగా భారీ లాభాలు కలుగుతాయి.
ఖగోళంలో గ్రహాల కదలికలు ఎప్పటికప్పుడు మానవ జీవితాలపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంటాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం జూన్ 4వ తేదీ కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో ఊహించని సానుకూల మార్పులను తీసుకురాబోతోంది. ఈ రోజున సూర్యుడు, చంద్రుడు ఒకే చోట కలవబోతున్నారు. ఈ రెండు ప్రధాన గ్రహాల యుతి వల్ల అంత్యంత శక్తివంతమైన 'వైధృతి యోగం' సాకారం కానుంది.
సాధారణంగా జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో వైధృతి యోగాన్ని శుభకార్యాలకు, కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి అనుకూలమైనదిగా భావించరు. అయినప్పటికీ, గోచారంలో ఈ యోగం ఏర్పడినప్పుడు కొన్ని రాశుల వారికి మాత్రం సుదీర్ఘకాలంగా నిలిచిపోయిన పనులన్నీ వేగంగా పూర్తవుతాయి. ముఖ్యంగా కెరీర్, ఆర్థిక విషయాలలో ఈ యోగం అపరిమితమైన లాభాలను తెచ్చిపెడుతుంది.
"సూర్య చంద్రుల కలయిక వల్ల ఏర్పడే ఈ ప్రత్యేక యోగం కొన్ని రాశుల వారి ఆర్థిక ఇబ్బందులను పూర్తిగా దూరం చేస్తుంది," అని ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. ఈ అరుదైన యోగం వల్ల విపరీతమైన ధనలాభాన్ని, విజయాన్ని అందుకోబోతున్న ఆ నాలుగు రాశుల వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
నేటి సాయంత్రం నుంచే అదృష్టం ప్రారంభం
వైధృతి యోగం వల్ల కలిగే సానుకూల ఫలితాల ప్రభావం ఈరోజు సాయంత్రం నుంచే స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. జ్యోతిష్య గణనల ప్రకారం, ఈ రోజు సాయంత్రం 6 గంటల 9 నిమిషాలకు ఈ యోగం యాక్టివ్ అవుతుంది. అక్కడ నుంచి తదుపరి 7 గంటల పాటు ఈ ప్రభావం అత్యంత బలంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో గ్రహాల అనుకూలత వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అయాచిత ధనలాభం కలిగే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి.
మేష రాశి
కుజుడు అధిపతిగా ఉండే మేష రాశి వారికి ఈ వైధృతి యోగం వల్ల విశేష లాభాలు సమకూరుతాయి. ఉద్యోగం, వ్యాపార రంగాలలో ఉన్న వారికి ఈ రోజు శుభ సంకేతాలు అందుతాయి. కార్యాలయంలో మీ కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఉన్నతాధికారులు మీ పనితీరును అభినందించడం వల్ల మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. ఆఫీసులో కొత్త బాధ్యతలు లేదా ప్రమోషన్లు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. గతంలో ఎవరికైనా ఇచ్చి రాదనుకున్న డబ్బు అకస్మాత్తుగా మీ చేతికి అందుతుంది. కొత్తగా పెట్టుబడులు పెట్టాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి ఈ కాలంలో ఆత్మవిశ్వాసం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు, గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగ రంగంలో మీకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు లభిస్తుంది. కొందరికి విదేశీ ప్రయాణాలు లేదా ఉన్నత పదవులు దక్కే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వ్యాపారస్తులకు కొత్త ఒప్పందాలు కుదురుతాయి, ఇవి భవిష్యత్తులో భారీ లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి. ఆరోగ్యం గతంలో కంటే చాలా మెరుగ్గా ఉంటుంది. రోజంతా ఎంతో ఉత్సాహంగా, శక్తివంతంగా గడుపుతారు.
తులా రాశి
తులా రాశి వారికి ఈ వైధృతి యోగం అద్భుతమైన కెరీర్ అవకాశాలను ఇస్తుంది. నిరుద్యోగులు సుదీర్ఘకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఈ సమయంలో లభిస్తాయి. కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతలు దక్కడం వల్ల మీ హోదా పెరుగుతుంది. ఒకటి కంటే ఎక్కువ మార్గాల ద్వారా ఆదాయం సమకూరడం వల్ల ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే చాలా బలంగా మారుతుంది. ప్రేమ జీవితంలో ఉన్న విభేదాలు తొలగిపోతాయి. భాగస్వామితో, కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా సమయాన్ని గడుపుతారు.
ధనుస్సు రాశి
సూర్య చంద్రుల యుతి వల్ల ధనుస్సు రాశి వారికి అదృష్టం పూర్తిగా అండగా నిలుస్తుంది. దైవబలం పెరగడం వల్ల తలపెట్టిన పనులన్నీ సజావుగా సాగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటారు. మీ ఆలోచనా విధానంలో సానుకూల మార్పులు వస్తాయి. విద్యార్థులకు పోటీ పరీక్షల్లో మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. గతంలో చేసిన పాత పెట్టుబడుల నుంచి ఇప్పుడు ఊహించని రీతిలో భారీగా లాభాలు వస్తాయి. పిత్రార్జిత ఆస్తికి సంబంధించిన తగాదాలు సర్దుమణిగి మీకు లాభం చేకూరుతుంది. దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
వైధృతి యోగంలో చేయాల్సిన పరిహారాలు
ఈ యోగం వల్ల కలిగే సానుకూల ఫలితాలను మరింత పెంచుకోవడానికి కొన్ని సులువైన పరిహారాలను పాటించవచ్చు. ఈ రోజు ఉదయాన్నే సూర్య భగవానుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించాలి. సూర్య, చంద్రుల అనుగ్రహం కోసం 'ఓం సూర్యాయ నమః', 'ఓం చంద్రాయ నమః' అనే మంత్రాలను కనీసం 108 సార్లు జపించడం మంచిది.
ఈ రోజున భోళాశంకరుడి ఆరాధన విశేష ఫలితాలను ఇస్తుంది. వీలైతే శివాలయానికి వెళ్లి శివలింగానికి రుద్రాభిషేకం చేయించండి. మహా మృత్యుంజయ మంత్రాన్ని పఠించడం వల్ల జాతకంలోని దోషాలన్నీ తొలగిపోతాయి. అలాగే అవసరంలో ఉన్న పేదవారికి తోచిన దానధర్మాలు చేయడం వల్ల పుణ్యఫలం దక్కుతుంది.
గమనిక: పైన పేర్కొన్న వివరాలు జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు, వివిధ గ్రంథాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. దీనిని నమ్మడం అనేది మీ వ్యక్తిగత విశ్వాసంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఖచ్చితమైన వివరాల కోసం నిపుణులను సంప్రదించగలరు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More