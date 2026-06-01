కృత్తికా నక్షత్రంలోకి కుజుడు.. 20 రోజులు ఈ రాశులవారికి లక్కీ డోర్స్ ఓపెన్ అవుతాయ్!
కుజుడు జూన్ 16న కృత్తికా నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఈ కుజ నక్షత్ర మార్పు కారణంగా నాలుగు రాశుల వారి వృత్తిలో పురోగతి లభిస్తుంది, ఆర్థిక పరిస్థితి గణనీయంగా మెరుగుపడుతుంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కుజుడు సాహసం, ఉత్సాహం, ఆత్మవిశ్వాసానికి ప్రతీకగా నిలుస్తాడు. 2026 జూన్ 16న ఉదయం 9:40 గంటలకు కుజుడు కృత్తికా నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించి, జూలై 5 వరకు ఈ నక్షత్రంలోనే తన సంచారాన్ని కొనసాగిస్తాడు. కుజుడి ఈ సంచారం చాలా ముఖ్యమైనది, ఎందుకంటే దీని ప్రభావం 12 రాశుల ప్రజల జీవితాలపై విభిన్నంగా కనిపిస్తుంది. ఈ కాలంలో కొన్ని రాశిచక్ర గుర్తులకు చెందిన వ్యక్తులు తమ వృత్తిలో పురోగతిని, వారి ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడటాన్ని, వ్యక్తిగత సంబంధాలలో సానుకూల మార్పులను అనుభవిస్తారు. జూన్ 16 నుండి జూలై 5 వరకు ఉండే ఈ 20 రోజుల కాలం కొందరికి చాలా అదృష్టకరంగా ఉంటుంది.
మేష రాశి
గ్రహాధిపతి అయిన కుజుడు కృత్తికా నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం మేష రాశిలో జన్మించిన వారికి చాలా శుభ యోగాన్ని కలిగిస్తుంది. ఈ కాలంలో మేష రాశిలో జన్మించిన వారి ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది, ఉత్సాహం కూడా గణనీయంగా అధికమవుతుంది. ఉద్యోగాలు చేసే మేష రాశి వారికి ఈ కాలంలో ఉన్నత పట్టా పొందడానికి లేదా కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించడానికి కూడా ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది. మేష రాశికి చెందిన వ్యాపారస్తులకు ఈ కాలంలో ఆకస్మిక లాభాలు లేదా కొన్ని పెద్ద అవకాశాలు లభిస్తాయి. మేష రాశి వారు చాలా కాలంగా పూర్తి చేయని పనులన్నీ ఈ కాలంలో విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. మీరు జీవితంలో గొప్ప విజయాన్ని సాధించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
సింహ రాశి
కుజ గ్రహ సంచారం ఈ కాలం సింహరాశిలో జన్మించిన వారికి చాలా అదృష్టకరంగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో మీరు గొప్ప పురోగతిని సాధిస్తారు. సింహరాశిలో జన్మించిన వారి అసంపూర్తి పనులు చాలా సులభంగా పూర్తవుతాయి. ఈ సందర్భంలో కుజ గ్రహ అనుగ్రహం వల్ల వారికి వారి జీవిత భాగస్వామి లేదా కుటుంబం నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. అందువల్ల ఈ కాలంలో సింహరాశిలో జన్మించిన వారు మత, ఆధ్యాత్మిక విషయాలపై ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతారు. అంతేకాకుండా కార్యాలయంలో సింహరాశిలో జన్మించిన వారి నాయకత్వ నైపుణ్యాలు బాగా పెరుగుతాయి. మీ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి మీకు అనేక కొత్త మార్గాలు లభిస్తాయి.
వృశ్చిక రాశి
కుజుడు కృత్తికా నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడంతో వృశ్చిక రాశి వారికి జీవితంలో సానుకూల ఉత్సాహం గణనీయంగా పెరుగుతుంది. ఈ కాలంలో ఆత్మవిశ్వాసం కూడా బాగా పెరుగుతుంది. వృశ్చిక రాశి వారు ఈ కాలంలో ఎలాంటి నిర్ణయాలు తొందరపడి తీసుకోకుండా జాగ్రత్త వహించడం అవసరం. అదేవిధంగా కుజ గ్రహ అనుగ్రహం వల్ల వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వారికి ఈ కాలంలో పదోన్నతి లభిస్తుంది. దీనివల్ల ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది.
మీన రాశి
ఈ కుజ సంచారం మీన రాశి వారికి ఎన్నో శుభ మార్పులను తీసుకువస్తుంది. కుజుడి ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల, మీన రాశి వారి ఆదాయంలో గణనీయమైన పెరుగుదల కనిపిస్తుంది, వారి వృత్తిలో గొప్ప పురోగతి సాధించే యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ కాలంలో మీన రాశి వారికి పెట్టుబడి సంబంధిత విషయాలలో భారీ లాభాలు ఆర్జించే అవకాశం లభిస్తుంది. అదేవిధంగా కుజుడు కృత్తికా నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల మీకు పని, వ్యాపారంలో ఉన్నత స్థానం లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా విదేశీ సంబంధిత పనులలో మంచి లాభాలు ఆర్జించే అవకాశం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. కుజుడి అనుగ్రహం వల్ల మీన రాశి వారి ఆరోగ్యం బాగా మెరుగుపడుతుంది.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.